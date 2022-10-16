Trời Phật thương tình, ý Trời đã định 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (16/10), từ đây "một tay hốt vàng, một tay đón lộc", đỏ cả tình lẫn tiền, cuối năm đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 11:08

Chiều nay, ý Trời đã định 3 con giáp sau sẽ trúng số bất ngờ, từ đây giàu sang "nứt đố đổ vách" ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính dám nghĩ dám làm, dù họ không quá tham vọng trong cuộc sống nhưng sống biết mình biết ta, chăm chỉ và hiền lành, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Chiều nay, tuổi Sửu có thể dùng sức mạnh của quý nhân để nâng cấp cuộc sống lên tầm cao mới, đặc biệt trong sự nghiệp, sắp tới tuổi Sửu có khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. 

Chiều nay, những người tuổi Sửu vốn có năng lực sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, sắp tới họ cũng có cơ hội thể hiện tài năng trong ngành, có khả năng giải quyết mọi vấn đề suôn sẻ, được khen ngợi vì thành tích xuất sắc. Ngoài ra, có những người có vận đào hoa chiếu cố, nhân duyên của người độc thân tăng lên bội phần, có khả năng lên xe hoa trong thời gian tới. 

Trời Phật thương tình, ý Trời đã định 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (16/10), từ đây 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', đỏ cả tình lẫn tiền, cuối năm đón Tết linh đình - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có tính dám nghĩ dám làm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con giáp tuổi Thìn đặc biệt hiền lành, tốt bụng. Họ cũng có tính cách kiên nhẫn, không mất bình tĩnh vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng không có tính cả nể, dễ bị người khác lợi dụng. 

Những người tuổi Thìn là người vui vẻ và luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Chính tính cách tốt bụng, thái độ lạc quan của họ đã thu hút rất nhiều quý nhân. Trong chiều nay, người tuổi Thìn sẽ có tài lộc dồi dào, gặp may mắn trong công việc.

Trong chiều nay, đường tài lộc của họ trở nên suôn sẻ hơn. Trước hết, con giáp tuổi Thìn được quý nhân chiếu cố, nên họ có thể khẳng định mình ở nơi làm việc. Công việc tốt đẹp, tài lộc cũng sẽ theo nhau mà đến, tiền tiêu không thiếu, cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Trời Phật thương tình, ý Trời đã định 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (16/10), từ đây 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', đỏ cả tình lẫn tiền, cuối năm đón Tết linh đình - Ảnh 2
Người cầm tinh con giáp tuổi Thìn đặc biệt hiền lành, tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con giáp tuổi Mão là người chân thành, thẳng thắn. Họ cũng rất tốt bụng, thân thiện với mọi người, không hề có ác ý. Người tuổi Mão làm việc gì cũng đáng tin cậy nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, nỗ lực hoàn thành tốt mọi việc. Con giáp tuổi Mão luôn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo ở nơi làm việc, sự nghiệp vô cùng vượng phát.

Chiều nay, người tuổi Mão tương hợp với Chính Tài. Họ được quý nhân phù trợ, tài lộc rủng rỉnh. Trong công việc, người cầm tinh con giáp tuổi Mão cũng gặt hái được nhiều thành quả ấn tượng, sự nghiệp thăng tiến. Cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ hạnh phúc, những người độc thân sẽ gặp được người ưng ý, sự nghiệp và tình duyên đều vượng phát.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi chiều nay 3 con giáp trúng số giàu to 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 10 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 10 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người