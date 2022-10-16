Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (17/10), Trời đổ "cơn mưa tài lộc", Thần Tài gõ cửa nhà liên hồi, 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, nhàn hạ ngủ trên "núi vàng", ung dung tắm trong "biển bạc", cả tuần rực rỡ giàu to

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 06:16

Ngày mai, 3 con giáp sau giàu sang "nứt đố đổ vách" nhờ ơn trên ban lộc, từ đây đi làm như đi chơi cũng có tiền tiêu rủng rỉnh.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất bản tính vốn hiền lành, sống tình cảm, luôn thấu hiểu cho người khác nên được trời ban nhiều phúc đức. Họ thường có quý nhân hỗ trợ, cuộc sống tuy không thăng hoa rực rỡ nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên và hạnh phúc. Trong ngày mai, những người tuổi Tuất có nhiều cơ hội cải thiện tài sản, thúc đẩy sự thịnh vượng của bản thân.

Đặc biệt là vào buổi chiều, vận may sẽ lên đến đỉnh điểm. Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tuổi Tuất sẽ chứng kiến nhiều bước đột phá, phát triển doanh nghiệp như vũ bão. Vì thế, ở thời điểm này, tuổi Tuất nên mạnh dạn mở rộng đầu tư kinh doanh kiếm lời.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là dù gặp được rất nhiều may mắn, nhưng tuổi Tuất cũng đừng nên quá tham lam, mải mê lao theo lợi nhuận mà quên đi những giá trị bền vững lâu dài, quên đi những giá trị uy tín của doanh nghiệp. Tuổi Tuất cần có kế hoạch lâu dài và bền vững, cùng một chiến lược đầu tư và quản lý tài chính chi tiết và toàn diện.

Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (17/10), Trời đổ 'cơn mưa tài lộc', Thần Tài gõ cửa nhà liên hồi, 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, nhàn hạ ngủ trên 'núi vàng', ung dung tắm trong 'biển bạc', cả tuần rực rỡ giàu to - Ảnh 1
Những người tuổi Tuất bản tính vốn hiền lành, sống tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi thường là những người được ăn sung mặc sướng và sinh trưởng trong gia đình đầy đủ. Nếu như chẳng may cuộc sống gặp khó khăn thì Mùi cũng có quý nhân phù trợ. Bất kể tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhìn chung cuộc sống của Mùi khiến nhiều người phải ghen tị. Vào ngày mai, vận mệnh của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng mạnh mẽ, viên mãn bất ngờ.

Nếu như biết nắm bắt cơ hội, những người tuổi Mùi còn có khả năng đổi đời nhanh chóng. Tài sản và thu nhập đáng ngưỡng mộ của tuổi Mùi thường đến từ chính khả năng lựa chọn thời điểm, lĩnh vực để đầu tư, cùng kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính thiên tài.

Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (17/10), Trời đổ 'cơn mưa tài lộc', Thần Tài gõ cửa nhà liên hồi, 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, nhàn hạ ngủ trên 'núi vàng', ung dung tắm trong 'biển bạc', cả tuần rực rỡ giàu to - Ảnh 2
Nếu như biết nắm bắt cơ hội, những người tuổi Mùi còn có khả năng đổi đời nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với bản tính là những người cẩn thận, tỉ mỉ, ngày mai là thời điểm tuổi Tỵ có thể thu hoạch nhiều thành công. Theo tử vi học, lúc này tuổi Tỵ đang được hưởng thụ những thành tựu lao động trong thời gian qua. Bước vào ngày mai, những người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội đón nhận một vận may lớn nhờ đó mà công việc xuôi chèo mát mái, các mối quan hệ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Những thành công của Tỵ trên con đường gây dựng sự nghiệp phần lớn là nhờ sự giúp đỡ, đóng góp rất lớn từ người thân, bạn bè và những bậc tiền bối đi trước. Vì thế, tuổi Tỵ nên trân trọng những sự giúp đỡ đó. Ngày mai được coi là thời điểm vàng để tuổi Tỵ hiện thực hóa những kế hoạch và tận dụng tối đa những may mắn tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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