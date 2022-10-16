3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (16/10) nhờ Thần Tài "vung tay gửi lộc", từ nay "tay trái ôm bạc tỷ, tay phải vác bọc vàng", hứng trọn lộc thiên hạ, đón ngày cuối tuần sung sướng muốn gì có nấy

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 04:42

3 con giáp trúng số độc đắc vào chiều nay nhờ Thần Tài hiển linh ban lộc vàng, từ nay tha hồ ngủ trên núi tiền, ung dung trong biển bạc, đón cuối tuần "nằm duỗi mà ăn".

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất thông minh tài giỏi, họ không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn, mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. So với những con giáp khác, tuổi Tuất có kỹ năng sinh tồn vượt trội. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất biết nhìn xa trông rộng, không để bản thân và gia đình rơi vào bế tắc, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng, phải tìm được lợi ích trong đó thì mới làm.

Bước vào chiều nay, những người tuổi Tuất sẽ thăng hoa về cả tình lẫn tiền, cuộc sống tương lai ngày càng tươi sáng và đủ đầy. Đặc biệt, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, có khả năng đổi đời, sự nghiệp không những thăng hoa mà đời sống tinh thần còn hạnh phúc mỹ mãn, thậm chí có hỷ sự, cùng chờ xem nhé!

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (16/10) nhờ Thần Tài 'vung tay gửi lộc', từ nay 'tay trái ôm bạc tỷ, tay phải vác bọc vàng', hứng trọn lộc thiên hạ, đón ngày cuối tuần sung sướng muốn gì có nấy - Ảnh 1
Trời sinh những người tuổi Tuất thông minh tài giỏi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ.

Chiều nay, người tuổi Sửu được chăm sóc chu đáo bởi ngôi sao may mắn. Nhờ đó mà con giáp tuổi Sửu đón vận đào hoa vào nhà. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Sửu sẽ đạt được ước nguyện, thành công. Con giáp tuổi Sửu hãy nhớ, cần phải nắm chặt tay tình yêu của mình và nỗ lực vươn tới, tương lai sẽ liên tục đón nhận tin vui và hy vọng về tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, đối với một số ít người tuổi Sửu sẽ có đột phá lớn trong đầu tư và quản lý tài chính trong chiều nay. Đồng thời, con giáp tuổi Sửu cũng cần chú ý không nên chấp nhất với những lời chế nhạo, thiếu tin tưởng vào mình.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (16/10) nhờ Thần Tài 'vung tay gửi lộc', từ nay 'tay trái ôm bạc tỷ, tay phải vác bọc vàng', hứng trọn lộc thiên hạ, đón ngày cuối tuần sung sướng muốn gì có nấy - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu rất hòa thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Thìn gặp vận may vào chiều nay. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, của cải sẽ nằm trong tầm tay của người tuổi Thìn. Họ có thể thẳng đường thăng tiến, thành công vượt bậc.

Trong chiều nay, người tuổi Thìn có cơ hội tìm được một số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, con giáp tuổi Thìn cũng chú ý không quá cực đoan về mọi mặt trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Để thành công, biến mơ ước thành hiện thực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng nếu người tuổi Thìn không ngừng tìm tòi, có những ý tưởng mới trong công việc thì không bao lâu nữa họ có thể gặt hái được những trái ngọt, sống cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ. Bước vào chiều nay, đa số những người tuổi Thìn đều công thành danh toại, nếu như họ không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc đời bình yên, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy. Cuộc sống tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào 8h sáng mai, Chủ Nhật (16/10), Trời đổ “cơn mưa tài lộc”, thời vận khai mở, 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền, vàng bạc đầy nhà, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, phước khí từ ơn trên

Tin vui vào 8h sáng mai, Chủ Nhật (16/10), Trời đổ “cơn mưa tài lộc”, thời vận khai mở, 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền, vàng bạc đầy nhà, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, phước khí từ ơn trên

Sáng mai, Trời ban phước lành vào ngày cuối tuần, 3 con giáp hứng trọn tài lộc, tiền của 4 phương 8 hướng ùa hết vào nhà, từ đây một bước thành đại gia.

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