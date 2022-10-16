Đúng 12h trưa nay, Chủ Nhật (16/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào, 3 con giáp tài lộc đổ về như nước biển Đông, ôm bạc tỷ trong tay, vàng bạc chật tủ, ngày càng phát tài chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 07:15

Theo tử vi học, trưa nay là thời điểm khởi sắc đối với 3 con giáp này khi mọi sự đều thuận lợi, tiền vô như nước, lộc nhiều như mưa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, lanh lợi, dũng cảm, kiên cường. Trước mỗi khó khăn, sóng gió, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên định. Người tuổi này tài giỏi, nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thô lỗ, nóng nảy, làm mất lòng người khác.

Bắt đầu từ 12h trưa nay, người tuổi Hợi nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, họ có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt trong thời gian tới. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.

Đúng 12h trưa nay, Chủ Nhật (16/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào, 3 con giáp tài lộc đổ về như nước biển Đông, ôm bạc tỷ trong tay, vàng bạc chật tủ, ngày càng phát tài chẳng ai bằng - Ảnh 1
Người tuổi Hợi thông minh, lanh lợi, dũng cảm, kiên cường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bắt đầu bước vào trưa nay, vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với những người tuổi Thìn. Trong giai đoạn này, họ sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tiền bạc đổ về như nước. Không những thế, người tuổi Thìn cũng sẽ tạm biệt những rắc rối, phiền phức mà mình gặp phải trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian qua, người cầm tinh tuổi Thìn đã gặp không ít trắc trở và biến cố. Tuy nhiên, vận rủi đã gần hết. Đặc biệt, vận đào hoa trong những ngày tới của người tuổi Thìn cũng có những khởi sắc. Tuy nhiên, mọi người nên nhớ cẩn trọng lời nói, không nên đề cập về ưu, khuyết điểm của người khác để tránh thị phi.

Những ngày tới đây, nếu làm việc chăm chỉ và nắm bắt được cơ hội thì tương lai về sau của những người này sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều.

Đúng 12h trưa nay, Chủ Nhật (16/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào, 3 con giáp tài lộc đổ về như nước biển Đông, ôm bạc tỷ trong tay, vàng bạc chật tủ, ngày càng phát tài chẳng ai bằng - Ảnh 2
Bắt đầu bước vào trưa nay, vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với những người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh tuổi Dậu có tính cách tương đối đơn giản nhưng lại nhiệt huyết như lửa. Hơn nữa, phần lớn họ đều mong chỉ yêu một người trong đời, từ lúc sinh ra đến lúc về già được hưởng phú quý.

Bắt đầu từ trưa nay, những người tuổi Dậu và gia đình sẽ có nhiều của cải, tài lộc dồi dào, vượng khí. Đặc biệt với những ai thích làm việc thiện, tích đức thì sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Điều đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của những người cầm tinh con gà.

Ngoài ra, họ còn là mẫu người đáng tin cậy. Trong thời gian tới, người tuổi Dậu nên tích lũy thật nhiều, nắm bắt mọi cơ hội và tận dụng may mắn để có cơ hội chuyển mình trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 14h chiều mai (16/10), 3 con giáp được Thần Tài "ghi tên vào sổ đỏ", hốt tiền bỏ đầy túi, vàng bạc chất tràn két, tài lộc rực rỡ, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, đón tuần mới “đi làm như đi chơi”

Đúng 14h chiều mai (16/10), 3 con giáp được Thần Tài "ghi tên vào sổ đỏ", hốt tiền bỏ đầy túi, vàng bạc chất tràn két, tài lộc rực rỡ, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, đón tuần mới “đi làm như đi chơi”

Theo tử vi ngày mai, đúng vào 14h chiều, Thần Tài hạ thế, 3 con giáp hưởng no nê tài lộc, cuộc sống một bước lên mây, người người ngưỡng mộ.

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