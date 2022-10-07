Trẻ sinh vào các tháng này không phúc khí dày cũng sự nghiệp tươi sáng?

Trẻ sinh vào tháng Âm lịch này dù là trai hay gái đều là ngôi sao hy vọng của gia đình trong tương lai. Con cái sinh vào tháng này thường mang phúc khí cho cha mẹ.

Tháng 1 âm lịch

Tháng giêng là tháng khởi đầu của năm mới. Trẻ sinh ra vào thời điểm này thường được nhận định là có tính cách năng động, thông minh, nhiều tài năng. Con là người có lý tưởng ngay từ khi có nhỏ. Sau này, trẻ càng có quyết tâm thành tài mạnh mẽ hơn để cha mẹ có cuộc sống đủ dầy.

Khi lớn lên, con sẽ làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tạo dựng sự nghiệp thành công, có điều kiện về kinh tế, mang đến cuộc sống no đủ cho người thân.

Tháng 10 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào tháng 10 Âm lịch thường mang số mệnh phi thường, phúc lộc vẹn toàn. Mặc dù sinh trưởng trong gia đình khá khó khăn, không có điều kiện nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên.

Trẻ sinh vào tháng Âm lịch này dù là trai hay gái đều là ngôi sao hy vọng của gia đình trong tương lai. Con cái sinh vào tháng này thường mang phúc khí cho cha mẹ.

Khi còn nhỏ, trẻ thường thông minh, lanh lợi. Khi trưởng thành, họ thường giỏi giang hơn người, nắm giữ chức vụ cao tại nơi mình làm việc. Họ có số mệnh làm đến chức vụ cao, giúp gia đình ngày càng hưng vượng.

Không những thế, người sinh vào tháng Âm lịch này hiếu thuận với cha mẹ, sống có trách nhiệm với gia đình. Họ khiến cha mẹ hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì. Họ được đánh giá nổi trội về ngoại hình lẫn năng lực nên có thể vươn lên bằng chính thực lực của bản thân.

Tháng 11 âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 11 âm lịch mang phúc khí, chí khí lớn, nhận vận khí từ bốn phương. Con luôn có thái độ nghiêm túc trong công việc, sự nghiệp. Con có hoài bão mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể bình tĩnh đối mặt và vượt qua.

Những đứa trẻ sinh ra vào khoảng thời gian này thường giỏi giang, có sức bật mạnh mẽ, có thể làm nên nghiệp lớn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-sinh-vao-cac-thang-nay-khong-phuc-khi-day-cung-su-nghiep-tuoi-sang-507559.html