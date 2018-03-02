Top nàng giáp lấy chồng càng muộn càng hạnh phúc, phú quý hưởng cả đời không hết

Tâm linh - Tử vi 02/03/2018 16:34

Những nàng giáp sau đừng vì bị cha mẹ thúc ép mà cố gắng kết hôn sớm, bởi nếu lấy chồng càng muộn đời bạn càng hạnh phúc, an nhàn.

Muốn cả đời sang giàu, hạnh phúc những nàng giáp sau đừng ngại kết hôn muộn để có thể gặp được một nửa như ý, giàu sang phú quý.

Top nàng giáp lấy chồng càng muộn càng hạnh phúc, phú quý hưởng cả đời không hết - Ảnh 1
Hợi càng kết hôn muộn càng hạnh phúc, sang giàu, đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ khi sinh ra đã có phúc có phần, cuộc đời luôn bình an, đủ đầy. Tuy nhiên, không vì thế mà Hợi ỷ lại vào số phận. Họ luôn nỗ lực vươn lên, tự tạo dựng sự nghiệp, công danh mà không cần bất cứ ai nâng đỡ, an bài.

Trong tình yêu, Hợi rất cẩn thận và cầu toàn. Họ sẽ không bị vẻ ngoài của đối phương mê hoặc, càng không bị vật chất làm cho mờ mắt. Với Hợi, một người đàn ông chân thành, có lập trường và bản lĩnh mới là người bạn đời lý tưởng. Chính vì mong muốn có một người chồng tử tế, xứng đáng nên thường sau 30 con giáp này mới tìm thấy một nửa của mình. Hợi hãy yên tâm, sau khi kết hôn bạn sẽ hạnh phúc, an nhàn và sung sướng bội phần.

Top nàng giáp lấy chồng càng muộn càng hạnh phúc, phú quý hưởng cả đời không hết - Ảnh 2
Dù yêu đến mấy Ngọ cũng đừng kết hôn sớm kẻo gãy gánh giữa đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thường cố chấp, ương bướng và khá bảo thủ. Dù chân yếu tay mềm nhưng họ luôn muốn hơn thua với đàn ông, muốn chồng phải cung phụng, bảo bọc mình. Chính lối suy nghĩ ích kỷ ấy của họ sẽ khiến hôn nhân trục trặc, vợ chồng bất hòa nếu kết hôn sớm.

Vậy nên, phụ nữ tuổi Ngọ nên chờ đến khi mình đủ chính chắn, trưởng thành và có công việc ổn định hẵng kết hôn. Đừng lấy chồng vì sợ ế, cũng đừng lấy chồng vì muốn có người chăm sóc, thương yêu. Sau khi kết hôn, sự nghiệp, công danh và cuộc sống của Ngọ sẽ bước sang trang mới, xán lạn, rạng ngời.

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Cuộc sống hôn nhân sẽ khiến Mão thêm trưởng thành, khôn khéo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão chính là một trong những minh chứng cho việc càng kết hôn trễ càng hạnh phúc, sang giàu. Trước 30 tuổi, dù Mão có bán sức kiếm tiền thì họ vẫn không giữ được đồng nào, luôn trong cảnh túng thiếu. Thế nhưng, sau khi lấy chồng Mão lại biết cách quản lý chi tiêu khoa học, đầu tư thông minh nên tiền đẻ ra tiền, phát tài phát lộc.

Thiên chức người vợ, người mẹ còn khiến nàng Mão sống trách nhiệm và biết yêu thương người khác hơn. Sự quan tâm, hiểu chuyện và sẻ chia giúp nàng giáp này được chồng cưng chiều, gia đình chồng trân trọng hết mực.

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Duyên phận của Thìn tuy đến muộn nhưng lại giúp họ hạnh phúc đến già  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn xem trọng công danh, sự nghiệp  nên không hề muốn kết hôn sớm. Họ luôn muốn dùng tuổi thanh xuân để kiếm tiền, thực hiện những dự định đã ấp ủ hay đơn giản chỉ là đi đến những nơi mình muốn. Vậy nên với Thìn, việc phải lấy chồng sớm là một gánh nặng, thậm chí vì thế mà hôn nhân gãy đổ giữa đường.

Muốn có đời sống vợ chồng viên mãn, ấm êm Thìn hãy cứ làm những gì bạn thích. Đừng ép mình phải yêu ai, cũng đừng quá quan trọng chuyện chồng con. Khi duyên đến, dù bạn muốn né tránh cũng không được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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