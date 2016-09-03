Top con giáp phải cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu hãm hại trong tháng 9/2016

Tâm linh - Tử vi 03/09/2016 22:46

Những con giáp này cần phải cẩn thận nếu không muốn bị kẻ “tiểu nhân” hãm hại trong tháng 9 năm nay

Tuổi Sửu

Tháng này không tốt cho người tuổi Sửu, vì vậy họ rất dễ bị kẻ xấu tìm cách hãm hại.

Nhưng tài lộc trong tháng này của họ lại rất tốt.

Dù vậy, họ luôn phải cố gắng thật nhiều, do sự cạnh tranh trong công việc rất gay gắt. Nếu họ có chút không cẩn thận, rất có thể gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tuổi Tuất

Top con giáp phải cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu hãm hại trong tháng 9/2016 - Ảnh 1

Dù họ rất nhiệt tình trong công việc, được cấp trên trọng dụng nhưng nếu không đề phòng sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại.

Do đó, họ luôn phải thật cẩn thận để tỉnh táo mà giải quyết mọi việc, cũng như nhận biết được ai là kẻ xấu, người tốt.

Tuổi Thìn

Top con giáp phải cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu hãm hại trong tháng 9/2016 - Ảnh 2

Dù tài lộc trong tháng này của người tuổi Thìn rất tốt nhưng cũng không thể tránh khỏi kẻ xấu. Vì đây là những người rất giỏi giang, dễ bị người khác ghen ghét.

Và thái độ có phần tự mãn của họ cũng là điều dễ khiến người khác ghét. Vì vậy họ cần sửa đổi điều này nếu không muốn bị người xấu hại.

Tuổi Thân

Top con giáp phải cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu hãm hại trong tháng 9/2016 - Ảnh 3

Những lúc càng thảnh thơi họ càng phải đề phòng kẻ xấu.

Do đó, trong công việc người tuổi Thân đừng đặt niềm tin vào ai quá nhiều. Họ luôn có thể là bạn nhưng chẳng biết lúc nào sẽ trở thành thù. Họ cần phải cẩn trọng mà nhìn nhận.

Trong tháng 9, họ cần chủ động dù là làm việc lớn nhỏ. Đừng trông cậy quá nhiều vào người khác, để tránh họa về sau.

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