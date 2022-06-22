Top con giáp nam là những ông chồng ghen tuông mù quáng, luôn cảm giác bất an trong hôn nhân, dễ khiến cho vợ mình buồn khổ, bức bối

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 07:46

Mặc dù rất yêu thương, chiều chuộng đối phương nhưng 3 con giáp nam cuồng ghen này lại hay dính vợ như sam, có tính chiếm hữu cao khiến bạn đời cảm thấy tủi thân, mệt mỏi.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường ưa thể diện, chú trọng chăm sóc ngoại hình và ưa chải chuốt. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có tài quan sát sắc bén nhưng họ khá đa nghi, có lối sống khá khép kín và bảo thủ, ít khi nghe theo lời khuyên của người khác hay thừa nhận lỗi sai của mình. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Dậu rất chân thành nhưng họ lại hay nghi ngờ về sự trung thực của đối phương.

Do con giáp nam này theo đuổi sự cầu toàn, khi yêu luôn toàn tâm toàn ý với người mình yêu nên họ cũng đòi hỏi ở đối phương như vậy. Nên vô hình chung, tuổi Dậu lại gây sức ép tâm lý cho đối phương, khiến đối phương phải lo nghĩ nhiều điều. Chưa hết, con giáp nam này cũng giữ vợ rất chặt, chỉ cần bạn đời tiếp xúc với người khác giới cũng khiến họ 'sôi máu' nên tuổi Dậu mới được liệt vào danh sách 3 con giáp nam cuồng ghen nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Dần

Chàng trai tuổi Dần luôn có sự háo thắng ngập tràn trong huyết quản, họ không muốn ai bắt nạt nửa kia của mình. Là người sẵn sàng che chở lo lắng cho đối phương, nên ánh mắt của tuổi Dần luôn gắn chặt lấy người ấy, sợ cô ấy vì mình hay nóng giận mà thay lòng đổi dạ. Khi nửa kia đi ra ngoài với bạn bè hay tham gia những công việc ngoại giao khác, tuổi Dần thường vặn hỏi rất nhiều, thế nào cũng không thấy yên tâm bình tĩnh.

Top con giáp nam là những ông chồng ghen tuông mù quáng, luôn cảm giác bất an trong hôn nhân, dễ khiến cho vợ mình buồn khổ, bức bối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Họ cho rằng chẳng một ai có thể chống cự lại được với sức hấp dẫn của nàng. Là một người nóng nảy thế nhưng rồi tuổi Dần phải cố hạ mình, nhẹ nhàng mềm mỏng với cô ấy, không dám khiến nàng phật ý không vui.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão tuy hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm nhưng rất lụy tình. Tuổi Mão này sẵn sàng làm mọi điều để đối phương hạnh phúc, sung sướng nhất có thể nhưng cũng vì yêu quá và muốn chiếm hữu nên tuổi Mão mới trở thành một trong 3 con giáp nam cuồng ghen. Bên cạnh đó, tuổi Mão lại thường tự ti về bản thân mình, cho rằng mình kém cạnh đối phương nên anh chàng tuổi Mão rất sợ nửa kia sẽ chê bai mình, thay lòng đổi dạ mà tới với người đàn ông khác.

Do đó mà không ít chàng trai tuổi Mão luôn dính vợ như sam, vợ đi đâu, với ai, làm gì cũng phải khai báo cụ thể, bởi có như vậy con giáp nam này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Tưởng chừng đây là cách giữ vợ hiệu quả nhất nhưng tuổi Mão không ngờ rằng chính họ đang dần dần đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt. Sự kiểm soát, ngờ vực của tuổi Mão chỉ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, thậm chí tủi thân vì không được chồng tin tưởng mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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