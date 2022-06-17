Hoạ mặt kẻ nhỏ mọn hẹp hòi, ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, cần tránh xa để tránh mang tiếng xấu khi nào không hay

Nhận diện được tướng mặt của kẻ tiểu nhân thâm hiểm, lòng dạ hẹp hòi sẽ giúp bạn đề phòng, tránh xa loại người này để phòng bất trắc hoặc những điều không hay có thể xảy ra.

Mắt tứ bạch Mắt tứ bạch có phần tròng trắng lấn át tròng đen. Những người này thường mặt gian xảo thể hiện rõ khi mới nhìn qua. Họ có đầu óc linh hoạt nhưng rất mưu kế, dùng mọi cách để đạt được mục tiêu. Vì vậy trong hợp tác làm ăn, bạn nên cẩn trọng gương mặt kẻ tiểu nhân này. Mũi diều hâu Mũi diều hâu có tên gọi khác là mũi khoằm, mũi quặp, mũi két. Đặc điểm mũi này là phần sống mũi nhô cao, hơi trơ xương, đầu mũi dài cong xuống, cánh mũi rộng, to lộ rõ phần lỗ mũi thô, xấu. Nếu quan sát kĩ thì có thể thấy phần chóp mũi quặp che đi một phần môi trên nên nhiều người còn gọi là mũi dòm mồm. Khi nhìn theo góc nghiêng trái hoặc phải, phần đầu mũi quặp xuống lại nhỏ nhọn rất giống với hình mỏ chim diều hâu.

Người mang tướng mũi này tính tình cố chấp, ngoan cố, lắm mưu nhiều kế, luôn tìm mọi cách, thủ đoạn để đạt được mục tiêu đề ra. Ảnh minh họa: Internet Môi trên hẹp, ngắn Nếu người có hình dáng môi trên hẹp, ngắn thì đây cũng là dấu hiệu của tướng tiểu nhân lắm chuyện, không biết giữ chữ tín. Đặc biệt là đàn ông sở hữu đặc điểm này, họ có thể nói tốt trước mặt bạn nhưng sau lưng lại đi rêu rao. Khi việc làm xấu bị phát hiện thì cố gắng bao biện, đổ lỗi cho người khác để không gánh trách nhiệm.

Đối với họ, lợi ích bản thân luôn đặt lên hàng đầu. Họ thường theo chủ nghĩa cá nhân và nhớ lâu thù dai. Tóm lại, nếu xung quanh bạn có mẫu người này thì hãy cẩn thận, không nên quá thân thiết. Ấn đường của kẻ tiểu nhân Ấn đường nằm ở giữa 2 đầu lông mày. Ấn đường của người bình thường sẽ rộng bằng khoảng 2 ngón tay trỏ và giữa, dưới tiêu chuẩn này được coi là hẹp. Nếu Ấn Đường ở giữa hai mày quá khít hẹp, nhân trung lại ngắn, đó là con người lòng dạ cũng hẹp hòi, không bao giờ nhìn người khác tốt, không bao giờ nhìn người khác hơn họ. Khi thấy người khác hơn mình, họ liền ngấm ngầm phá hoại. Người chỉ có ấn đường quá hẹp là người chi li, mọi chuyện đều quá mức thận trọng, nhìn nhận vấn đề hạn hẹp, hay nghi kỵ, không có chính kiến, không tin tưởng bản thân, không thích hợp để làm việc nhóm, họ khó có thể sinh tồn khi ở trong nhóm có nhiều người. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

"Thần giữ của" gọi tên 4 con giáp này, tiền vào tay họ chỉ có ở yên trong tay họ, khó ai mà lấy được Những con giáp sau thuộc top con giáp giỏi giữ tiền vì họ luôn có ý thức nhắc nhở bản thân nghĩ vì tương lai nên không bao giờ có ý định "vung tay quá trán" cho những sở thích nhất thời ở hiện tại.

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