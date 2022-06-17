Hoạ mặt kẻ nhỏ mọn hẹp hòi, ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, cần tránh xa để tránh mang tiếng xấu khi nào không hay

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 07:24

Nhận diện được tướng mặt của kẻ tiểu nhân thâm hiểm, lòng dạ hẹp hòi sẽ giúp bạn đề phòng, tránh xa loại người này để phòng bất trắc hoặc những điều không hay có thể xảy ra.

Mắt tứ bạch

Mắt tứ bạch có phần tròng trắng lấn át tròng đen. Những người này thường mặt gian xảo thể hiện rõ khi mới nhìn qua. Họ có đầu óc linh hoạt nhưng rất mưu kế, dùng mọi cách để đạt được mục tiêu. Vì vậy trong hợp tác làm ăn, bạn nên cẩn trọng gương mặt kẻ tiểu nhân này.

Mũi diều hâu

Mũi diều hâu có tên gọi khác là mũi khoằm, mũi quặp, mũi két. Đặc điểm mũi này là phần sống mũi nhô cao, hơi trơ xương, đầu mũi dài cong xuống, cánh mũi rộng, to lộ rõ phần lỗ mũi thô, xấu. Nếu quan sát kĩ thì có thể thấy phần chóp mũi quặp che đi một phần môi trên nên nhiều người còn gọi là mũi dòm mồm. Khi nhìn theo góc nghiêng trái hoặc phải, phần đầu mũi quặp xuống lại nhỏ nhọn rất giống với hình mỏ chim diều hâu.

Người mang tướng mũi này tính tình cố chấp, ngoan cố, lắm mưu nhiều kế, luôn tìm mọi cách, thủ đoạn để đạt được mục tiêu đề ra.

Hoạ mặt kẻ nhỏ mọn hẹp hòi, ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, cần tránh xa để tránh mang tiếng xấu khi nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Môi trên hẹp, ngắn

Nếu người có hình dáng môi trên hẹp, ngắn thì đây cũng là dấu hiệu của tướng tiểu nhân lắm chuyện, không biết giữ chữ tín. Đặc biệt là đàn ông sở hữu đặc điểm này, họ có thể nói tốt trước mặt bạn nhưng sau lưng lại đi rêu rao. Khi việc làm xấu bị phát hiện thì cố gắng bao biện, đổ lỗi cho người khác để không gánh trách nhiệm.

Đối với họ, lợi ích bản thân luôn đặt lên hàng đầu. Họ thường theo chủ nghĩa cá nhân và nhớ lâu thù dai. Tóm lại, nếu xung quanh bạn có mẫu người này thì hãy cẩn thận, không nên quá thân thiết.

Ấn đường của kẻ tiểu nhân

Ấn đường nằm ở giữa 2 đầu lông mày. Ấn đường của người bình thường sẽ rộng bằng khoảng 2 ngón tay trỏ và giữa, dưới tiêu chuẩn này được coi là hẹp.

Nếu Ấn Đường ở giữa hai mày quá khít hẹp, nhân trung lại ngắn, đó là con người lòng dạ cũng hẹp hòi, không bao giờ nhìn người khác tốt, không bao giờ nhìn người khác hơn họ. Khi thấy người khác hơn mình, họ liền ngấm ngầm phá hoại.

Người chỉ có ấn đường quá hẹp là người chi li, mọi chuyện đều quá mức thận trọng, nhìn nhận vấn đề hạn hẹp, hay nghi kỵ, không có chính kiến, không tin tưởng bản thân, không thích hợp để làm việc nhóm, họ khó có thể sinh tồn khi ở trong nhóm có nhiều người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

"Thần giữ của" gọi tên 4 con giáp này, tiền vào tay họ chỉ có ở yên trong tay họ, khó ai mà lấy được

"Thần giữ của" gọi tên 4 con giáp này, tiền vào tay họ chỉ có ở yên trong tay họ, khó ai mà lấy được

Những con giáp sau thuộc top con giáp giỏi giữ tiền vì họ luôn có ý thức nhắc nhở bản thân nghĩ vì tương lai nên không bao giờ có ý định "vung tay quá trán" cho những sở thích nhất thời ở hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tướng người tiểu nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 43 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026