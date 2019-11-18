Top con giáp may mắn nhất tuần (18/11 - 24/11): Đầu tuần tiền ập vào nhà, cuối tuần nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 18/11/2019 10:56

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần từ ngày 18/11 đến 24/11/2019 này, gia chủ sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang.

Khổ tận cam lai, tuần trước khó khăn mệt mỏi bao nhiêu thì 3 con giáp may mắn nhất tuần mới này lại vượng vận tài lộc, sung túc viên mãn bấy nhiêu.

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Là con giáp may mắn nhất tuần nên 7 ngày tới Thân sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, tin vui tài chính tìm đến tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Dẫu đa phần người tuổi Thân đều xuất thân trong gia đình nghèo khó nhưng họ chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nỗ lực vươn lên, quyết tâm làm giàu chính là cách Thân giúp mình trở thành con giáp giàu có hơn người.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho Thân, giúp con giáp may mắn này kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, trong tuần mới này Thân sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, tin vui tài chính tìm đến tới tấp.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, quý nhân tương trợ nên Tuất muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp kiêng nể. Thuở đầu khởi nghiệp gặp phải khá nhiều khó khăn, thất bại nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn dễ dàng vượt qua tất cả. Nhờ thế, họ có của ăn của để, sung túc đủ đầy.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Tuất chính là một trong 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 18/11 đến 24/11/2019. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, quý nhân tương trợ nên Tuất muốn nghèo cũng không được, sung sướng như tiên.

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Tỵ sẽ đếm tiền sái tay, làm gì cũng kiếm ra tiền trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp khôn khéo, tinh tế và vô cùng thông minh, tài năng. Họ có mắt nhìn người, có đầu óc mưu lược và có chí tiến thủ nên chắc chắn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp ta thấy, Tỵ sẽ đếm tiền sái tay, làm gì cũng kiếm ra tiền. Thế nên, Tỵ hãy tận dụng triệt để thời cơ trời cho để cuộc sống thăng hoa rực rỡ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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