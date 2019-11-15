3 con giáp vận may rơi trúng đầu, tiền ùa vào két, phú quý ngút trời

Tâm linh - Tử vi 15/11/2019 15:28

Trong 3 năm tới, top con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, tiền ập vào nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, song hỷ lâm môn.

Dù hiện tại vất vả, cơ cực đến mấy thì trong 3 năm tới, top con giáp may mắn này sẽ có lộc lá đầy nhà, dư sức mua nhà sắm xe, tha hồ hốt bạc.

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Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 năm tới Hợi sẽ trở thành con giáp may mắn hơn người, giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã sung sướng hơn người, được trời ban cho khá nhiều may mắn. Họ thông minh, cầu thị lại quyết đoán trong công việc nên sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc.

Sách tử vi con giáp có nói, trong 3 năm tới Hợi sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời. Chẳng những kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Hợi còn mua nhà tậu xe, có tài sản kếch xù khiến ai cũng ngỡ ngàng.

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 Ăn nên làm ra, đại cát đại lợi, đổi đời ngoạn mục chính là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Sửu chăm chỉ, cần cù và biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người quý mến, thương yêu. Họ điềm đạm, trọng chữ tín và hiểu lễ nghĩa nên đường công danh rộng mở, tương lai xán lạn.

Dù làm công hay làm chủ thì 3 năm tới con giáp giàu sang này cũng nắm trong tay tiền tỷ. Ăn nên làm ra, đại cát đại lợi, đổi đời ngoạn mục chính là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được.

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3 năm tới Thân sẽ có tài lộc đỏ chót như son, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tiền ồ ạt chảy vào nhà, làm ăn vượng phát, tình duyên viên mãn chính là may mắn trời cho Thân. Không chỉ Kỷ Hợi 2019, mà 3 năm tới Thân vẫn có tài lộc đỏ chót như son, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền.

Nếu đang có dự định kinh doanh, buôn bán hay thử sức trong lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân đổi đời làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

*Thông  tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp song hỷ lâm môn, làm 1 hưởng 10, kiếm được bộn tiền trong 45 ngày tới

3 con giáp song hỷ lâm môn, làm 1 hưởng 10, kiếm được bộn tiền trong 45 ngày tới

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn này làm gì cũng hái ra tiền, thành công vang dội trong 45 ngày tới.

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