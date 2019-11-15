3 con giáp song hỷ lâm môn, làm 1 hưởng 10, kiếm được bộn tiền trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/11/2019 12:03

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn này làm gì cũng hái ra tiền, thành công vang dội trong 45 ngày tới.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 45 ngày tới, 3 con giáp may mắn này cũng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

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Nhờ có thần tài gõ cửa, may mắn ập vào nhà giúp con giáp may mắn này làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dậu là người chăm chỉ, thật thà và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp. Chính nhờ khát khao làm giàu, sự bền bỉ và ý chí quật cường nên sớm muộn gì Dậu cũng có cơ hội đổi đời, giàu nhanh đến chóng mặt.

Trong 45 ngày tới, nhờ có thần tài gõ cửa, may mắn ập vào nhà giúp con giáp giàu có này làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Càng về cuối năm Dậu càng vượng vận tài lộc, đếm tiền sái tay.

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Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Mão đều sống chân thành, thiện lương và hay quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn quanh mình. Không suy tính thiệt hơn, chẳng đòi hỏi ai đáp đền nên Mão chính là con cưng của trời, được ban nhiều may mắn.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mão nên họ làm gì cũng thành công, thuận lợi. Đặc biệt, trong 45 ngày tới, nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được.

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Tử vi năm 2019 có nói, trong 45 ngày tới Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài năng và cực khôn ngoan nên người tuổi Tỵ sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp ngay từ những ngày đầu. Họ dám nghĩ dám làm, có đầu óc kinh doanh và tài quản lý tài chính nên tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con.

Tử vi năm 2019 có nói, trong 45 ngày tới Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng. Đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, đếm mãi cũng không hết tiền chính là thành quả Tỵ xứng đáng nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trong 21 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài nuông chiều, 3 con giáp may mắn này sẽ có tiền ập vào nhà, song hỷ lâm môn.

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