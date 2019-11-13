Từ giờ đến hết năm 2019, 4 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 13/11/2019 12:47

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất đời này, gia chủ sẽ có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, quơ tay là có tiền, đại phát tài từ đây đến cuối năm 2019.

Từ đây đến cuối năm 2019, những con giáp may mắn này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, lộc lá sinh sôi, của nả đầy nhà khiến ai cũng ganh tỵ.

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Từ đây đến cuối năm 2019, con giáp may mắn này sẽ vượng phúc vượng tài, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì Mão đều có chí vươn lên, quản lý tài chính khôn ngoan và không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Từ đây đến cuối năm 2019, con giáp giàu có này sẽ vượng phúc vượng tài, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là vận may trời cho Mão.

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Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, Mùi còn có số dư trong tài khoản tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mùi, giúp sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Những tháng đầu năm may mắn ngút trời giúp Mùi thành đạt mọi ước nguyện, vậy nhưng, phải chờ đến hai tháng cuối năm con giáp khôn ngoan này mới đắc tài đắc lộc nhất.

Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, Mùi còn có số dư trong tài khoản tăng chóng mặt.

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Con giáp giàu sang này sẽ có hai tháng cuối năm ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên dù hoàn cảnh có khốn khó đến mấy Thìn cũng không nản lòng. Họ có đầu óc kinh doanh, khả năng lãnh đạo nên chắc chắn sẽ đạt được vị trí mình mong muốn chốn thương trường.

Nhờ có quý nhân thương yêu, may mắn đeo bám, con giáp giàu sang này sẽ có hai tháng cuối năm ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc.

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Hai tháng cuối năm 2019 Sửu cũng sẽ có vận tài lộc đỏ như son, đếm tiền sái tay cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp có nói, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và dĩ hòa vi quý. Họ chẳng bao giờ ganh ghét hay đố kỵ với ai, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác. Vậy nên, con giáp thiện lương này được trời thương, ban cho phúc lộc dồi dào.

Dù làm thuê hay làm chủ thì trong hai tháng cuối năm 2019 Sửu cũng sẽ có vận tài lộc đỏ như son, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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