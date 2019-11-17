4 con giáp may mắn không gì cản nổi, nhà xe chờ sẵn trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 17/11/2019 05:30

Sách tử vi năm 2020 chỉ rõ, 4 con giáp may mắn tột đỉnh này sẽ có hỷ sự ập vào nhà tới tấp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu có ngút trời.

Nếu thuộc danh sách 4 con giáp may mắn nhất năm 2020 này, gia chủ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đổi đời chỉ trong chớp mắt.

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Tuất sẽ vươn lên đổi đời, trở thành con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi năm 2020 có nói, Tuất dù làm công hay làm chủ cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son. Họ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân.

Đặc biệt, trong tháng đầu năm 2020 Tuất sẽ vươn lên đổi đời, trở thành con giáp giàu có nhất đời chỉ sau một đêm.

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Canh Tý 2020 sẽ giúp Ngọ có tiền tài dồi dài, tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên Ngọ gặp được khá nhiều may mắn trong sự nghiệp, công danh. Họ làm ăn thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Canh Tý 2020 sẽ giúp Ngọ có tiền tài dồi dài, tình duyên viên mãn. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm hạnh phúc với những chuyến du lịch đáng nhớ.

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Thân sẽ trở thành đại gia của chính mình, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp ta thấy, Thân là người nhanh nhẹn, khôn ngoan và có gan làm giàu. Họ dám nghĩ dám làm, ăn nói duyên dáng nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Nếu Kỷ Hơi  2019 giúp Thân có được sự nghiệp như ý thì Canh Tý 2020 sẽ khiến Thân trở thành đại gia của chính mình, phát tài cực to.

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Năm Canh Tý tới, Dần sẽ như chuột sa chĩnh gạo, nằm ngửa mà ăn, an nhàn thụ lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, bản lĩnh lại cá tính và độc lập nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào. Họ giỏi quản lý nhân sự, đầu tư khôn ngoan và biết nắm bắt thời cơ nên tài lộc dồi dào, tiền của nối đuôi nhau chui vào ví.

Trong năm Canh Tý tới, Dần sẽ như chuột sa chĩnh gạo, nằm ngửa mà ăn, an nhàn thụ lộc nhờ trời Phật chiếu cố hết lòng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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