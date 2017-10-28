Top con giáp không cần bôn ba, vất vả mà tiền vẫn đổ về ào ạt như nước, tiêu xài cả đời không hết

Tâm linh - Tử vi 28/10/2017 07:56

Có nhiều người phải làm việc cật lực mới mong đủ tiền trang trải cuộc sống nhưng những con giáp sau đây chỉ ngồi không rung đùi cũng có tiền đổ về ào ạt.

Tuổi Dậu

Top con giáp không cần bôn ba, vất vả mà tiền vẫn đổ về ào ạt như nước, tiêu xài cả đời không hết - Ảnh 1
Người tuổi Dậu ngồi không rung đùi cũng có tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Số mệnh người tuổi Dậu vô cùng may mắn. Mặc dù sự giàu có của họ đến chậm hơn so với người khác nhưng họ luôn tìm được cơ hội làm giàu khiến người khác bất ngờ. Tuổi Dậu là người biết cách xài tiền và chi tiêu vô cùng khoa học. Trước khi bỏ tiền ra làm việc gì, họ đều phải suy nghĩ thật kỹ và tính toán trước sau để không bị lãng phí bất cứ một đồng nào.

Sự nghiệp của tuổi Dậu luôn đạt được nhiều thành công và được cấp trên xem trọng. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng tuổi Dậu không ỷ lại mà vẫn tiếp tục cố gắng, hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Họ ngồi không rung đùi cũng có tiền tiêu xài không hết.

Tuổi Thìn

Top con giáp không cần bôn ba, vất vả mà tiền vẫn đổ về ào ạt như nước, tiêu xài cả đời không hết - Ảnh 2
Tuổi Thìn không cần vất vả kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn thường được đánh giá có tính cách khá lười. Họ chỉ ngồi im một góc và làm công việc riêng như nghịch điện thoại hay đọc truyện, xem phim.

Tuy nhiên tuổi Thìn chỉ tỏ vẻ lười và lạnh lùng ở bên ngoài. Khi cần thiết họ sẵn sàng đứng lên giúp đỡ nhiệt tình những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đặc biệt, một khi họ đã làm là thành công, có kết quả cao.

Cũng chính vì lòng tốt đó, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều may mắn, nhiều quý nhân phù trợ giúp đỡ trên con đường kiếm tiền.

Đó là lý do những người tuổi Thìn chỉ cần dùng một nửa thời gian trong quỹ thời gian của họ là đã có thể kiếm thu nhập bằng người khác làm cật lực, làm quay cuồng.

Tuổi Hợi

Top con giáp không cần bôn ba, vất vả mà tiền vẫn đổ về ào ạt như nước, tiêu xài cả đời không hết - Ảnh 3
Tuổi Hợi được quý nhân mang đến những nguồn thu nhập đáng ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là con giáp có số mệnh may mắn nhất trong 12 con giáp. Họ có tính cách hiền lành chất phác, đặc biệt luôn niềm nở, vui vẻ với tất cả mọi người.

Hầu hết những người tuổi Hợi thường hiền, có chút tham ăn lười làm nhưng không bao giờ phải gặp cảnh nghèo khó.

Tiền bạc của người tuổi Hợi chủ yếu không phải do họ làm ra mà do "quý nhân" mang lại. Do họ đối xử rất tốt với những người xung quanh nên nhận được tài lộc, ân huệ từ những người đó.

Tuổi Thân

Top con giáp không cần bôn ba, vất vả mà tiền vẫn đổ về ào ạt như nước, tiêu xài cả đời không hết - Ảnh 4
Tuổi Thân chỉ làm những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Với tính "nghệ sĩ", tuổi Thân chỉ hứng thú khi làm những gì mình thích, làm hết sức tập trung, cho đến khi nào có kết quả mới thôi. Còn đối với những việc bị ép buộc, tuổi Thân sẽ làm cho có, hay thậm chí là chẳng thèm làm. Đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của người tuổi này.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những người tuổi Thân rất dễ đạt thành công chỉ sau một đêm tập trung, nỗ lực. Vì vậy, người khác nhìn vào tưởng họ lười nhác nhưng thực tế một khi đã làm gì, họ luôn chăm chỉ từng chút một, không bao giờ lơ là.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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