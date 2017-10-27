Top con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng sung sướng trăm bề, hạnh phúc viên mãn

Thế nên nếu kết hôn sớm họ sẽ không có thời gian cho gia đình. Điều đó làm cuộc hôn nhân của họ không được bền vững. Vì thế, lấy chồng muộn chính là quyết định sáng suốt đối với những người cầm tinh con Rồng bởi họ sẽ hiểu và trân trọng hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, cuộc sống của họ sẽ vô cùng sung túc và viên mãn khi lấy chồng muộn.

Những người tuổi Thìn sinh ra đã có tố chất hơn người. Họ là mẫu phụ nữ theo đuổi sự hoàn hảo trong sự nghiệp, không ngừng học hỏi để làm phong phú thêm kiến thức cũng như cuộc sống tinh thần của mình. Họ muốn tạo cơ sở tốt nhất cho chuyện tình cảm.

Tuổi Mão

Con giáp này tính tình ôn hòa, nhanh nhẹn. Họ chỉ thích tập trung vào sự nghiệp mà không nghĩ tới chuyện yêu đương. Thế nên đến tuổi trung niên, họ vẫn chưa tìm được bạn đời. Mặc dù sợ cô đơn nhưng không vì thế mà họ yêu và lấy đại một người nào đó. Những cô nàng tuổi Mão nếu lấy chồng muộn sẽ là một trong những con giáp hưởng trọn hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Mão thường sẽ không dễ dàng lựa chọn một người, cũng không tùy tiện kết hôn, trừ phi đã yêu rất sâu đậm.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi đề cao tự do, bình đẳng. Họ không bao giờ ép bản thân vào hôn nhân khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tuổi Hợi không lựa chọn tùy ý và mù quáng. Họ chỉ kết hôn với đối tượng mà họ thích. Nếu như đến thời điểm quyết định gắn bó với ai đó, họ sẽ là hình mẫu người vợ đảm đang và được hưởng cuộc sống vô cùng sung túc, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất thông minh, nhanh nhẹn và làm việc rất lý tính. Trong tình yêu cũng vậy, họ là người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ và đặt nặng vấn đề vật chất. Thực chất, tuổi Tý cũng mong muốn sớm yên bề gia thất nhưng lại sợ bị người khác ràng buộc, mất đi không gian riêng tư.

Vì nỗi sợ hãi quá lớn nên họ luôn có xu hướng chạy trốn khỏi việc kết hôn. Thời trẻ tuổi Tý rất bốc đồng, nông nổi nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Vì thế tuổi Tý đừng nên kết hôn sớm. Kết hôn muộn sẽ tốt hơn khi họ có thể nhìn nhận đúng hơn về mình và cả đối tượng kết hôn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm