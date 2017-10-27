Top con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng sung sướng trăm bề, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/10/2017 07:09

Những con giáp sau đây càng lấy chồng muộn càng hưởng được nhiều phúc đức, hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Họ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực, sung sướng trăm bề.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng sung sướng trăm bề, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Tuổi Thìn sẽ rất hạnh phúc khi kết hôn muộn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn sinh ra đã có tố chất hơn người. Họ là mẫu phụ nữ theo đuổi sự hoàn hảo trong sự nghiệp, không ngừng học hỏi để làm phong phú thêm kiến thức cũng như cuộc sống tinh thần của mình. Họ muốn tạo cơ sở tốt nhất cho chuyện tình cảm.

Thế nên nếu kết hôn sớm họ sẽ không có thời gian cho gia đình. Điều đó làm cuộc hôn nhân của họ không được bền vững. Vì thế, lấy chồng muộn chính là quyết định sáng suốt đối với những người cầm tinh con Rồng bởi họ sẽ hiểu và trân trọng hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, cuộc sống của họ sẽ vô cùng sung túc và viên mãn khi lấy chồng muộn.

Tuổi Mão

Top con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng sung sướng trăm bề, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Tuổi Mão không tùy tiện kết hôn với một người nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này tính tình ôn hòa, nhanh nhẹn. Họ chỉ thích tập trung vào sự nghiệp mà không nghĩ tới chuyện yêu đương. Thế nên đến tuổi trung niên, họ vẫn chưa tìm được bạn đời. Mặc dù sợ cô đơn nhưng không vì thế mà họ yêu và lấy đại một người nào đó. Những cô nàng tuổi Mão nếu lấy chồng muộn sẽ là một trong những con giáp hưởng trọn hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Mão thường sẽ không dễ dàng lựa chọn một người, cũng không tùy tiện kết hôn, trừ phi đã yêu rất sâu đậm.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng sung sướng trăm bề, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Tuổi Hợi chỉ kết hôn với đối tượng họ thích - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi đề cao tự do, bình đẳng. Họ không bao giờ ép bản thân vào hôn nhân khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tuổi Hợi không lựa chọn tùy ý và mù quáng. Họ chỉ kết hôn với đối tượng mà họ thích. Nếu như đến thời điểm quyết định gắn bó với ai đó, họ sẽ là hình mẫu người vợ đảm đang và được hưởng cuộc sống vô cùng sung túc, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tý

Top con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng sung sướng trăm bề, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4
Tuổi Tý không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý rất thông minh, nhanh nhẹn và làm việc rất lý tính. Trong tình yêu cũng vậy, họ là người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ và đặt nặng vấn đề vật chất. Thực chất, tuổi Tý cũng mong muốn sớm yên bề gia thất nhưng lại sợ bị người khác ràng buộc, mất đi không gian riêng tư.

Vì nỗi sợ hãi quá lớn nên họ luôn có xu hướng chạy trốn khỏi việc kết hôn. Thời trẻ tuổi Tý rất bốc đồng, nông nổi nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Vì thế tuổi Tý đừng nên kết hôn sớm. Kết hôn muộn sẽ tốt hơn khi họ có thể nhìn nhận đúng hơn về mình và cả đối tượng kết hôn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ

Top con giáp nữ cứ thêm một tuổi lại trẻ lên, giàu sang hết phần thiên hạ

Những con giáp nữ sau đây trẻ mãi không già, luôn giữ được nét đẹp tuổi thanh xuân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ còn có số vượng phu, trường thọ hưởng phúc của con cháu, giàu sang hết phần thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp lấy chồng muộn con giáp nữ con giáp hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay