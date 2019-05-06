Top con giáp được thần tài gõ cửa liên tục, tiền ập xuống đầu tới tấp trong 7 ngày tới

Nhờ được thần tài ưu ái nên chỉ trong 7 ngày tới 3 con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu nhanh đến chóng mặt.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Thân nên họ làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt, trong 1 tuần tới Thân sẽ trúng quả trời cho, lương thưởng đều tăng đến chóng mặt. Trong thời gian ngắn con giáp này đã có thể ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, thoải mái tiêu pha cả năm không hết.

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Thân khôn khéo, thông minh lại nhanh nhẹn nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngay từ thuở độc thân họ đã có bạc tiền dư dả, tự làm chủ cơ ngơi đồ sộ khiến ai cũng ganh tỵ.

Tuất kiếm được khoản tiền cực lớn, tạo đà để phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những tháng đầu năm 2019 người tuổi Tuất gặp phải khá nhiều khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá đủ đường. Không chỉ bị hiểu lầm, làm ăn trì trệ Tuất còn bị đánh giá sai năng lực, ảnh hưởng cực lớn đến đường công danh, tài vận.

Tuy nhiên, 7 ngày tới càn khôn xoay chuyển sẽ giúp Tuất đổi đời ngoạn mục. Ngoài việc khẳng định được vị thế của mình chốn công sở Tuất còn kiếm được khoản tiền cực lớn, tạo đà để phất lên như diều gặp gió. Càng về cuối năm Tuất càng có của nả đầy nhà, sung sướng hơn người.

Sửu ắt tự làm đại gia, an nhàn sống trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù hiện tại có mệt mỏi chán chường đến mấy thì cuối tuần này Sửu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Thần tài nâng đỡ, quý nhân nuông chiều nên lộc lá cứ ập xuống nhà Sửu tới tấp, ví lúc nào cũng chật tiền.

Không chỉ 7 ngày tới, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ uống no lộc trời, giàu bất chấp, sang bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng sự khôn ngoan của mình để đi lên Sửu ắt tự làm đại gia, an nhàn sống trong nhung lụa.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!