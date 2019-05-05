Vị trí nốt ruồi CỰC HÚT TÀI LỘC của 12 con giáp, làm gì cũng giàu, chớ dại tẩy đi mà thiệt 

Tâm linh - Tử vi 05/05/2019 16:30

Tử vi tướng số chỉ rõ, 12 con giáp có nốt ruồi ở vị trí này chớ dại tẩy đi bởi đấy chính là điềm báo tài lộc, may mắn, giúp chủ nhân giàu sang, phú quý cả đời.

12 con giáp chỉ cần có nốt ruồi ở đúng vị trí này sẽ giàu sang cả đời, tiền rải khắp nhà, nằm trên đống vàng.

Vị trí nốt ruồi CỰC HÚT TÀI LỘC của 12 con giáp, làm gì cũng giàu, chớ dại tẩy đi mà thiệt  - Ảnh 1
Tử vi tướng số chỉ rõ, nốt ruồi trên trán sẽ giúp Tý có của nả chất đống, thăng tiến nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp khôn khéo, thông minh và rất kín tiếng. Họ không bao giờ khoe mẽ, cũng không lên mặt với những người khổ cực hơn mình. Tử vi tướng số chỉ rõ, nốt ruồi trên trán sẽ giúp Tý có của nả chất đống, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đặc biệt, nếu có thêm nốt ruồi trên má Tý chắc chắn sẽ trở thành đại gia, nhà xe có đủ khi còn rất trẻ. Thế nên, dù có “đánh chết” Tý cũng đừng dại tẩy xóa vị trí ở 2 vị trí này.

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và sống tình cảm. Chính vì thế, họ dễ bị người khác lợi dụng lòng tin để lường gạt, chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, nếu có nốt ruồi ở tai thì Sửu sẽ được tiếp thêm sức mạnh, tỉnh táo và quyết liệt từ chối kẻ bất nhân tiếp cận mình.

Nốt ruồi ở tai không chỉ giúp Sửu thành công trong sự nghiệp mà còn giúp cuộc sống của Sửu ngập trong tiền tài, an nhàn hưởng lộc.

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, cá tinh và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Dần chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Đặc biệt, nếu có nốt ruồi ở bàn tay Dần sẽ càng thuận lợi trong công việc, được quý nhân nâng đỡ, chở che.

Từ ngưỡng 30, Dần sẽ có cả nhà lẫn xe, tình duyên hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vị trí nốt ruồi CỰC HÚT TÀI LỘC của 12 con giáp, làm gì cũng giàu, chớ dại tẩy đi mà thiệt  - Ảnh 2
Nốt ruồi ở chân sẽ khiến Mão đi đâu cũng được quý nhân nâng đỡ, may mắn đến 3 đời sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khéo léo, thông minh và trọng nghĩa tình nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nếu có nốt ruồi ở lòng bàn chân Mão sẽ càng phú quý an nhàn, hậu vận sung túc.

Đặc biệt, nốt ruồi ở chân sẽ khiến Mão đi đâu cũng được quý nhân nâng đỡ, may mắn đến 3 đời sau.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên Thìn không có quá nhiều tham vọng. Thế nên, họ thường có lập trường không vững vàng, dễ bị người khác sai khiến mà tổn hại đến chính mình. Nếu có nốt ruồi ở gần đuôi mắt hoặc lưng, Thìn đừng dại xóa đi bởi nó sẽ giúp bạn vững vàng, tự tin và bản lĩnh hơn.

Nhờ thế, Thìn sẽ tự mình làm nên cơ ngơi, thành công trong sự nghiệp mà chẳng cần dựa hơi cha mẹ hay gia đình.

Tuổi Tỵ

Kín đáo, thông minh và khôn khéo nhưng Tỵ lại thường giữ chặt cảm xúc của mình. Họ sợ rằng, mình càng cởi mở sẽ càng dễ bị người khác lừa dối. Nếu có nốt ruồi ở rốn, Tỵ sẽ như có bùa may mắn bên mình, chẳng ai có thể hãm hại bạn.

Nhờ sống phóng khoáng, quảng giao hơn nên Tỵ sẽ tha hồ hốt lộc vào nhà, quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được.

Vị trí nốt ruồi CỰC HÚT TÀI LỘC của 12 con giáp, làm gì cũng giàu, chớ dại tẩy đi mà thiệt  - Ảnh 3
Nốt ruồi ở eo sẽ giúp Ngọ sẽ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bất cần, cứng đầu và ngang bướng nên Ngọ cần có nốt ruồi ở eo để có thể kiểm soát được sự nỏng nảy của mình. Nốt ruồi ở vị trí này sẽ khiến gia đạo hưng thịnh, vận khí tốt lên mỗi ngày.

Nhờ thế, Ngọ sẽ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, con cháu 3 đời tiêu mãi cũng không xuể tiền Ngọ làm ra.

Tuổi Mùi

Thanh lịch, điềm đạm và rất nhã nhặn nên Mùi được nhiều người yêu mến, thương quý. Tuy nhiên, chính vì quá thoải mái chuyện tiền bạc nên dù làm được nhiều tiền nhưng Mùi lại không tích trữ được đồng nào.

Nếu có nốt ruồi ở miệng, Mùi sẽ có kho chứa tiền, tránh tài lộc tiêu tán. Mùi đừng dại xóa bỏ nốt ruồi ở vị trí này, bởi nó sẽ giúp bạn trở nên giàu có trong nay mai.

Tuổi Thân

Thân là con giáp chỉ biết nghĩ cho chính mình, thích tranh quyền đoạt lợi nên thường vướng họa thị phi, bị người khác ghét bỏ. Nếu có nốt ruồi ở mông, vận trình của Thân sẽ có những chuyển biến tích cực, giúp các mối quan hệ xung quanh họ êm ấm, hài hòa hơn.

Chỉ cần thay đổi thái độ sống Thân sẽ mở rộng cửa cho thần tài vào nhà, nghèo mấy cũng có bạc tiền dư dả.

Vị trí nốt ruồi CỰC HÚT TÀI LỘC của 12 con giáp, làm gì cũng giàu, chớ dại tẩy đi mà thiệt  - Ảnh 4
Nếu có nốt ruồi ở ngực, Tuất sẽ hút cạn lộc trời, buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp cần cù, chăm chỉ nhưng lại quá đa sầu đa cảm. Nếu có nốt ruồi ở đầu gối số phận của con giáp này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ có đời sống hôn nhân hạnh phúc, Dậu còn có đường tài lộc hanh thông, thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, thương người và nỗ lực không ngừng nhưng Tuất vẫn phải trải qua quá nhiều gian truân mới chạm tay vào thành công. Thế nhưng, nếu có nốt ruồi ở ngực đời Tuất sẽ hút cạn lộc trời, buôn may bán đắt.

Từ trung vận trở đi con giáp này chỉ việc ngồi chờ tiền tự chui vào túi ào ào như thác, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Hợi

Nốt ruồi ở cổ chính là vị thần may mắn luôn phù hộ độ trì cho người tuổi Hợi, giúp họ có công danh xán lạn, tình duyên êm ấm.

Từ ngưỡng 35 Hợi sẽ thu về bạc tỷ, thăng chức tăng lương vùn vụt khiến ai cũng ước ao được như họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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