Top 5 chòm sao thích hợp danh xưng “gấu mẹ vĩ đại”, SONG NGƯ người mẹ siêu nhân, THIÊN BÌNH người mẹ cân mọi thứ

Họ có tình yêu đặc biệt với nghệ thuật và sẽ truyền tình yêu này tới các con của mình. Vì thế, không ngạc nhiên lắm khi các bà mẹ khác muốn con tập trung học hành còn họ khuyến khích con học nhạc, thơ ca, múa hát, thêu, vẽ... Họ hết mình ủng hộ các con theo đuổi những đam mê riêng. Họ có tâm hồn tự do và mong các con mình cũng vậy. Họ muốn những giấc mơ thuở bé của mình được trở thành hiện thực và truyền đam mê này cho các con.

Tuy nhiên, họ rất tôn trọng ý kiến và mong muốn của chúng. Họ thực sự là người thấu hiểu các con và những vấn đề mà chúng trải qua trong từng giai đoạn, sẵn sàng trở thành người bạn để chia sẻ với con mọi chuyện.

Kim Ngưu - Bà mẹ kiên nhẫn

Tính cách vốn có của những bà mẹ Kim Ngưu là cực kỳ kiên nhẫn. Họ yêu thích sự ổn định và dường như không biết mệt mỏi hay kêu than khi dành nhiều thời gian chăm sóc các con với mong muốn chúng có cuộc sống sung túc nhất. Họ mong các con được bảo vệ và an toàn nên sẵn sàng bỏ hết mọi công việc chỉ để cổ vũ chúng tham gia hoạt động ngoài trời của trường, của lớp.

Tuy nhiên, đôi khi sự bảo thủ, cố chấp của người mẹ Kim Ngưu có thể cản trở hạnh phúc của con trẻ. Họ cần phải học cách thích nghi với những thay đổi vì các con của họ đang lớn từng ngày cùng với những thay đổi về tâm sinh lý, nếu quá cố chấp sẽ là tấm gương không tốt cho các con.

Bạch Dương – “Sếp” lớn trong nhà

Đứng đầu trong danh sách 12 cung hoàng đạo nên những bà mẹ cung Bạch Dương thích đứng đầu, rất tham vọng và hi vọng các con cũng tham vọng như thế. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày gia đình họ muốn các con phải 100% nghe theo lệnh của mình. Họ như thế vì cũng có lý do vì sợ chúng không tự biết cách làm mọi thứ nên muốn chúng làm theo mình cho an toàn.

Họ sẵn lòng làm mọi thứ vì các con như việc nhà, hỗ trợ con làm bài tập về nhà, cùng chúng xem bóng đá… Bạch Dương cũng được xem là bà mẹ tuyệt nhất trong các cung hoàng đạo. Tuy nhiên, họ chỉ cần cho các con có chút không gian riêng sẽ tốt hơn. Với tham vọng để các con trở thành người dẫn đầu, có thể họ sẽ bỏ qua những nhu cầu đích thực của các con.

Thiên Bình – Bà mẹ giỏi cân bằng mọi thứ

Thiên Bình là một trong những bà mẹ tuyệt vời với tính cách hòa nhã, ôn hòa vốn có. Họ là một trong những người mẹ hiếm hoi biết cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều mặt. Họ không quá bảo bọc hay bênh vực cho con trẻ nếu chúng thực sự đang sai.

Những bà mẹ cung Thiên Bình giúp con nhìn nhận vấn đề để chúng bình tĩnh hơn khi đối mặt với khó khăn. Họ không bao giờ đánh mắng chúng vì biết rằng đó chưa bao giờ là giải pháp trong việc dạy con trẻ.

Hổ Cáp – Bà mẹ nghiêm túc

Hổ Cáp là bà mẹ đứng cuối danh sách bà mẹ tuyệt nhất trong các cung hoàng đạo. Những bà mẹ cung Hổ Cáp là những người sống khá nguyên tắc. Họ luôn muốn dành thời gian để chăm sóc và hoàn thành tốt việc nhà với mong muốn các con được thoải mái, ăn ngon, ngủ yên.

Họ là người thực tế và thích chi tiết vì thế từng khó khăn của con đều được họ chú ý và hỗ trợ hết mình từng bước một với mong muốn các con đi đúng đường, không được sai sót. Tuy nhiên, những bà mẹ cung Ma Kết chỉ cần dễ tính hơn một chút sẽ hòa hợp các con hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.