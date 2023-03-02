Top 4 con giáp nữ may mắn bẩm sinh, CỐT CÁCH PHƯỢNG HOÀNG, đàn ông ai nhìn vào cũng phải nể

Đặc biệt là những bạn nữ tuổi Hợi sinh vào giờ Mão, tức là từ 5 đến 7 giờ sáng. Mão Mộc, Hợi Thủy, theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc nên dù có gặp biến cố lớn thì tiền tài vẫn dồi dào, được Thần Tài ưu ái.

Là con giáp nữ may mắn bẩm sinh, phụ nữ tuổi Hợi là những người tài giỏi, thông minh, cuộc đời ít biến cố, hiếm khi phải gặp tai họa. Phần lớn đều có cuộc đời đặc biệt tốt đẹp, được các sao tốt lành chiếu mệnh suốt đời.

Vì vậy, nhiều cô gái tuổi Hợi sẽ thu hút sự đố kỵ thậm chí là ghen tị từ nhiều người khác. Nhưng dù ghen ghét đến mức nào cũng không ai làm gì được họ. Hợi vốn là người kiệm lời, cư xử quá đẹp, thậm chí còn hào phóng nên không ai moi được khuyết điểm để chê, sẽ có quý nhân giúp đỡ khi ai đó chê bai hãm hại bạn.

Ngoài ra, bẩm sinh những cô gái tuổi Hợi đã có tính cách hiền lành, nhân hậu, rất hiếu thảo với người lớn tuổi, nhân hậu, có phúc khí, ít khi phiền não vì những việc nhỏ nhặt, họ sống hạnh phúc êm ấm bên chồng con sau khi kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Rồng bẩm sinh đã quý phái, có phong cách, nhìn chung đều có vẻ ngoài quyến rũ, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có chỉ số IQ và EQ cao, đẹp một cách cổ điển khiến ai cũng mê mẩn.

Phụ nữ tuổi Thìn từ khi sinh ra đã có số phú quý, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, sống cuộc sống hạnh phúc hơn người, luôn được thần tài phù hộ, sung sướng, khỏe mạnh, ít khi khổ cực, không đau khổ vì tiền.

Đặc biệt những cô gái tuổi Thìn sinh vào khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ tối, họ được sao Tử Vi chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân giúp đỡ khi ra ngoài làm việc nên dễ thành công trong công việc. Nhiều bạn tuổi này lên làm lãnh đạo giỏi không thua kém đàn ông.

Tuy nhiên vì bạn là con giáp nữ yêu cầu cao, lựa bạn đời rất kỹ nên thường kết hôn muộn. Nhưng khi lập gia đình rồi thì hôn nhân rất tốt, con cái của bạn ở nhà đa số đều hiếu thuận, khỏe mạnh. Bạn được chồng yêu thương nên sau này sẽ có cuộc sống vô cùng suôn sẻ, tài vận rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Trong tử vi, con Hổ là con vật bá đạo nhất, điều này đúng với cả phụ nữ cầm tinh tuổi Dần. Dù ở nhà hay nơi làm việc, họ đều là những nhà lãnh đạo xứng đáng. Nhiều phụ nữ mạnh mẽ nhìn chung đều là tuổi Dần.

Nữ tuổi Dần đa phần xinh đẹp lại rất được mọi người ưa chuộng, có sao may mắn chiếu mệnh, dễ được Thần Tài chiếu cố, có phúc khí mang lại tài lộc, làm việc gì cũng hanh thông. và nhận các nhiệm vụ và hỗ trợ quan trọng. Kiếm tiền siêu cừ khôi và lì lợm.

Phụ nữ cầm tinh con Hổ không chỉ giàu có mà xung quanh còn có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn đến đâu cũng luôn giải quyết dễ dàng, vì vậy họ cũng là người tự chủ về tiền bạc cả đời, tay trắng làm nên cơ đồ không dựa dẫm vào ai.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tý

Tý thuộc ngũ hành Thủy. Hòa đồng, quyến rũ, tài năng, tiết kiệm, nhưng đồng thời cũng hay lo xa, ám ảnh bởi quyền lực và ham muốn tiền bạc.

Tý là con giáp nữ mang mệnh quý nhân, rất tham vọng và có tài. Phụ nữ tuổi này sinh ra đã nghị lực, mạnh mẽ như cây xương rồng. Tuy không xinh đẹp rực rỡ, không thông minh xuất chúng nhưng lại là người có số mệnh tốt, cả đời có phúc khí, dễ dàng được Thần Tài ưu ái.

Phụ nữ tuổi Tý trong công việc rất linh hoạt và hóm hỉnh, họ có thể bộc lộ năng lực của bản thân và bản lĩnh toàn năng khi làm bất cứ việc gì. Họ còn có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau trong thời gian ngắn nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.