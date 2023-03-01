3 con giáp nữ NỔI TIẾNG kiếm được nhiều TIỀN nhất: Lộc rơi tay ai người đó hưởng!

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 15:42

Cùng xem dưới góc nhìn của tử vi, con giáp nữ hay gặp may mắn, là “bình rượu quý” hái ra tiền của mỗi gia đình có tuổi của bạn không nhé!

1. Cô gái tuổi Sửu

Bản thân người tuổi Sửu đã có tài khố ở bên, đặc biệt nữ giới còn rất vượng đường Thứ tài nên cảm giác kiếm tiền không khó, cứ nỗ lực, cứ cố gắng rồi ắt tăng thu nhập.

Thêm nữa, cô nàng tuổi Trâu lại rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Họ phấn đấu không mệt mỏi cũng chỉ để thỏa mãn mong muốn được tiêu chính đồng tiền mình làm ra, không phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bản thân con giáp này cũng thích “sưu tầm” những món đồ quý giá, nhưng trong khả năng cho phép.
Nhìn khối tài sản mà họ có được trong tay mà mang so sánh với tuổi đời, ắt hẳn bạn cũng phải công nhận, đây là con giáp nữ có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất trong 12 con giáp.

3 con giáp nữ NỔI TIẾNG kiếm được nhiều TIỀN nhất: Lộc rơi tay ai người đó hưởng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Cô gái tuổi Thìn

Ngũ hành mệnh cách của người tuổi Thìn là Thìn Thổ. Thìn đại diện cho tài phúc, nên bản thân những cô gái tuổi này cũng mang tài khố bên mình. 

Cô nàng tuổi Rồng lại rất có ý thức trong việc tiết kiệm tiền bạc, nên cuộc sống lúc nào cũng đủng đỉnh, thư thái, khiến không ít người tỏ ý ngưỡng mộ. 

Khả năng làm việc độc lập, kiếm tiền của con giáp này cũng rất tốt nên lọt top con giáp nữ có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất không hề oan chút nào.
Dù đi đâu, trong hoàn cảnh nào, họ vẫn tìm ra cách riêng để chinh phục thử thách, nên làm giàu không khó, Thìn rất sợ cái nghèo đeo bám, bạn sống khổ đủ rồi nên lúc nào cũng chỉ hăng say lao động tìm cách kiếm tiền.

3 con giáp nữ NỔI TIẾNG kiếm được nhiều TIỀN nhất: Lộc rơi tay ai người đó hưởng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cô gái tuổi Mùi

Ngay từ khi sinh ra, người tuổi Mùi đã mang trong mình vận mệnh tốt đẹp, gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. 
Mùi không thích dựa dẫm vào người khác, từ bé đã bộc lộ tính cách độc lập kiên cường, luôn luôn biết trau dồi bản thân và khiêm tốn vô cùng.

Con giáp này tính tình lương thiện, chăm chỉ trong công việc, biết cách kiếm ra tiền và cũng biết hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng, sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất, bất chấp mọi lời dèm pha.
Bạn thích tiêu pha chính đồng tiền mình làm ra chứ không thích làm khổ cha mẹ hay dựa dẫm vào đàn ông như lời thiên hạ nói. Mùi sẽ độc lập kinh tế bằng chính đôi chân của mình.

3 con giáp nữ NỔI TIẾNG kiếm được nhiều TIỀN nhất: Lộc rơi tay ai người đó hưởng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xem bói có tổn PHƯỚC không? Cách thay đổi số mệnh không cần đến bói toán!

Xem bói có tổn PHƯỚC không? Cách thay đổi số mệnh không cần đến bói toán!

Xem bói có tổn phước không? Tại sao cả người đi xem bói và thầy bói đều phải cẩn thận? Khi có hạn chỉ có phước mới cứu được bạn mà thôi, chẳng có thầy nào có thể xóa nghiệp giúp bạn!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp nữ tu vi tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 5 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 41 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng