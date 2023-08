Xem bói có tổn PHƯỚC không? Cách thay đổi số mệnh không cần đến bói toán!

Như vậy, chúng ta thấy đó, những người đi xem bói đang tự rước phiền não vào thân mình y chang như lời dự báo của thầy bói. Có những chuyện có lẽ sẽ không xảy ra nhưng vì bạn đi xem bói về nảy sinh tâm lý bất an nên vô tình lại làm chuyện xấu xảy ra. Thực ra một năm, một đời của con người xảy ra chuyện tốt chuyện xấu là lẽ thường tình, khi gặp nạn chẳng thầy nào cứu được bạn cả, chỉ có phước đức của bạn mới cứu được bạn thôi. Lắng nghe lời Phật dạy về phước đức bạn sẽ thấm nhuần về việc các vận hạn xảy ra trong cuộc đời của mình, từ đó bớt tin vào bói toán, không ai cấm các bạn đi xem bói cả nhưng hãy tin một phần nào đó thôi, đừng mê tín quá.

Tâm lý chung của những người khi đi xem bói là thầy bói phán tốt thì vui vẻ, phấn khởi, vui mừng nhưng vẫn lo làm sao cho chuyện tốt đó được suôn sẻ. Nếu thầy bảo trong tương lai con có vận hạn thì người đó bắt đầu lo sợ, sầu não, lo lắng, khổ sở đến mất ăn mất ngủ, thậm chí sinh bệnh tật. Thậm chí nhiều người còn làm lễ giải hạn, mua bùa do thầy bói thỉnh về hộ cho mình để cầu may, tai qua nạn khỏi, thực ra làm như thế chỉ khiến tiền mất tật mang.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với thầy bói

Thầy bói là người dễ tác động tâm lý người khác nhất! Vô tình nói ra một câu lại khiến tâm lý của người ta bị ngươi ảnh hưởng. Vì vậy, thầy bói rất dễ tạo nghiệp miệng - điều mà giới luật nhà Phật tuyệt đối cấm.

Chúng ta đa phần đều đã nghe qua câu nói “thiên cơ bất khả lộ”, nếu không sẽ chuốc lấy bất hạnh và hình phạt cho bản thân đủ để hiểu xem bói làm tổn phước thầy bói ra sao.

Vậy xem bói có tổn phước không? Đừng xem thường việc người xưa nói “tiết lộ thiên cơ”, bởi lẽ họa phúc đời người là ý trời, nếu làm không đúng, trời sẽ trách phạt.



Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện kể rằng một bậc thầy dạy Pháp cho người khác, nhưng vì phát âm sai một từ, ông đã trở thành một con cáo trong 500 năm.

Bởi vì điều này cũng giống như việc chỉ đường cho người khác nhưng chỉ sai cho họ khiến họ đi vào rất nhiều con đường sai lầm, bạn là người phải chịu trách nhiệm.

Bói toán giống như là nghề chỉ đường cho người ta, không rành đường mà chỉ cho người ta sai đường là giết chết trí tuệ của người ta.

Kẻ nói xằng bậy làm cuộc sống và hôn nhân của người ta ảnh hưởng sẽ góa bụa và cô đơn, kẻ nói sai về sức khỏe của người ta sẽ bị tàn tật, kẻ cắt đứt con đường của cải của người ta sẽ thiếu tiền, kẻ cắt đứt sự nghiệp của người ta sẽ không có quyền lực.

Những người làm nghề bói toán dù được nhiều lộc thật đấy nhưng nếu xem bói chỉ để kiếm tiền, ăn theo, ăn nói xằng bậy khiến người ta bị ảnh hưởng sẽ phải chịu nhân quả.

Bản thân việc xem bói không gây ra tai họa, mà thực ra đối với bản thân người xem bói, điều thực sự ảnh hưởng đến vận số của chính họ không phải là độ chính xác của kết quả dự đoán mà là tính cách của chính họ.

Ảnh minh họa: Internet

Một bậc thầy có đạo đức tốt, giá trị đúng đắn và thế giới quan chuẩn chỉnh sẽ hiếm khi phạm sai lầm trong khi hành nghề, ngay cả khi anh ta thấy một kết quả xấu, anh ta vẫn sẽ hướng dẫn mọi người theo hướng tốt, từ đó tránh được điều ác.

Một số người có một số những hiểu lầm về đạo đức, nhân sinh quan, giá trị của họ, cho nên kết quả bói toán dù có chính xác đến đâu thì vẫn bị sai lệch, dẫn đến việc làm tổn phước của chính mình.

Những thứ như xem bói, bói toán để dự đoán những bí mật của thiên đình, nếu sử dụng không đúng cách sẽ mang lại những tác động xấu.

Nếu lợi dụng để lừa gạt, làm điều xấu thì đương nhiên rơi vào luật trời, như vậy tội sẽ càng sâu, hại người hại mình. Hành nghề bói toán mà không lấy đức làm căn bản là điều không thể chấp nhận được.

Từ đó có thể thấy rằng thuật xem bói vẫn phải tuân theo nguyên tắc một lòng hướng thiện, dùng chính pháp, không dùng tà.

Cuộc đời ngắn ngủi, hãy làm điều tốt đúng lúc. Đừng có ý hãm hại người khác, và các thầy bói vẫn cần tuân theo nguyên tắc này.

Mặc dù nắm vững các phương pháp tính toán này là cơ sở để trở thành một bậc thầy về bói toán, nhưng làm thế nào để sử dụng các phương pháp này để làm việc tốt là một câu hỏi cần được xem xét trong cuộc sống.

3. Cách thay đổi số mệnh không cần đến bói toán

Phật luôn dạy ta về nghiệp quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Vậy nên, nếu mình phải gặp những hạn xấu là do mình đang phải trả quả, nhiều đời nhiều kiếp mình không biết bố thí, hành thiện, làm chúng sinh đau khổ nên giờ đây mình phải nỗ lực và nỗ lực tu tập để chuyển hóa nó.

Đó là cách tất cả chúng ta tự “xem bói” cho vận hạn hiện tại của mình để chuyển quả của quá khứ và gieo nhân tốt cho tương lai.

Con người có thể tự chuyển nghiệp cho mình ngay trong thời điểm hiện tại và hoàn toàn đạt được an lạc, giải thoát khỏi phiền não khổ đau ngay trong hiện tại nếu chịu khó tu tâm dưỡng tính.

Người ta không nhớ hết những nghiệp nhân mà mình đã tạo trong quá khứ đời này và càng không biết những đời trước mình đã tạo những nghiệp nhân gì. Nhân quả - nghiệp báo trong ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) không ai tường tận được nên đừng xem thường, đừng mê tín bói toán.

Đừng phí tiền đi giải hạn, cầu may cầu lộc vì chẳng ai cho không ai cái gì cả, khi bạn xin lộc xin may mắn tức là bạn đang lấy phước phần của mình để đổi lại.

Kể cả những người làm thầy bói, quý ở cái việc học đạo, giải nghiệp chính mình, bồi tu công đức thì mới có thể tốt được. Khi xem cho người, giúp người phải hết sức cảnh tỉnh chính mình cẩn thận trong lời nói, hành vi.

Thầy bói khi được tiền lộc thì nên trích ra một phần để làm việc thiện, dâng hoa cúng Phật hoặc làm công đức cho nhà chùa thì mới giải bớt nghiệp cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.