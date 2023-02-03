'Thời tới, thời tới', Đức Phật chỉ ra 3 con giáp có lộc lá trải dài tứ phía vào ngày 4/2, đổi đời giàu sang, không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 10:08

Ngày mai (4/2/2023), ai cũng sẽ phải ghen tị với những gì mà 3 con giáp may mắn này đạt được.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, Sửu đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm. 

'Thời tới, thời tới', Đức Phật chỉ ra 3 con giáp có lộc lá trải dài tứ phía vào ngày 4/2, đổi đời giàu sang, không ai sánh bằng - Ảnh 1
Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc - Ảnh minh họa: Internet

Giống như những chú Trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, bản mệnh cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Chính điều này giúp cho bản mệnh có thể vững vàng tiến bước. Thời gian qua có thể sẽ là giai đoạn con giáp này phải vất vả, nhọc lòng, nhưng bù lại sẽ có nhiều cơ hội để tích thêm kinh nghiệm cho những thành công. Càng vượt qua nhiều chông gai thì "vốn liếng" Sửu tích lũy được càng nhiều, chỉ chờ thời cơ để "bung sức" và đột phá, đạt được những thành công. Nhờ giàu nghị lực và kiên trì, xuất thân sẽ không phải rào cản trên những bước đường tiến tới của họ. 

Tuổi Mão

Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp thời gian qua. Ngày mai (4/2/2023), nếu con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Không những thế, những tuổi Mão còn “đẹp” luôn cả vận đào hoa, vận may bất ngờ ập tới. Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp.

'Thời tới, thời tới', Đức Phật chỉ ra 3 con giáp có lộc lá trải dài tứ phía vào ngày 4/2, đổi đời giàu sang, không ai sánh bằng - Ảnh 2
Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, can đảm kiên cường trong cuộc sống. những người tuổi Dậu cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Dậu cũng không thể dễ dàng dừng bước. 

Ngày mai (4/2/2023), con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

'Thời tới, thời tới', Đức Phật chỉ ra 3 con giáp có lộc lá trải dài tứ phía vào ngày 4/2, đổi đời giàu sang, không ai sánh bằng - Ảnh 3
 Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, 'Thần Tài ưu ái', 3 con giáp may mắn được vận đổi đời, phú quý gõ cửa, tiền tài đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, 'Thần Tài ưu ái', 3 con giáp may mắn được vận đổi đời, phú quý gõ cửa, tiền tài đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ

Thầy phong thủy cho biết, đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023,Thần tài, thần lộc sẽ gọi tên những con giáp này. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có một cuộc sống viên mãn.

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