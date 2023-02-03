Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, 'Thần Tài ưu ái', 3 con giáp may mắn được vận đổi đời, phú quý gõ cửa, tiền tài đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 08:39

Thầy phong thủy cho biết, đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023,Thần tài, thần lộc sẽ gọi tên những con giáp này. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có một cuộc sống viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng, tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã có khả năng độc lập, ứng xử khéo léo. Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, con giáp tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Cuộc sống của tuổi Thìn cũng có những điểm thăng hoa nhất định.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, 'Thần Tài ưu ái', 3 con giáp may mắn được vận đổi đời, phú quý gõ cửa, tiền tài đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ - Ảnh 1
Các kế hoạch, dự định của tuổi Thìn có thể được thực hiện thành công trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, vận may của tuổi Thìn nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Thìn có thể được thực hiện thành công trong thời gian này. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.

Người tuổi Thìn vừa có ý chí phấn đấu kiên cường, chăm chỉ tốt bụng, nên gặp thời cơ và đủ khôn ngoan thì chẳng mấy chốc mà được tận hưởng cuộc sống càng ngày càng tốt lên, vinh hoa phú quý nở rộ.

Tuổi Ngọ

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, những người cầm tinh con Ngựa sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mọi thứ cũng đang dần khởi sắc hơn, công việc suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, càng ngày sẽ càng thăng hoa hơn.

Đặc biệt, thời gian tới tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt, tương lai vô cùng xán lạn, mưu cầu tài lộc tương đối dễ dàng. Vào đúng thời điểm thăng hoa của mình có người còn có thể gây dựng sự nghiệp đáng mong chờ. 

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, 'Thần Tài ưu ái', 3 con giáp may mắn được vận đổi đời, phú quý gõ cửa, tiền tài đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ - Ảnh 2
Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mọi thứ cũng đang dần khởi sắc hơn, công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người tài giỏi, khôn khéo, hòa đồng với mọi người. Con giáp này là một trong những con giáp có khí chất tốt nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này giỏi tính toán.  

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, 'Thần Tài ưu ái', 3 con giáp may mắn được vận đổi đời, phú quý gõ cửa, tiền tài đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ - Ảnh 3
Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp Thân nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 4/2/2023, con giáp tuổi Thân đón đầu vận may. Bản mệnh được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Con giáp này cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ may trong công việc. Điều này sẽ giúp Thân nhận được ấn tượng tốt từ cấp trên.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có những bước tiến mới trong công việc. Người tuổi Thân cần nghiêm túc hơn trong công việc, đừng dùng chiêu trò kẻo làm mất lòng tin nơi đối tác. Thời gian tới, người tuổi Thân làm ăn phát đạt, có cuộc sống sung túc như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (4/2), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, của cải không ngừng 'vào cửa', vận trình suôn sẻ, thời thế lên ngôi

Sau ngày mai (4/2), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, của cải không ngừng 'vào cửa', vận trình suôn sẻ, thời thế lên ngôi

Tử vi 12 con giáp cho biết rằng, sau ngày mai (4/2), những con giáp sau đây sẽ ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục