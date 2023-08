Bà mụ tiết lộ: Ngày giờ sinh báo hiệu bạn được thần Phật che chở, vô tai vô nạn giàu sang suốt đời, là phúc tinh của cả gia đình

Vậy bạn có biết, ngày giờ sinh của mỗi người cũng quyết định cái "duyên" với nhà Phật của người đó, trong cuộc sống có căn phúc đại phú đại quý, đại tại tai qua, biến nguy thành an.

Hơn nữa, những người sinh vào một trong hai ngày âm lịch này còn là người làm việc gì cũng rất có kế hoạch, có tài lãnh đạo xuất chúng, biết rằng mình cần phải làm gì để phát triển tốt nhất.

Sở hữu tố chất như vậy, họ sẽ luôn được quý nhân phù trợ, cuộc sống không thiếu của cải, tiền bạc tiêu pha dư dả, hạnh phúc viên mãn.

Sự che chở của thần Phật mang tới cho người sinh vào thời điểm này sự phù hộ độ trì để tai qua nạn khỏi, vượt muôn sóng gió, biến nguy thành an.

Khi còn trẻ họ có thể gặp khó khăn trắc trở nhưng càng về hậu vận khó khăn sẽ được hóa giải. Khó khăn thời trẻ chỉ như một kiếp nạn cần có của cuộc đời họ.

Để rồi khi đã vượt qua được rồi, cuộc đời những người sinh vào ngày mồng 1, mồng 5 âm lịch sẽ bước sang một trang mới đầy vẻ vang và rực rỡ, thịnh vượng mãi về sau.

Ảnh minh họa: Internet

2. Người sinh vào ngày 10, 18 âm lịch

Người sinh vào ngày 10, 18 âm lịch được trời phú cho sự trung thực, lương thiện, không bao giờ lợi dụng người khác.

Thấy ai gặp khó khăn cũng sẽ đưa tay ra giúp đỡ, dù lúc đó hoàn cảnh bản thân cũng không khá khẩm hơn là bao thì họ vẫn chẳng chút nề hà chìa tay ra với đối phương.

Họ luôn mang tấm lòng nhân hậu, rộng lượng để đối đãi người khác, nên cũng nhận lại những điều tốt đẹp tương tự.

Cuộc đời họ thường gặp được những mối nhân duyên tốt đẹp, quý nhân song hành, về sau kết hôn với đúng người, đúng thời điểm nên được sống trong hạnh phúc viên mãn.

Thái độ sống cao đẹp giúp người sinh vào thời điểm này được hưởng cuộc sống sung túc, nhận được sự yêu thương và phù hộ của thần Phật. Trời sinh họ luôn có may mắn kề bên nên làm gì cũng thuận lợi, mưu sự dễ dàng.

Dù ở lứa tuổi nào, tài lộc đều rất thịnh vượng, hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Nếu biết tu chí, tích đức hành thiện, họ thường thành đạt khi còn rất trẻ.

3. Người sinh vào ngày 25 âm lịch

Người sinh vào ngày 25 âm lịch, không phân biệt nam hay nữ đều có đường tài lộc vượng phát vô cùng. Theo tử vi khoa học, những người sinh vào thời điểm này có số phận vô cùng may mắn, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Tính cách hào sảng, thẳng thắn và hết mình vì bạn bè người thân giúp họ có nhiều mối quan hệ tốt, nhờ thế mà luôn được người xung quanh yêu thương, giúp đỡ tận tình.

Đây chính là điều giúp họ cả đời không thiếu quý nhân tương trợ, hễ lâm vào nghịch cảnh là lập tức có người đứng ra chỉ đường dẫn lối, dìu dắt vượt qua sóng gió.

Đặc biệt, ở họ có sự chu đáo, cẩn thận nên rất được mọi người tin tưởng. Họ chính là những người được thần Phật gia trì suốt đời, của cải tiêu hết lại có, cả đời không có muộn phiền, gia đình hưng vượng, vô bệnh vô tật tha hồ hưởng phúc.

Họ được ví như "phúc tinh" của gia đình ngay từ khi còn bé vì luôn mang lại những phúc lộc cho gia đình chồng, giúp cả nhà phất lên như diều gặp gió.

- Giờ sinh được thần Phật ban phú quý

Bên cạnh ngày sinh, những người sinh vào 3 khung giờ này cũng được đức Phật chiếu cố suốt đời, ban phú ban quý, tạo phúc cho người thân. Hãy xem bạn có sinh vào những thời điểm may mắn đó không nhé.

1. Người sinh từ 4h - 6h sáng

Những người sinh từ 4 đến 6 giờ sáng là tuýp người thân thiện, biết cách giữ hòa khí với người xung quanh, luôn thành thật với mọi người.

Trong cuộc sống, họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu. Mỗi khi làm bất cứ việc gì họ đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ, không bao giờ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân.

Ngay từ khi còn nhỏ, người sinh vào thời điểm này đã bộc lộ là người khá "mê tiền", càng lớn họ lại càng hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền và luôn tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống của mình cũng như người thân. Thế nhưng họ không bất chấp tất cả để làm giàu, không lợi dụng hay cướp đoạt của bất cứ ai. Thay vào đó, người này luôn tâm niệm phải đạt được mọi thứ bằng chính đôi bàn tay mình, cứ như vậy tiền tài mới bền vững và thuộc về bản thân.

Họ rất tử tế, thích làm những việc thiện, sẵn lòng ra tay giúp đỡ mọi người.

Chính thái độ cao đẹp này giúp họ được thần Phật phù hộ, ban phước lành để vận trình ngày càng sung túc, cuộc sống vô lo vô nghĩ, muốn gì có nấy. Sự nghiệp có triển vọng vô hạn, tương lai xán lạn.

Cho dù thời trẻ họ có phải bắt đầu mọi thứ từ con số không thì cũng nhanh chóng đạt được những điều mình muốn. Chẳng những làm giàu cho bản thân, người sinh vào thời điểm này còn đem đến tài lộc và phước lành cho cả những người ruột thịt của mình.

Nếu bản mệnh một lòng thành tâm hướng Phật, phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

2. Người sinh từ 2h - 3h30 chiều

Những người sinh từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút buổi chiều là người có lòng can đảm, trí tuệ minh mẫn và suy nghĩ cực kì tinh tế. Họ làm việc luôn giữ được sự ổn trọng, gọn gàng và hoàn thành tới nơi tới chốn.

Người sinh vào thời điểm này luôn thân thiện, thẳng thắn, thành thật với mọi người, tuyệt đối không vòng vo. Chỉnh bởi những phẩm chất tuyệt vời này khiến họ luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Và cũng chính nhờ vậy mà được thần Phật quan tâm, che chở cả đời là điều dễ hiểu.

Vì thế họ nhất định có thể sống một cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang. Vận trình mưa thuận gió hòa, của cải dồi dào, sự thịnh vượng không ngừng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

3. Người sinh từ 9h - 11h tối

Những người sinh từ 9 đến 11 giờ tối thường được coi là nhân vật nổi bật trong đám đông. Tính tình cứng rắn, quyết đoán lại không ngại khó không ngại khổ, luôn cố gắng hết mình sẽ không sợ mệt mỏi để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vận trình cả cuộc đời dù khó khăn đến đâu cũng sẽ có bước ngoặt thuận lợi ngay sau đó bởi cuộc đời họ định sẵn được chư thần Phật độ trì suốt đời. Mong ước nào cũng thành, một đời sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn.

Từ nhỏ, vận thế của họ đã tốt hơn những người khác, là “ngôi sao may mắn” trong gia đình. Có họ ở trong nhà, mọi thành viên đều có thể nhận được sự che chở vô tận của thần Phật, chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Ngoài ra họ cũng không vì cuộc đời may mắn từ khi sinh ra mà lười biếng hay ỷ lại, ngược lại, họ vẫn chăm chỉ làm ăn để giữ được lợi thế sẵn có. Thật may khi trời không phụ lòng người cố gắng, họ phát triển rất tốt, vận may không ngừng gõ cửa, tiền bạc dồi dào, đại phú đại quý.

Nếu người sinh vào thời điểm này có thể rèn luyện cho bản thân sự nhẫn nại chờ đợi tới khi thời cơ thích hợp xuất hiện, cuộc đời họ sẽ càng thêm hanh thông, cả đời tài phúc không thiếu, quý nhân luôn theo sát.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.