Thầy phong thủy tiết lộ 3 ngày tốt để lau dọn bàn thờ, phúc phần nhân đôi, tổ tiên "gật gù" dẫn Thần Tài đến ban lộc

Dọn dẹp, trang hoàng lại bàn thờ và rút tỉa chân nhang trong bát hương là một trong những công việc mà các gia đình cần thực hiện để chuẩn bị đón Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, đây là nơi trang trọng, linh thiêng nhất trong nhà nên khi dọn dẹp cũng cần phải có những sự chuẩn bị kỹ càng.
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Những ngày tốt nhất nên lau dọn ban thờ gia tiên trong dịp năm mới
Theo các chuyên gia phong thuỷ, có 3 ngày tốt để lau dọn bàn thờ, chuẩn bị cho năm mới Quý Mão 2023 bình an và may mắn, phát đạt. Cụ thể:
Ngày 24 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần 2022 (tức ngày 15/1/2023 dương lịch). Trong ngày này, những giờ nên chọn để dọn dẹp bàn thờ gia tiên là giờ Mão (5-7h), giờ Ngọ (11-13h), giờ Mùi (13-15h), giờ Dậu (17-19h).
Ngày 26 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần 2022 (tức ngày 17/1/2023 dương lịch). Vào ngày này các gia đình có thể lựa chọn các khung giờ như giờ Thìn (5-7h), giờ Ngọ (11-13h), giờ Mùi (13-15h), giờ Tuất (19-21h) để lau dọn bàn thờ để may mắn, phát đạt.
Ngày 28 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần 2022 (tức ngày 19/1/2023 dương lịch): Ngày này, những khung giờ tốt nhất để tiến hành lau dọn bàn thờ đó chính là giờ Mão (5-7h), giờ Tỵ (9-11h), giờ Thân (15-17h), giờ Tuất (19-21h).
Trước khi lau dọn bàn thờ, việc đầu tiên cần làm là chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp nén hương thông báo, xin phép tổ tiên cho phép bao sái. Đồng thời gia chủ chuẩn bị một chiếc bàn trải vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị, bát hương, đèn, nến và đồ trang trí trên bàn thờ. Đợi sau khi hương cháy hết mới bắt đầu công việc.
Gia chủ cần phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu, tránh để người dơ bẩn, luộm thuộm như vậy là không tỏ rõ thành ý. Ngoài ra, cũng cần lau dọn nhà cửa sạch sẽ, mở rộng các cửa trong nhà.
Không những vậy, gia chủ cần chuẩn bị khăn sạch, vật dụng lau dọn sạch dùng riêng cho bàn thờ. Chuẩn bị rượu trắng pha loãng với nước và gừng để lau dọn bàn thờ. Nếu nhà nào có tượng phật, ảnh phật thì không nên dùng rượu lau dọn mà chỉ nên dùng nước ấm để làm sạch.
Cần chuẩn bị thêm một chiếc bàn bên trên có phủ vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị. Nếu gia đình có cả bài bị thần linh và bài vị gia tiên thì phải đặt riêng, không được đặt cùng nhau.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.