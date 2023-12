Thầy Phong thủy bật mí 7 cách hút tài lộc năm 2023 vào nhà bạn để tiền luôn rủng rỉnh, thoải mái tiêu

Một trong những cách hút tài lộc năm 2023 đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng luôn đó là bắt tay dọn sạch sẽ căn bếp của nhà mình cho dù nó lớn hay bé đi nữa. Căn bếp có liên quan trực tiếp đến khả năng thu hút tài lộc của gia chủ. Chỉ cần dọn sạch sẽ vị trí này hút ngay tài lộc, vì thế hãy cố gắng lau dọn sạch sẽ nhà bếp của bạn mỗi ngày. Để thu hút nhiều tiền hơn, nhớ lau chùi khu vực nấu nướng thường xuyên, đảm bảo bếp hoạt động tốt, không bị hư hỏng, gặp sự cố khi sử dụng. Ngoài ra, hãy loại bỏ toàn bộ những thứ lộn xộn, rác trên bàn bếp". Không những thế, tủ lạnh chứa đồ ăn tức là năng lượng sống trong nhà, do đó, gia chủ nhớ bài trí tủ lạnh sao cho ngăn nắp, và thường xuyên để thực phẩm tươi sống, lành mạnh vào tủ.

"Nhiều người quan niệm sai lầm rằng cứ màu nào tốt cho tài lộc là dùng màu đó. Chẳng hạn như thấy màu đỏ tượng trưng cho sự trù phú, giàu có, sơn nhà cửa với gam màu này, trong khi bản thân lại không hề thích tông đỏ tẹo nào. Cuối cùng là chẳng thấy may mắn đâu, mà còn chuốc thêm khó chịu khi ngày nào cũng phải ngắm nhìn căn nhà với cái gam màu mình không thích.

Không gian sống lâu không được đổi mới sẽ gây ra sự nhàm chán, do đó, bạn nên tìm cách thay đổi, mang đến "hơi thở" mới, làm gió mới cho ngôi nhà của bạn bằng những món đồ trang trí có màu sắc nổi bật. Thay đổi không gian sống bằng việc thêm đồ trang trí hoặc thay đổi vị trí cho các món đồ nội thất trong nhà tuy là việc nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Đừng để nhà cửa của bạn trở nên đơn điệu vì thiếu màu sắc tươi sáng cho dù bạn là người thích tông lạnh. Màu sắc rực rỡ giúp không gian nhà bạn trở nên ấm cúng, gần gũi hơn. Ngày đầu năm mới, bạn có thể mua một tấm thảm đỏ trải ở lối đi trong nhà hoặc một bức tranh nhiều màu sắc làm sáng bừng không gian, hay có thể lựa chọn vỏ bọc mới cho bộ ghế sofa... Đó là cách cực kỳ hiệu quả để thu hút sự thịnh vượng và an khang cho gia chủ. Nếu trang trí nhà cửa bằng màu sắc tươi tắn nào đó mà bạn thích dù là một món đồ nhỏ chứ không cần phải thay đổi hoàn toàn không gian sống cũng có tác dụng hiệu quả hơn trong việc thu hút tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet



3. Vứt bỏ những món đồ đã lâu không dùng

Rất nhiều người ngại vứt đồ cũ vì có những món đồ gắn với cảm xúc, tình cảm của mình trong đó. Thế nhưng khi được chỉ cho cách hút tài lộc năm 2023 này thì hãy quyết tâm thực hiện, lý trí hơn một chút để dọn dẹp những thứ không còn dùng đến nữa nhé.

Vì bạn luôn cần phải cần chỗ trống cho những thứ tốt đẹp có thể sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Có thể soạn hết những bộ đồ cũ lại và cho, tặng những người đang cần chúng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Thường xuyên mua hoa quả tươi ngon

Nhiều người không nhận ra tầm quan trọng của trái cây trong nhà, nhất là trái cây tươi mới, màu sắc rực rỡ thường có ý nghĩa mang lại sự no đủ trong phong thủy.

Những bát hoa quả tràn trề, hay cây sai trĩu quả là những vật phẩm phong thủy thường được sử dụng trong nhà để giúp gia đình có nhiều tiền tài.

Do đó, thường xuyên mua hoa quả như nho, dâu, chuối,... vừa giúp bổ sung vitamin cho mọi người trong gia đình lại vừa mang lại sự no đủ vật chất về khía cạnh phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

5. Thường xuyên dọn sạch nhà cửa

Để nghênh đón tài lộc, bạn nên thường xuyên lau chùi nhà cửa thường xuyên, đồ đạc phải để đúng chỗ, không vứt lung tung.

Sự bừa bộn sẽ làm giảm dương khí trong nhà, gây ra sự bế tắc và trì hoãn, cản bước đường công danh sự nghiệp và tiền tài của gia chủ.



Đặc biệt khu vực cửa trước hay cửa chính là nơi được xem là chào đón vận may, cơ hội tài chính đến với gia chủ. Do đó, nếu vị trí này bừa bộn, thiết kế rối mắt thì tiền tài cũng sẽ khó tìm tới nhà bạn.

Hãy trang trí khu vực cửa chính sao cho dễ nhận diện nhất có thể, nhớ lưu ý quét vỉa hè và bậc thềm trước cửa, không để lối đi ngập rác và lá cây. Bạn nên trồng thêm cây cảnh ở hai bên lối đi.

Ngoài ra, bạn có thể rồng nhiều cây xanh nhằm mang lại nguồn sinh khí cho ngôi nhà của bạn. Nên ưu tiên trồng các loại cây lá tròn: Cây mang đến vượng tài là cây có lá tròn, to hoặc mọc hướng lên… phù hợp theo đặc tính dương trong Kinh dịch (dương, hướng lên, động), chẳng hạn trúc phú quý, cây ngọc bích, cây kim tiền, lan…Cây lá tròn giúp tái tạo dòng năng lượng và kích thích phát triển dòng chảy của tiền. Bạn hãy nhớ là luôn giữ cho cây được khỏe mạnh và không được ngập quá nhiều nước.

Ảnh minh họa: Internet

6. Sắp xếp không gian làm việc riêng

Muốn sự nghiệp phát triển, tiền bạc dồi dào, bạn nên thiết lập một phòng làm việc riêng tại nhà, bài trí sao cho gọn gàng, chuyên nghiệp và hiện đại y như tại nơi công sở

Tránh làm việc ngay trên giường hay trong phòng ngủ, phòng ăn hay phòng khách, hãy tách biệt việc công và đời sống cá nhân để gia tăng hiệu quả, như thế tài vận mới thực sự hanh thông.



Nên đặt máy tính ở bên phải của bàn làm việc, hoặc đặt chúng ở hướng Tây hoặc Tây Bắc hoặc nữa là bạn có thể lựa chọn hướng tốt nhất để đặt máy tính làm việc.

- Nếu công việc của bạn liên quan đến giấy tờ hoặc hồ sơ hãy đặt chúng ở hướng Đông hoặc Đông Nam để giúp bạn đạt được hiệu quả cao khi làm việc.

- Đèn làm việc là món đồ không thể thiếu, bạn đừng quên để đèn ở hướng Nam để đạt được sự công nhận của người khác. Một cây nến nhỏ ở đây cũng có tác động khá mạnh nhưng nếu trên bàn làm việc có nhiều giấy tờ thì hãy cẩn thận khi dùng nó.

- Để cục dằn giấy bằng thủy tinh ở hướng Tây Bắc để kích hoạt sự may mắn đến với bạn hoặc đặt một miếng pha lê tròn trên bàn ở góc Tây Bắc sẽ luôn tạo được sự tài trợ.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tạo không khí vui vẻ trong phòng ngủ

Nên dành thời gian để "biến" phòng ngủ thành một không gian thực sự đặc biệt, bởi vì chúng tôi cũng dành 1/3 cuộc đời mình ở đây.

Dù còn độc thân hay đã kết hôn, bạn cũng cần áp dụng vài mẹo phong thủy cho phòng ngủ, nếu muốn thu hút tài lộc dồi dào. Đừng khiến cho bầu không khí trong phòng ngủ trở nên đơn điệu và cứng nhắc với những vật dụng quá đơn sơ, lạnh lẽo.

Bạn có thể lựa chọn một vài món đồ trang trí nội thất nho nhỏ để bày trí thêm như: tranh ảnh hay những món đồ mang đến phong thủy tốt cho phòng ngủ của bạn.

Nếu bạn muốn thêm chút cá tính, một tấm thảm là một trong những cách dễ nhất để thay đổi thiết kế phòng ngủ của bạn mà không tốn kém.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.