Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ?

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 20:09

Mọi người thường không biết mang vật phong thủy hút tài hút lộc cho bản thân và họ áp dụng ngũ hành tương sinh nhưng để hiểu được bản chất vấn đề không phải là điều đơn giản.

Mọi người ngày càng thích ứng dụng phong thủy trong cuộc sống hằng ngay với mong muốn công việc suôn sẻ, giàu sang, hạnh phúc sẽ tìm đến với mình.
Để đáp ứng mong muốn này có nhiều thông tin cho biết để may mắn hơn trong cuộc sống nên mang theo một số đồ vật hợp phong thủy được để trong ví. Vậy với ngũ hành khác nhau, người mệnh Mộc, Kim, Thủy, Hỏa, Thổ nên mang gì trong ví? Chúng tôi có thể liệt kê lại như sau:

Người mệnh Mộc nên mang gì trong ví?

Để được dưỡng mệnh, người mệnh Mộc được khuyên là nên bỏ muối trắng vào ví vì đây là vật phong thủy hút tài hút lộc hợp mệnh.

Bạn dễ dàng cầu tài cho bản thân bằng cách rất đơn giản như dùng tờ giấy bạc để gói muối và bỏ vào ngăn nào đó của ví tức là đã tạo nên bùa may mắn mang theo bên người.

Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người mệnh Kim nên mang gì trong ví?

Theo thuyết ngũ hành tương sinh Thổ sinh Kim và hình ảnh đại diện gần gũi nhất với chúng ta của Thổ là đất.
Vì thế, mệnh Kim được khuyên là nên mang đất bên người, chỉ cần gói đất cho vào ví sẽ mang lại tài lộc cho người mệnh Kim.

Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mệnh Thủy nên mang gì trong ví?

Vật phong thủy hút tài hút lộc cho người mệnh Thủy đó là bạc. Theo ngũ hành tương sinh Kim sinh Thủy mà những đồ vật được làm bằng bạc tượng trưng cho mệnh Kim, vì thế người mệnh Thủy nên mang theo bạc bên người để sung túc và may mắn hơn.

Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mệnh Hỏa nên mang gì trong ví?

Theo thuyết ngũ hành Mộc sinh ra Hỏa và gỗ thuộc hành Mộc nên người mệnh Hỏa muốn may mắn, nhiều tài lộc thì cần bỏ mảnh gỗ vào ví. Nếu là gỗ lấy từ cây đang sống thì thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho người mệnh Hỏa.

Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mệnh Thổ nên mang gì trong ví?

Hỏa sinh Thổ nên những đồ vật tượng trưng cho mệnh Hỏa sẽ là vật phong thủy hút tài hút lộc, đó là bật lửa hay bao diêm thì được xem là đồ mang may mắn cho người mệnh Thổ.
Vì vậy, những người thuộc mệnh Thổ nên để bật lửa, bao diêm trong ví để luôn mang theo bên người mới. Không những thế, những đồ vật này còn giúp họ tăng may mắn về đường tình duyên.

Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra nên lưu ý tránh để ngăn nào trong ví trống rỗng vì như thế gây cảm giác tiêu tán tài vận. Nếu các ngăn đều có tiền đồng nghĩa với việc tiền lúc nào cũng đủ đầy, chủ nhân của chiếc ví này sẽ ngày càng giàu có.

Hơn nữa, nên đổ vào ví đồng tiền xu vì tiền xu mang năng lượng Kim có ý nghĩa may mắn, hút tiền bạc, thành công về tài chính.

Nên để một số tiền nhỏ trong ví và không tiêu số tiền đó. Điều này không những giúp bạn có cảm giác an tâm và tự tin trong mọi tình huống mà nó còn là yếu tố thu hút thêm tiền bạc, sự thịnh vượng cho bản thân... 

Tuy nhiên, những thông tin vẫn chưa hoàn toàn xác thực vì khái niệm Ngũ hành thực chất là những khái niệm mang tính phân loại cho toàn thể mọi hiện tượng, sự vật, sự kiện, các vấn đề trong vũ trụ, thiên nhiên, cuộc sống và con người.
Mọi sự tương tác mang tính quy luật được mô tả theo những khái niệm Ngũ hành và quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng tính tương tác theo Ngũ hành, nó cũng cần phải có nhiều yếu tố khác nữa để hình thành nên quy luật chứ không đơn giản là mang muối sẽ may mắn như thông tin trên.

Trong phong thủy thường dùng tính chất tương sinh để hỗ trợ bản mệnh nhưng nó chỉ có thể phát huy nếu cộng hưởng với nhiều yếu tố tương tác tốt khác.

Góc Phong thủy: Để muối, đất, bạc, gỗ, diêm trong ví có thực sự mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, cần phải phân biệt nội hàm khái niệm mệnh theo Ngũ hành - Kim; Mộc; Thủy; Hỏa; Thổ - mang tính phân loại có tính lý thuyết chứ không phải mạng Kim là người đó có cấu trúc tương tự kim loại và từ đó cho rằng Thổ đất sinh Kim là mạng được dưỡng.

Thuyết ngũ hành không đơn giản chỉ là mệnh Kim bị khuyết thì mang trong người cục đất gói bằng tờ giấy bạc mà cần có tính đồng đẳng trong các mối tương tác liên quan. Tuy nhiên, cách để vật phong thủy trong ví mang lại may mắn, bình an là theo quan điểm tương sinh tương khắc thuyết phong thủy vừa có yếu tố duy vật nhưng vừa mang màu sắc duy tâm. 

Khi bạn thực hiện đúng theo hướng dẫn trên đủ giúp bạn yên tâm hơn và tự tin hơn khi ra quyết định nào đó và đó cũng được xem là may mắn. Điều đó phần nào giúp con người cảm thấy bình an nhưng không nên lạm dụng.
Mọi việc nên xuất phát từ tâm lý tích cực chắc chắn sẽ có lợi, còn chỉ dựa vào những vật mê tín cầu may còn bản thân không chịu nỗ lực hết mình thì kết quả chỉ là con số không. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   Phong thủy và đời sống phong thủy ví tiền tâm linh

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