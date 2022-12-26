Nhân tướng học luận về NỐT RUỒI TRÊN VAI: Có phải chịu nhiều gánh nặng, cuộc sống vất vả?

- Tính cách: Người sở hữu nốt ruồi đen trên vai thường là người vụng về, thiếu sự tinh tế, không giỏi trong việc giao tiếp. - Sự nghiệp: Họ không giỏi trong việc thuyết phục người khác nên không thành công nếu làm ngành nghề kinh doanh hoặc dịch vụ. Những người này chỉ phù hợp làm những công việc về văn phòng và ít có cơ hội thăng tiến. - Tình cảm: Trong tình duyên họ cũng có nhiều trắc trở và có xu hướng lập gia đình muộn hơn dự kiến. - Vận mệnh: Cuộc sống khó khăn, cần nỗ lực rất nhiều, phải chủ động cố gắng và nghĩ tới chuyện tương lai thì mới mong đảm bảo cuộc sống khi về già vì họ khó có cơ hội để nhờ dựa vào ai.

Cứ ai có nốt ruồi ở vai đều được nhận định một cách chung chung là người vất vả khi trên vai họ có nhiều trách nhiệm nặng nề. Theo quan niệm nhân gian là vậy và nó đã ăn sâu trong tư duy của mọi người, thế nhưng sự thật có phải như vậy không? Thực tế là điều này còn phụ thuộc vào màu sắc của nốt ruồi hay người sở hữu nó là đàn ông hay phụ nữ, cụ thể như sau:

- Vận mệnh: Cuộc sống của họ dễ dàng, thuận lợi, vận số tốt, có nhiều thành tựu để khoe với con cháu của mình. Đặc biệt nếu màu sắc nốt ruồi càng hồng nhuận thì chứng tỏ những người này rất dễ đạt được tín nhiệm cũng như sự trợ giúp trong công việc từ người khác, có vận mệnh đào hoa, dễ thành công nhờ có quý nhân phù trợ.

- Tính cách: Chủ nhân người sở hữu nốt ruồi son trên vai là người khá hòa nhã, duyên dáng, nhanh nhạy, khéo léo trong ăn nói nhờ thế mà quen biết rộng, được nhiều người quý mến, nhiệt tình hỗ trợ lúc khó khăn.- Sự nghiệp: Cả nam và nữ có nốt ruồi son trên vai đều là người có năng lực, sự nghiệp dễ có thành tựu trong khi những người khác cần lỗ lực rất nhiều mới có.- Tình cảm: Là mẫu người đào hoa, có tài sắc nên nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Tuy nhiên, họ cần tiết chế tính cách cả thèm chóng chán thì mới mong tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình.

Ngoài ra, nếu nốt ruồi trên vai mà tướng vai tròn đầy thì cuộc sống của họ sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn trường hợp vai vuông, gầy lại dễ gặp phải thị phi, cuộc sống có nhiều nỗi lo.

Ảnh minh họa: Internet

2. Luận đoán vận mệnh phụ nữ có nốt ruồi ở vai

Theo nhân tướng học, người phụ nữ có nốt ruồi trên vai có nghĩa là:

Ý nghĩa nốt ruồi trên vai phải nữ giới

- Tính cách: Hầu hết phụ nữ sở hữu nốt ruồi này là người thông minh, mưu trí, đa tài. Họ cũng là người độc lập, không ỷ lại hay phụ thuộc vào người khác.

Bề ngoài trông họ mạnh mẽ là thế nhưng từ trong sâu thẳm thì họ vẫn là những người yếu đuối, vẫn muốn được yêu thương và chở che như bao người phụ nữ khác.

- Sự nghiệp: Luôn chủ động trong cả công việc và cuộc sống, luôn biết phấn đấu nên được nhiều người coi trọng.

- Tình cảm: Họ là mẫu phụ nữ của gia đình, dù bận rộn nhưng vẫn luôn làm tất cả có thể để xây dựng tổ ấm, nuôi dạy con cái nên người.

- Vận mệnh: Đây được xem là nốt ruồi may mắn của phụ nữ có cuộc sống luôn suôn sẻ. Về trung niên có thể hơi vất vả vì phải tập trung sự nghiệp lẫn cân đối với việc gia đình nhưng hậu vận sẽ phát đạt và đủ đầy hơn.

Đặc biệt, phụ nữ sở hữu nốt ruồi son mọc ở bên vai phải được đánh giá là người cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng nên dễ đạt được thành công vượt trội.

Ý nghĩa nốt ruồi trên vai trái phụ nữ

- Tính cách: Phụ nữ có nốt ruồi ở vai trái thường là người hiền lành, đoan trang, chăm chỉ, chỉn chu. Họ trưởng thành hơn so với tuổi nhờ lối suy nghĩ chín chắn và biết nghĩ xa, luôn phòng ngừa được rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

- Sự nghiệp: Tận tâm trong công việc nên sự nghiệp của những người này khá thuận lợi, họ có tài lãnh đạo và con đường thăng tiến cao.

- Tình cảm: Họ chính là mẫu người phụ nữ của gia đình, lo chu toàn mọi việc cho gia đình nội ngoại. Cùng với đó, biết vun vén cho chồng con, biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, đảm bảo cho cuộc sống luôn sung túc.

- Vận mệnh: Cuộc sống hài hòa, êm đẹp, càng lớn tuổi đời sống càng tiện nghi, sung túc ít ai sánh được.

Tuy nhiên cần lưu ý với vị trí nốt ruồi trên vai trái nhưng dáng vai lệch, đầu vai nhô cao thành dáng chếch lên trên. Bởi đây là vị trí thể hiện tính cách không tốt, ham tiền, theo đuổi hư vinh, dễ gây hiểu lầm, hay khiến người khác chán ghét mình.

Ảnh minh họa: Internet

3. Luận đoán vận mệnh đàn ông có nốt ruồi ở vai

Ý nghĩa nốt ruồi trên vai phải đàn ông

- Tính cách: Nốt ruồi trên cơ thể nam giới, cụ thể là trên vai phải tiết lộ họ là người hay lưỡng lự, thiếu đi sự quyết đoán, độc lập cần thiết. Họ không đủ mạnh mẽ để che chở bất cứ ai vì chính bản thân mình còn cảm thấy không ổn.

- Sự nghiệp: Là kẻ yếu thế nơi công sở, họ không có tiếng nói, hay bị người khác gây khó dễ trong công việc, khó được thăng tiến.

- Tình cảm: Trong tình yêu, họ hay phân vân vì không biết ai thật lòng nên mất khá nhiều thời gian để lựa chọn. Đây là những người đàn ông phải gánh trọng trách to lớn trong gia đình, nhất là về kinh tế, họ chịu áp lực khá nhiều mà không biết chia sẻ cùng ai.

- Vận mệnh: Cuộc sống của những người này thường không suôn sẻ. Đặc biệt người có nốt ruồi tại vị trí này mà người gầy gò thì cho thấy sức khỏe cũng không được tốt.

Ý nghĩa nốt ruồi trên vai trái đàn ông

- Tính cách: Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở vai trái là người có tham vọng lớn nhưng thiếu thực tế, nói một đường làm một nẻo, dễ tạo ác cảm cho người khác.

- Sự nghiệp: Họ khó đạt được thành công, nếu có quyết tâm thì vẫn có thể hoàn thành mục tiêu nhưng thành công của họ thường không vững bền. Càng nhanh lên thì càng nhanh xuống.

- Tình cảm: Chuyện tình cảm cũng có thể chỉ là "cái thang" để họ leo cao trong sự nghiệp. Vì thế, ít khi họ nhận được tình cảm chân thành.

- Vận mệnh: Cuộc sống cô quạnh, không được nhiều người yêu mến, tôn trọng. Dù tuổi trẻ có sung túc thì hậu vận cũng không thực sự suôn sẻ, thuận lợi, nhiều người vẫn phải vất vả làm ăn để duy trì cuộc sống khi về già.

Ngoài ra, những người đàn ông sở hữu nốt ruồi bên vai trái gần cổ nếu có màu đỏ hoặc hồng, lúc trẻ có thể vất vả nhưng sau này sẽ có thành công lớn. Về lâu dài những người có vị trí nốt ruồi này sở hữu nhiều bất động sản, hôn nhân của họ cũng khá suôn sẻ và êm ấm.

Trường hợp nam giới có nốt ruồi bả vai trái nhưng có dáng vai cong gầy được xem là có sức khỏe tốt. Còn những người có vai rộng sẽ là người năng động, luôn nhiệt huyết với công việc, được quý mến. Trường hợp có nốt ruồi chìm là người không được hưởng phúc lành mà phải lam lũ rất nhiều mới có thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.