Không "dao kéo", vẫn sửa được tướng dễ dàng theo những mẹo được cổ nhân truyền lại

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 19:49

Không phải ai sinh ra cũng sở hữu tướng mạo đẹp đẽ. Có nhiều người lựa chọn thẩm mỹ nhan sắc, nhưng có cách sửa tướng dễ dàng hơn gấp bội.

Trong nhân tướng học có chỉ ra rằng khuôn mặt bao hàm toàn bộ hình tướng của một con người. Tướng mạo xấu cũng không nhất thiết phải thẩm mĩ bởi "tâm sinh tướng", cổ nhân đã truyền lại những cách sửa tướng hết sức tuyệt vời, bạn hoàn toàn có thể làm theo: 

Kiên nhẫn, bao dung với mọi người

Khi nóng giận mặt mũi sẽ biến dạng trông rất khó coi. Hình ảnh này chẳng mấy dễ nhìn, dù có xinh đẹp đến cỡ nào mà cáu kỉnh thì cũng khó giữ được tướng mạo ban đầu.

Vậy nên khi chúng ta ít tức giận, biết kiên nhẫn, bao dung với người khác, cơ mặt sẽ giãn nở một cách tự nhiên, sắc mặt hồng hào, dù không sửa thì dần dà cũng trở nên ưa nhìn hơn. 

Tuy nhiên không phải ai cũng học được phong thái ung dung, lòng dạ cởi mở mà cần một thời gian rất dài tôi luyện, cố gắng mới có thể điều hòa được tâm tính thay đổi theo chiều hướng tích cực. 

Không 'dao kéo', vẫn sửa được tướng dễ dàng theo những mẹo được cổ nhân truyền lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ về những điều tích cực 

Đừng tưởng những gì chúng ta suy nghĩ, cất giấu trong lòng sẽ không bộc lộ ra nét tướng bên ngoài, thực chất ngoại hình và tư tưởng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những người hay suy nghĩ đến chuyện xấu xa, độc ác tự nhiên tướng mạo có nét hung dữ, khó gần. 

Muốn sửa được tướng đẹp cần có cái tâm tốt lành, suy nghĩ hướng thiện, chớ nên kéo cái lợi về phía mình mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc hay cuộc sống của người khác.

Chính lòng lương thiện, suy nghĩ tốt đẹp lại đem đến cho bạn nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Tướng mạo thân thiện giúp bạn kết giao được với nhiều người, tạo dựng mối quan hệ tốt và gặp được quý nhân khi bạn gặp khó khăn. 

Không 'dao kéo', vẫn sửa được tướng dễ dàng theo những mẹo được cổ nhân truyền lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tươi cười, thân thiện với mọi người 

Nụ cười thường xuất phát từ tận trong tâm, người vui vẻ hay cười vận khí cũng từ đó mà tốt lên. Người có phúc tướng thường có nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, sảng khoái, miệng cười mà mắt cười theo. Nụ cười ấy chiêu gọi quý nhân, chiêu mời tài lộc, tìm thêm cơ hội trong cuộc sống. 

Chớ cười trước nỗi đau của người khác. Nụ cười mang ác ý nên dù có nét tướng đẹp đến bao nhiêu cũng chẳng còn toàn vẹn mà còn rước họa vào thân, quý nhân từ chối giúp đỡ. 

Không 'dao kéo', vẫn sửa được tướng dễ dàng theo những mẹo được cổ nhân truyền lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sửa tướng ngồi, tướng ăn, tướng ngủ 

Các cụ xưa có câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", tướng ngồi ăn uống cần có ý tứ, không nhìn quanh láo liên bởi đó là tướng ăn của người bần hàn.

Khi ăn chớ quay lưng vào tường hay ăn ở góc tối. Bởi những người có phúc tướng khi ăn đường hoàng, ăn chậm nhai kĩ, từ tốn thong dong, không gây khó chịu cho người đối diện. 

Nhân tướng học cho rằng qua tướng ngủ có thể đoán định được phần nào phúc phận của con người, cuộc đời về sau giàu sang hay nghèo túng. Người có quý tướng, phúc khí dồi dào sẽ có dáng nằm thanh thoát, mắt nhắm, môi ngậm, thần thái ung dung, bình thản. 

Tướng ngủ đón phúc là tướng ngủ khi nằm nghiêng mà vẫn thẳng cổ, thẳng lưng, không co người như dấu hỏi. Dáng ngủ này còn thể hiện trí tuệ minh mẫn hơn người. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhân tướng học sửa tướng lời cổ nhân

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