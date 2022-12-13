Lấy phải đàn ông có một trong 7 nét tướng này, hôn nhân đổ vỡ chỉ là chuyện một sớm muộn mà thôi!

Người đàn ông có tướng khuôn mặt thế này đa phần đều có mục đích khi quyết định theo đuổi một ai đó, hiếm khi theo đuổi một người thuần túy là vì tình yêu. Họ cũng hay gộp công việc vào chuyện tình cảm, dù đã kết hôn, họ cũng dễ ngoại tình để kiếm lợi cho bản thân.

Chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc với câu nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, tức là sau hôn nhân, cuộc đời người phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc rất lớn vào người chồng. Chuyện chọn được một người chồng tốt, biết yêu vợ thương con là vô cùng quan trọng, nhưng làm thế nào để phân biệt được một người đàn ông có tốt hay không? Nhân tướng học khuyên bạn nên tránh xa những người đàn ông có đặc điểm gương mặt sau đây, bởi đó là tướng mặt đàn ông không coi trọng gia đình.

Xem tướng đàn ông, người nào có hai đặc điểm này trên gương mặt thường là người yếu đuối, cả đời đều thích trông cậy vào người khác, không có ý chí phấn đấu. Làm việc gì, họ cũng muốn bắt chước theo người khác, không có chính kiến của mình, dù đã có vợ con, họ cũng sẽ không có tinh thần cầu tiến, nỗ lực cố gắng để gánh vác trọng trách của gia đình.

3. Sống mũi nhô cao, lộ xương sống mũi

Đàn ông có xương sống mũi cao gồ lên giống cán dao, không đầy đặn có điểm đặc trưng nổi bật nhất là rất biết ăn nói, họ rất giỏi lấy lòng người khác, cũng như biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt để quyến rũ, lừa gạt người khác giới, nhưng khi yêu đương thường không có trách nhiệm, chỉ cần gặp được người tốt hơn sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ.

Họ cũng không phải là người biết kiếm tiền giữ của. Theo nhân tướng học, đàn ông có tướng này không kiên định, dễ thay đổi, vì thế không nên lấy làm chồng.

4. Chóp mũi quá mức đầy đặn

Khi xem tướng đàn ông, người đàn ông có tướng này đại đa số thuộc loại chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không có chí tiến thủ, nếu lấy về làm chồng sẽ không biết gánh vác gia đình, rất dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc vào người vợ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Trên sống mũi có vân ngang

Người đàn ông này thường hay gặp thất bại trong sự nghiệp, từ đó trở thành người sống dựa dẫm vào vợ. Cưới phải người thế này, gia đình khó có thể ổn định, hạnh phúc.

6. Mũi khoằm

Đàn ông mũi khoằm là người trong ngoài bất nhất, không nên bị vẻ ngoài lịch lãm cũng như những hành vi nhã nhặn của người này quyến rũ, trên thực tế, họ không hề coi trọng tình cảm và hôn nhân của hai người.

Trong lòng họ, tình yêu không quan trọng, lợi ích mới là điều họ coi trọng nhất.

7. Có bọng mắt, đuôi mắt có vân đào hoa

Xem tướng đàn ông, người có bọng mắt đầy thường là người dễ ngoại tình, người đàn ông có vẻ ngoài thế này thường giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, vì thế nhân duyên với người khác phái khá tốt, hay được phụ nữ tặng đồ. Vì thế, kết hôn với họ gia đình xảy ra chuyện lục đục là chuyện đương nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.