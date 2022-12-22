Nhân tướng học chứng minh: 90% đại gia sở hữu tài sản kếch xù đều sở hữu tướng mũi này

Theo nhà tướng học nổi tiếng Hy Trương, tác giả của tác phẩm Nhân tướng học thì tướng mũi đại gia sẽ cần phải hội tụ những yếu tố cơ bản như sau.

Khi xem tướng mặt, người ta sẽ tập trung nghiên cứu tướng mũi , bởi mũi chính là biểu tượng của tài vận, có thể tiết lộ về khả năng giàu có của một người để đánh giá xem người đó có sở hữu tướng mạo phú quý này hay không nhé. Cùng khám phá những tướng mũi mang về tiền tấn tiền tỷ cho các bậc đại gia nhé.

Ngoài ra, theo các chuyên gia nhân tướng học thì một tướng mũi đẹp với đầu mũi tròn, màu sắc tươi nhuận, cánh mũi dày dặn, lỗ mũi nhỏ hướng xuống dưới miệng, được cánh mũi che phủ sẽ mang tới nhiều vận may về tài lộc cho mệnh chủ, được đánh giá là tướng giàu sang phú quý, đại cát đại lợi.

Thứ nhất, sống mũi phải thẳng, không cong vẹo hay gãy. Thứ hai, các bộ phận khác trên khuôn mặt như Sơn căn (phần nằm giữa 2 mắt) và niên thượng, thọ thượng (phần nằm trên đỉnh mũi) phải rõ ràng, sáng sủa.

Có điều, không phải đại gia nào cũng sở hữu tướng mũi đẹp như vậy, nhưng tại sao họ vẫn giàu có, tiền bạc chất như núi trong nhà. Đó là bởi xem tướng đại gia tuy nhìn vào mũi, nhưng có nhiều tướng mũi khác dù xấu nhưng lại là kho tiền bạc của mệnh chủ.

Ảnh minh họa: Internet

2. Mũi lân

Mũi lân còn được gọi là mũi sư tử. Người sở hữu tướng mũi này sẽ có sống mũi ngắn và hẹp, đầu mũi rất lớn và nhô ra phía trước, hai cánh mũi dày, có hình dáng giống với mũi của sư tử.

Đây là tướng của người quyết đoán và mạnh mẽ, họ thường rất may mắn trong việc đón đầu cơ hội hoạnh tài, nắm bắt thời cơ để phất lên như diều gặp gió. Hễ thấy có khả năng kiếm tiền là họ sẽ có những quyết định nhanh chóng và chính xác, không để tiền bạc rơi vào túi người khác.

Ảnh minh họa: Internet

3. Mũi dê rừng

Mũi dê rừng còn được gọi là Củng tỵ. Tướng mũi này nổi bật với đường sống mũi dài, sống mũi hơi cong vòng và cao hơn đầu mũi, sống mũi và đầu mũi liền thành một khối.

Tuy có vẻ không được đẹp nhưng nếu kết hợp với khuôn mặt phúc hậu, gò má cân đối và cằm đầy đặn thì đây chính là tướng đại gia, mệnh chủ không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn có tình yêu thương bao la, hay làm việc thiện.

Ảnh minh họa: Internet

4. Mũi thông thiên

Tướng mũi được xem là thông thiên khi sống mũi tròn về 2 bên và thẳng tắp vào Ấn Đường, nói cách khác, từ sống mũi đến đầu mũi là đường thẳng liên tục, sống mũi cao và thẳng.

Người sở hữu tướng mũi thông thiên có trí tuệ hơn người. Nếu như người này có vẻ mặt đoan chính, gò má đầy đặn và dái tai dày thì là tướng đại phú đại quý, dễ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tiền bạc, công danh, sự nghiệp đều ở đỉnh cao.

Ảnh minh họa: Internet

5. Mũi trâu

Mũi trâu là tướng mũi to, bè, hai cánh mũi to rõ ràng. Xem tướng khuôn mặt nếu đầy đặn và môi dày thì càng bổ sung thêm nét tướng đại gia, phát về đường kinh doanh buôn bán, làm kinh tế giỏi.