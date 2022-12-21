Ông bà dặn kĩ: Cuối năm nhất định phải dọn sạch sẽ vị trí này, thu hút ngay tài lộc trong phút chốc

Ai cũng biết vị trí nối vào kết nối cửa và nhà là quan trọng nhất nhưng không ít gia đình vì tiện nên để rác ngay ngoài cửa để dễ dọn dẹp. Bạn không biết rằng đang phạm sai lầm ảnh hưởng tới tiền bạc của gia đình vì vận may chủ yếu đến từ cửa. Ngay khi bạn để một món đồ nào đó không phù hợp ở cửa có nghĩa là bạn đã chặn đường tiến của tài lộc, không cho hoặc hạn chế chúng vào nhà bạn. Nên nhớ rằng, nếu mở cửa ra và có một hiên nhà sạch sẽ, vận may và tài lộc sẽ đến với gia đình. Vì thế, ngay lập tức dọn sạch lối đi vào nhà bạn đi nhé.

Thay vì cố gắng mua thêm đồ để trang trí cho nhà thêm đẹp, thêm lung linh thì việc bạn cần làm nhất đó là dọn dẹp sạch sẽ các khu vực trong nhà. Bạn chỉ cảm thấy yêu đời, vui vẻ hơn khi nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ và điều đó cải thiện mối quan hệ cũng như giúp bạn tập trung, có thời gian phát huy khả năng của mình trong công việc. Sau đây là một số lưu ý nhỏ mà bạn vô tình bỏ quên vì cho rằng việc này không quá quan trọng bằng đống việc bạn đang cần xử lý ở công ty. Thế nhưng chỉ bằng một bước thay đổi nho nhỏ bằng việc dọn nhà thì công việc của bạn cũng bất ngờ hanh thông đấy nhé.

Bên cạnh đó, hãy chú ý đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Cánh cửa phải được mở rộng và rộng hết cỡ khi cần thiết mà không vị vướng bởi bất kì vật cản gì. Bản lề cửa không được kêu cót két, thường xuyên lau sạch kính cửa (nếu có) và sơn cửa phải còn nguyên không bong tróc, luôn mới Bạn cần chú trọng tới ngôi nhà của mình bởi khi cửa chính được lắp đặt lâu mà không bị bạc màu, bong sơn, thì đó là ngôi nhà phong thủy rất tốt. Chính vì vậy, bạn không nên để cửa nhà mình bị hỏng, hoặc lệch khiến cho tài lộc trong nhà bị hao hụt.

2. Khu vực tiền bạc

Khu vực Đông Nam của ngôi nhà là một nơi thịnh vượng thích hợp đặt một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ nên đặt một số đồng tiền và nến để tăng cường vận may.

Ngoài ra, bạn có thể xem xét đến việc đặt một bể cá cảnh trong khu vực giàu có này hoặc đặt chậu hoa violet màu đỏ hoặc tím để tăng thêm phần giàu có.

3. Bếp

Chúng ta thường có thói quen treo các vật dụng sắc nhọn trên tường như dao, kéo,... thế nhưng đó là những vật không hề tốt cho phong thủy nhà ở nếu cứ để phơi ra như thế. Chúng vô tình trở thành những sát khí, khiến vận khí trong nhà xấu đi, các thành viên dễ nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn.

Vì thế, hãy tìm một bộ dụng cụ để các đồ dao, kéo này hợp lý, có thể che đầu nhọn của chúng đi hoặc để khuất ở đâu đó, khi cần bạn chỉ kéo lấy ra là được.

Ngoài ra, bếp là góc tiền bạc, nơi bạn nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Vì thế, bếp được xem là một vị trí nắm giữ tài chính quan trọng trong gia đình. Bạn nấu ăn ở đây trong một thời gian dài, có nghĩa là có nguồn thực phẩm dồi dào.



Nếu nhà bếp không được giữ sạch sẽ, thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất. Không chỉ vậy, nhà bếp sạch sẽ sẽ khơi dậy sự thèm ăn của mọi người, giữ cho thực phẩm sạch và tốt cho sức khỏe.

Nếu đã biết dọn sạch sẽ vị trí này hút ngay tài lộc thì ngay lập tức từ hôm nay cố gắng giữ cho bếp luôn sạch bạn nhé, đừng vì lười mà ăn xong không muốn dọn rửa, để mặc mọi thứ qua ngày này tới ngày khác không muốn dọn. Lúc đó đừng hỏi vì sao công việc khi nào cũng cảm thấy bế tắc.



Nên nhớ, tài và lộc luôn đi cùng với nhau và hễ có tài thì có lộc, có tài ắt lộc sẽ đến. Trong đó, “tài” lại bắt nguồn và được vun đắp từ những món ngon trong gian bếp của mẹ. Điều này đã được dân gian đúc kết qua câu nói “ăn vóc học hay”. Một gian bếp được bài trí hợp phong thủy sẽ thắp lửa tài lộc cho gia chủ, đồng thời giúp các thành viên sức khỏe dồi dào để lao động và tích lũy tài trí.

Ảnh minh họa: Internet

4. Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh cũng phải luôn được giữ sạch sẽ trong nhà. Đó là nơi tập trung nhiều độ ẩm nhất trong nhà, làm sạch nó có thể giúp sự thông thoáng được lâu dài, mọi người sống tốt hơn.

Hơn thế nữa, bất kỳ gia đình nào cũng xây dựng nhà vệ sinh kết nối với phòng khác. Nhà vệ sinh bẩn có nghĩa bạn sẽ hấp thụ nhiều vi trùng, bị may mắn, tài lộc bỏ rơi và sự giàu có sẽ dần biến mất.



5. Phòng ngủ

Nhiều người nhất là đang độc thân thường cho rằng phòng ngủ là thế giới riêng của mình nên có thể thoải mái để mọi thứ bừa bộn.

Thế nhưng, nếu bạn muốn thay đổi vận khí theo chiều hướng tích cực thì nên sớm thay đổi suy nghĩ này đi nhé. Đừng quên dọn dẹp giường ngủ cho thật gọn gàng sau khi thức giấc và tốt hơn hết giặt chăn chiếu thường xuyên để đảm bảo ga gối và mọi thứ luôn thơm tho, sạch sẽ.

Thử tưởng tượng xem nếu giường vừa thơm vừa sạch, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon thì sức khỏe sẽ được cải thiện, làm việc tỉnh táo, sáng suốt, công việc nhờ đó sẽ hành thông thì tài lộc đã về nhà bạn từ bao giờ mà bạn không hay đấy thôi.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng bạn chỉ nên lau dọn giường ngủ sạch sẽ, tuyệt đối không xê dịch giường nhất là đầu giường.



Như đã nói ở trên, phong thủy tốt yêu cầu mọi thứ phải sạch sẽ và gọn gàng. Vì thế hãy lên kế hoạch làm vệ sinh sạch sẽ cho toàn ngôi nhà.

Vứt đi tất cả những gì trong nhà mà bạn không cần dùng đến nữa sau đó sắp xếp đồ vật thật ngăn nắp. Nhà cửa lộn xộn chính là yếu tố ngăn chặn dòng năng lượng tích cực chảy vào trong nhà của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm