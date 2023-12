Tướng tay có những dấu hiệu này, TIỀN nhiều tiêu CẢ ĐỜI không hết

Bàn tay có vân Lý Tài

Vân Lý Tài nằm ở trên đường Tình cảm. Nếu đường vân Lý Tài trên bàn tay bạn tạo thành một đường song song với đường Tình cảm thì chúc mừng, bạn là người có khả năng quản lý tài chính rất tốt, việc quản lý tiền bạc ở quy mô nhỏ cũng như quy mô lớn không thể làm khó bạn.

Thông thường, người có tướng bàn tay như thế này đều làm khá lớn về mảng tài chính.

Theo thuật xem tướng tay thì người này có thể làm kế toán hay chuyên mảng xuất nhập ở các công ty lớn hay cơ quan hành chính sự nghiệp.

Họ có thể sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để giúp đỡ người khác trong việc quản lý tiền bạc cá nhân, thế nên lẽ dĩ nhiên là tiền bạc của mình cũng được người này quản lý rất tốt rồi, bảo sao mà tiền tiêu đến cuối đời vẫn chẳng hết bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay có vân Tam Báo

Đường vân chỉ tay này nghe tên hơi lạ, có lẽ không nhiều người biết đến.

Lịch ngày tốt xin giải thích một chút, vân Tam Báo là đường vân nằm dọc trên lòng bàn tay. Nếu xem tướng tay mà thấy xuất hiện 3 đường vân chạy dọc từ ngón tay xuống thì người này cả đời không bao giờ lo thiếu tiền tiêu, tiền bạc cứ hết rồi lại có.

Tiền bạc mà người này có được phần lớn là nhờ đào hoa vận mà có được, đường tình duyên mang lại tài lộc lớn.

Ví dụ, nếu đàn ông mà có đường vân Tam Báo thì có lẽ sẽ lấy được người vợ kinh tế vững vàng, hoặc được phụ nữ lấy tiền bao nuôi. Còn với các cô gái thì đa số sẽ lấy được chồng đại gia, cuộc đời sau này vinh hoa phú quý mấy ai bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay có vân Phụng Nhãn

Vân Phụng Nhãn, tức Mắt phượng, nằm ở giữa hai đốt của ngón cái, là đường vân xoáy vòng tròn. Vân mắt phượng xuất hiện ở tay ai thì người đó chắc chắn là người bạn đời ai ai cũng đều mong muốn có được, là tướng người nhiều tiền hiếm có.

Người này có khả năng ổn định cuộc sống của bản thân cũng như người trong gia đình nên kinh tế lúc nào cũng vững vàng, biết chi tiêu hợp lý, biết đầu tư đúng nơi đúng chỗ nên tiền bạc trong nhà không ngừng sinh sôi nảy nở. Nếu gặp người có đường vân Phụng Nhãn trong lòng bàn tay, hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ nhé, quý nhân mang vận đại gia chính là người này đó.

Bạn đã xem hết những đường vân trên đây hay chưa? Trong lòng bàn tay bạn có đường vân may mắn tài lộc nào không?

Dù có hay không thì cũng đều cần phải có sự nỗ lực của bản thân thì thành công mới tới, tiền tài mới chảy vào túi. Nếu ỷ thế may mắn luôn đi theo mình mà không cố gắng thì có thể bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội để mình phát tài phát lộc mà cứ mãi than vãn tại sao tiền bạc chưa tới đó.

Còn với những bạn không có được vận may này thì cũng đừng quá lo buồn. Ai cũng có số mệnh của mình, song sự cố gắng và nỗ lực của bạn có thể thay đổi được vận mệnh. “Hai bàn tay ta làm nên tất cả, Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, hãy quyết tâm biến cuộc đời mình trở nên hoa lệ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.