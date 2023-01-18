Thầy Phong thủy tiết lộ 5 thói quen cản trở VẬN MAY Thần Tài trong năm mới, nhà nhà phải tuyệt đối tránh xa!

Tuy nhiên, một số bạn chưa hình thành thói quen tốt, vừa vào cửa là vứt giày lung tung, không những nhìn bẩn mà mùi hôi trên giày sẽ lan vào bên trong nhà, gây mất vệ sinh môi trường trong nhà. Nếu để giày dép bừa bộn, mọi việc trong gia đình sẽ trở nên không suôn sẻ, sức khỏe thể chất cũng có thể bị ảnh hưởng, bạn không nên để giày dép linh tinh trong nhà. Có thể bạn chưa biết rằng phong thủy giày dép cũng rất quan trọng với tài lộc của gia đình. Tuy nhiên đối với giày dép đi trong nhà hoặc giày dép chưa được sử dụng, chúng ta có thể để ở bất cứ nơi nào tùy ý. Tốt nhất là nên sắm cho gia đình mình một tủ giày, bởi chỉ cần cất tất cả giày vào trong tủ, sau đó đóng cửa tủ là có thể khóa lại tất cả những từ trường không tốt trong năm mới. Theo phong thủy giày dép, tủ giày tốt nhất nên có thiết kế nhiều tầng, thường thì có năm tầng là tốt nhất, bởi trong phong thủy thì số 5 đại diện cho ngũ hành cùng song song tồn tại.

Giày dép là thứ không thể thiếu với chúng ta hàng ngày, chúng theo ta trên mọi nẻo đường và chúng sẽ bị nhiễm rất nhiều bụi, vì vậy để giữ môi trường trong nhà sạch sẽ và ngăn nắp trong năm mới , nhiều người đã đặt tủ giày ở cửa ra vào để thuận tiện cho mọi người trong nhà để giày.

Ngày nay, thanh toán bằng điện thoại di động hoặc thẻ ngân hàng là hình thức rất phổ biến và rất tiện lợi, về cơ bản thì đa số người trẻ hiếm khi sử dụng nhiều tiền mặt. Vì thế nên tiền lẻ thỉnh thoảng cũng vứt linh tinh ở nhà và trong túi áo túi quần ở khắp mọi nơi, trên thực tế, cách làm này rất xấu, đây là thói quen cản trở vận may trong năm mới.

Tiền là một trong những vật dụng quan trọng nhất để con người tồn tại trong xã hội, nếu bạn vứt lung tung đồng nghĩa với việc bạn đang tiêu tán tiền bạc của chính mình.

Nếu có thói quen vứt tiền lẻ linh tinh, lâu ngày sẽ khiến người thân trong gia đình hao tán tài lộc, mất của, mất tiền. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên cất kỹ tiền lẻ, tích ít làm nhiều, tạo thành thói quen tốt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Để tủ lạnh trống rỗng

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhà nào cũng có một chiếc tủ lạnh, vì tủ lạnh là nơi cất giữ thực phẩm nên ở một ý nghĩa nào đó, nó cũng tượng trưng cho kho bạc của gia đình, nếu để trống đồng nghĩa với việc gia đình không có tích lũy tiền bạc.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên dành thời gian vệ sinh tủ lạnh 1 tuần một lần, kịp thời đổ đầy thực phẩm vào tủ lạnh, để gia đình có đủ cơm ăn áo mặc, dư dả. Không được để tủ lạnh trống rỗng, nếu không có đồ ăn thì cũng nên đặt nước uống hay đồ khô ở bên trong.

Để tủ lạnh trống rỗng là thói quen cản trở vận may trong năm mới khiến gia đình có một năm làm ăn bế tắc, thiếu ăn thiếu mặc. Trước khi năm mới đến thì bạn hãy cố gắng làm đầy tủ lạnh và sắp xếp lại thực phẩm dư thừa trong tủ gọn gàng nhé.

Đồng cuối năm thì hãy lau dọn tủ lạnh sạch sẽ, bỏ thêm mấy lát chanh hoặc bã cà phê vào để hút mùi, vứt những đồ đã hết hạn hay hư thối để tủ luôn sạch sẽ sung túc đồng nghĩa với gia đình có cuộc sống thoải mái, không chịu áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền trong năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cho người khác mượn giường

Trong dịp Tết Nguyên Đán, khi đi thăm người thân, bạn bè, rất có thể người thân, bạn bè sẽ đến nhà bạn chơi, ăn nhậu say sưa và không rời đi khỏi nhà bạn trong ngày.

Việc thu xếp chỗ ở qua đêm là điều khó tránh khỏi, lúc này cần lưu ý rằng nếu có phòng cho khách ở nhà thì nên cho họ ở, nếu nhà nhỏ và không có phòng cho khách, hãy cố gắng sắp xếp khách sạn cho khách ở đàng hoàng.

Bởi phòng ngủ là không gian tương đối riêng tư trong một gia đình, cần sự ổn định, hài hòa để có lợi cho chất lượng giấc ngủ của gia chủ, cho người khác mượn phòng là cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ.

Nếu cho khách lạ mượn giường mình hay nằm thì rất dễ khiến luồng khí của khách làm nhiễu loạn luồng khí của phòng ngủ, việc này sẽ mang đến những điều không tốt cho bạn.

Nếu cho người khác mượn giường để ngủ qua đêm trong năm mới thì sẽ mất đi tài lộc, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến con cháu trong nhà, bạn nên lưu tâm nhé.

Ảnh minh họa: Internet

5. Thường xuyên nói quá

Một số bạn thường có thói quen nói quá lên, nói phét không nghĩ đến hậu quả trong năm mới, nhưng như câu nói: “Bệnh từ miệng ra, tai họa từ miệng mà ra”, thầy phong thủy khuyên các bạn hãy hạn chế nói quá trong năm mới.

Vì vậy, trong cuộc sống, hãy lưu tâm đến những điều nên nói và những điều không nên nói, đừng bao giờ thốt ra những lời ngông cuồng.

Ví dụ: "Tôi không bao giờ làm điều này, nếu tôi làm điều đó ...". Bạn nên nhớ rằng trên đời này không có điều gì là tuyệt đối, và bạn phải chừa chỗ cho mình trong mọi việc.

Cách ăn nói có thể ảnh hưởng mạnh đến vận may của con người trong năm mới, vì vậy bạn đừng có chủ quan, đầu năm hãy trao cho nhau lời hay ý đẹp, đừng vì một phút bốc đồng mà nói quá, nói phét, bởi người chịu hậu quả sẽ là bạn.