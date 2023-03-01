4 con giáp nữ này tuy nóng tính nhưng lại rất may mắn, là "bình rượu quý", dễ được trời Phật phù hộ

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 16:42

Cùng xem dưới góc nhìn của tử vi, con giáp nữ nóng tính trong công việc nhưng hay gặp may mắn, là “bình rượu quý” của mỗi gia đình có tuổi của bạn không nhé!

1. Nữ tuổi Dần

Tuổi Dần thuộc ngũ hành Mộc, là người tràn đầy năng lượng, sức sống dồi dào. Phụ nữ tuổi này thường có một công việc hoặc nghề nghiệp ổn định mà họ thích, sống không thích dựa dẫm vào bất cứ ai.

Chỉ là sau khi kết hôn, cô ấy sẵn sàng vì chồng con mà dốc hết tâm sức cho gia đình, bớt thời gian chăm lo cho sự nghiệp để lo chu toàn cho tổ ấm của mình.

Phụ nữ tuổi Dần tuy là con giáp nữ nóng tính trong công việc, bộp chộp, ăn nói thẳng thừng, mang tiếng cao số nhưng đa số họ đều vượng phu ích tử, lại mang mệnh phú quý, không có tính trăng hoa, sống để đức hạnh cho con cái.

Cô nàng còn giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp của chồng khiến công việc làm ăn của chồng ngày càng phát đạt, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.

4 con giáp nữ này tuy nóng tính nhưng lại rất may mắn, là 'bình rượu quý', dễ được trời Phật phù hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Nữ tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu thường do dự và không đủ quyết đoán nhưng rất chăm chỉ và hiểu nguyên tắc sống rằng mình phải trả giá cho những gì và nhận được gì.
Họ làm việc gì cũng thẳng thắn và chẳng kiêng nể ai bao giờ, nói được làm được không vòng vo nhiều lời. Những người có ý định lật đổ cô nàng này thì nên chuẩn bị tinh thần bị cô ấy vùng lên chiến đấu lại ngay và luôn.

Cô nàng tuổi Dậu hay có được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, cộng thêm ngũ hành thuộc Kim có thể thúc đẩy tài lộc, phú quý. Nếu kết hôn với một cô gái tuổi Dậu, trong cuộc sống này bạn sẽ rất hạnh phúc, sự nghiệp hanh thông và tài vận tăng vọt.

Bởi phụ nữ tuổi này không chỉ vượng phu ích tử mà còn rất giỏi việc nhà, chăm lo chu toàn cho nội ngoại 2 bên, đảm đang, giỏi tạo dựng tổ ấm cho chồng con.

Dậu có tính cách thẳng thắn, tuy hay giận dỗi, vùng vằng, vụng ăn nói nhưng lại nhân hậu, rất được lòng quý nhân, bất cứ lúc nào gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, lấy cô này thì đúng là phúc nhà.

4 con giáp nữ này tuy nóng tính nhưng lại rất may mắn, là 'bình rượu quý', dễ được trời Phật phù hộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Nữ tuổi Thìn

Nếu bạn là con Rồng sinh vào (7 giờ đến 9 giờ sáng) thì có thể cải thiện toàn bộ vận số, đỡ vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa. 

Phụ nữ tuổi Thìn độc lập, bướng bỉnh, tính tình có phần nóng nảy, có thể nói là xấu tính nhưng sau khi kết hôn lại rất vượng phu ích tử, có trách nhiệm tuyệt đối với gia đình 2 bên.

Nữ giới tuổi Thìn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chồng sau khi kết hôn, luôn có thể cho chồng những ý kiến quan trọng, sẵn sàng từ bỏ sở thích để hết lòng ủng hộ và giúp đỡ chồng.

Bởi vậy mới nói đàn bà tuổi này thực sự là quý nhân giúp đỡ cho đàn ông, sau khi kết hôn với họ thì cuộc sống của đấng mày râu sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

4 con giáp nữ này tuy nóng tính nhưng lại rất may mắn, là 'bình rượu quý', dễ được trời Phật phù hộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Nữ tuổi Tý

Ngũ hành của tuổi Tý thuộc Thủy, là người rất thông minh, ăn nói giỏi, khả năng tích cóp được của cải rất tốt, dễ mà có cuộc sống hạnh phúc.

Phụ nữ tuổi này có quan niệm rất khắt khe về tiền bạc, mặc dù không ham của cải nhưng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, làm việc rất chăm chỉ, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Con gái tuổi Tý cũng là con giáp nữ nóng tính trong công việc, bốc đồng nên khi gặp chuyện dẫn đến tranh cãi, không muốn chịu thua bất cứ ai nhưng lại vượng vận quý nhân, sau khi kết hôn sẽ được quý nhân giúp đỡ rất nhiều.

Phụ nữ tuổi này rất hiểu người đàn ông của mình và biết cách giúp đỡ họ, trong cuộc sống vợ chồng họ sẵn sàng cho đi, hy sinh nhiều hơn miễn là vì lợi ích của chồng và gia đình.

Tý sẽ cố gắng hết sức mình, vì trong trái tim họ, gia đình là điều quan trọng nhất.

4 con giáp nữ này tuy nóng tính nhưng lại rất may mắn, là 'bình rượu quý', dễ được trời Phật phù hộ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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