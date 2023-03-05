Top 4 con giáp nam có tính đào hoa xấu cực hạn khiến bạn đời lúc nào cũng sống trong nơm nớp bất an

Hơn nữa, anh ấy rất mềm lòng, không biết từ chối, lại rất thích cảm giác được săn đón bởi nhiều cô gái, nên vô tình càng thu hút rất nhiều đào hoa, ong bướm vây quanh kể không xiết.

Đa số những người đàn ông đào hoa đều sở hữu tính cách dễ mến, khả năng ăn nói ngọt ngào, nhận được sự yêu quý của mọi người, đặc biệt là người khác phái.

Khi ấy, vận đào hoa sẽ trở thành đào hoa sát đe dọa cuộc hôn nhân của bạn. Điển hình như các con giáp nam dễ chiêu đào hoa xấu dưới đây, bạn đời của họ chẳng lúc nào yên tâm, luôn phải sống trong bất an nơm nớp lo rằng một ngày nào đó chồng mình sẽ sa vào những cám dỗ khó dứt ra được.

Thế nhưng việc được nhiều người yêu mến đó có thể trở thành rắc rối to, đó là khi bạn đã lập gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông tuổi Tuất

Đa phần những người đàn ông sinh vào tuổi Tuất đều có tính cách thẳng thắn, bộc trực, sẵn sàng đấu tranh cho bất công và giữ vững công lý.

Nhiều người lầm tưởng con giáp nam này là người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng thực chất sâu trong tâm hồn họ là người đa cảm.

Lại được trời phú cho vẻ ngoài bắt mắt, tài ăn nói khéo léo nên đi đến đâu cũng được quý mên là điều dễ hiểu, đặc biệt là nhận được sự yêu thích của đông đảo người khác giới xung quanh.

Hơn nữa, các anh chàng tuổi Tuất đa phần đều không biết cách từ chối người khác, trái tim họ rất mềm yếu, sợ rằng câu nói "không" của mình sẽ khiến đối phương tổn thương nên luôn sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đặc biệt với phái yếu. Chính tính cách ga-lăng này giúp anh chàng giáp này có đào hoa rất vượng, là kiểu đi đến đâu gây thương nhớ đến đó.

Thế nhưng, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy khi chàng trai tuổi Tuất đã lập gia đình. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", thật khó để đàn ông tuổi Tuất tự ý thức rằng mình cần giữ khoảng cách với người khác phái xung quanh, họ vẫn làm điều mình cho là phải, đôi khi quá mức vô tư với đồng nghiệp nữ, bạn bè là nữ cũng chẳng thấy gì là to tát vì nghĩ rằng bản thân hoàn toàn ngay thẳng.

Sự chung thủy của con giáp nam này là điều không cần phải nghi ngờ, có lẽ họ rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình mình, không bao giờ làm điều có lỗi với vợ con nhưng rất hiếm người phụ nữ nào đủ rộng lượng để bao dung và yên tâm với việc bên cạnh chồng mình lúc nào cũng có đủ ong bướm vây quanh.

Vì vậy, trước hết để khiến bạn đời an lòng, sau là giữ gìn hạnh phúc gia đình, đàn ông tuổi Tuất cần có ý thức giữ khoảng cách phù hợp với người khác phái cũng như nói "không" khi cần để tránh rơi vào tình huống tình ngay lý gian, đe dọa hạnh phúc của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ là những người có tính cách hoạt bát vui vẻ, hơi phút phóng túng như con ngựa bất kham, không chịu bất kỳ trói buộc nào.

Họ luôn xuất hiện với dáng vẻ vui tươi và lạc quan trước mặt người khác, tựa như không có việc gì có thể làm khó bản thân.

Con giáp nam này không chỉ có tướng mạo anh tuấn mà còn rất hoạt ngôn, khả năng diễn đạt khéo léo và tinh tế, biết nên hay không nên nói gì để không làm mích lòng người đối diện.

Đây quả thực là những nét tính cách rất hấp dẫn các cô gái. Cho nên dù ở đâu, trong môi trường nào, con giáp nam này cũng có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều người khác phái, đào hoa không lúc nào nguôi.

Song đào hoa vượng của đàn ông tuổi Ngọ quả thực là "cơn ác mộng" với vợ của họ. Có thể nói, tuổi Ngọ là con giáp nam dễ chiêu đào hoa xấu nhất nhì trong 12 con giáp.

Thực ra bản chất con người tuổi Ngọ không có điều gì đáng chê trách, bạn đời cũng hoàn toàn yên tâm về nhân cách của chồng mình. Song điều mà các chị em làm vợ tuổi Ngọ lo nhất chính là chồng mình quá nổi bật, quá có sức hút với các cô gái.

Đàn ông cầm tinh con Ngựa có tấm lòng ấm áp, cư xử hợp lòng người. Sau khi kết hôn mang thêm nét quyết rũ của đàn ông trưởng thành lại càng thêm "chí mạng". Thế nhưng con giáp nam này lại hoàn toàn không ý thức được sức hấp dẫn của bản thân, khiến vợ mình đi đâu cũng phải cẩn thận, luôn phải đề phòng đủ kiểu.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân hầu hết đều rất thông minh, giỏi giang, nhanh nhẹn, không chịu trói buộc, biết cách ăn nói phù hợp với từng hoàn cảnh. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với anh ta đều sẽ cảm nhận được điều đó.

Họ là những người vui vẻ và nhiệt tình, hoạt bát và năng động, xư xử và ăn nói đều không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, đàn ông cầm tinh con Khỉ còn có thái độ tích cực đối với mọi việc trong cuộc sống, làm việc đến nơi đến chốn, là mẫu đàn ông toát lên khí chất quyến rũ khiến bất cứ cô gái nào cũng khó cưỡng lại.

Con giáp nam này rất ga-lăng với phái nữ, sau khi lập gia đình lại càng chiều vợ thương con hết mực.

Đàn ông tuổi Thân gây ấn tượng tốt nhờ sự chân thành, yêu thương, đề cao lẽ phải. Dù là bạn bè hay người thân, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, không chút nề hà hay toan tính. Chính điều này khiến những người xung quanh cảm thấy rất yên tâm và ấm áp khi ở bên cạnh con giáp này.

Dù có hình tượng bên ngoài hấp dẫn như vậy, sở hữu nhiều đặc điểm tính cách về "người trong mộng" của các cô gái nhưng điều đó không có nghĩa con giáp nam này đi đâu cũng trêu ong ghẹo bướm.

Ngược lại, đàn ông tuổi Thân rất chung thủy, một lòng một dạ với vợ. Dù có bị đào hoa sát quấn thân cũng cố gắng tìm cách xoay sở thoát ra, không để bạn đời chịu tổn thương. Con giáp nam này cố gắng hết sức để vợ có cảm giác an toàn nên nếu lấy chồng tuổi Thân, bạn hãy cứ tin tưởng vào chàng nhé!

Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông tuổi Hợi

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách con giáp nam dễ chiêu đào hoa xấu này là đàn ông tuổi Hợi.

Con giáp nam này là người lạc quan, cởi mở, giàu lòng nhân ái, dù là chuyện tình cảm hay sự nghiệp đều rất nghiêm túc.

Trong các mối quan hệ xã giao, đàn ông tuổi Hợi gây ấn tượng tốt nhờ sự tốt bụng, dễ tính của mình. Họ không quá quan tâm đến lợi ích cá nhân, sẵn sàng nhường người khác phần hơn nhận phần thiệt về mình miễn là đạt được lợi ích chung cho tất cả mọi người.

Thái độ làm người của tuổi Hợi rất tinh tế, giỏi quan sát và thường quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của mọi người xung quanh.

Hầu hết đàn ông tuổi Hợi đều đẹp trai, hiền lành, ăn nói khéo léo, hài hước, cho nên rất dễ thu hút các cô gái. Bản chất họ cũng là người lãng mạn và đa tình, luôn biết cách tạo ra một bầu không khí lãng mạn dù trong hoàn cảnh nào.

Dù là vợ hay bạn bè khác giới, đều được con giáp nam này quan tâm hết mình, đối đãi chân thành. Thế nhưng giữ vợ và bạn bè vẫn cần có sự phân biệt rõ ràng nhé tuổi Hợi.

Đừng để sự vô tư của mình trở thành nỗi bất an trong lòng bạn đời, khiến nửa kia chẳng phút nào an tâm mà hạnh phúc gia đình còn luôn bị đe dọa. Bạn nên có ý thức giữ mình hơn khi đã lập gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.