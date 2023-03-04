Thầy tướng số bật mí cách giúp 12 con giáp cải thiện nhân duyên, mở rộng các mối quan hệ

Thực chất, việc lấy lòng người khác vốn không phải là quá khó khăn với bạn, chỉ cận bạn có thể mở rộng lòng, dũng cảm nói ra những điều mình suy nghĩ mà thôi. Xem cách 12 con giáp cải thiện nhân duyên, tuổi Tý vốn là một người rất thông minh và linh hoạt, hãy cho người khác biết ưu điểm của bạn, bạn sẽ nhanh chóng trở nên nổi bật.

Người tuổi Tý vốn có tính cách khá nhút nhát, vì vậy nên bạn thường tìm cách trốn tránh việc giao lưu, tiếp xúc với những người không quá thân thiết. Con giáp này vốn không phải là người quá nổi bật trong sự nghiệp nói riêng và trong cuộc sống nói chung.

Người tuổi Dần vốn luôn nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, là một nhân tố nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ đâu. Con giáp này được yêu mến là nhờ có năng lực làm việc xuất chúng, dù công việc có khó khăn thế nào cũng luôn tìm được cách giải quyết phù hợp. Bạn không chỉ khiến đồng nghiệp, bạn bè khâm phục mà còn khiến cấp trên tin tưởng, yên tâm giao cho những công việc trọng đại. Cứ tiếp tục phát huy tính cách này, bạn sẽ đạt được những bước tiến lớn hơn nữa.

Người tuổi Sửu trầm lặng, điềm tĩnh vốn không phải là người nổi bật trong tập thể, chỉ khi tiếp xúc lâu với bạn, người ta mới cảm thấy yêu mến và nhận ra bạn là một người rất tốt bụng. Bạn vốn là một người nghiêm túc nên thường không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ngoài lề, nhưng bạn có biết, chính những câu chuyện nhỏ nhặt, thú vị lại là điều khiến người ta cảm thấy bạn gần gũi, dễ mến hơn không? Nhân lúc rảnh rỗi, bạn có thể đọc thêm những tin tức mới lạ rồi cùng chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, chắc chắn nhân duyên của bạn sẽ cải thiện rất nhiều.

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách hiền hòa, không thích tranh cãi với mọi người xung quanh, cho dù mọi người có chủ động trò chuyện hay nói lời vui đùa, bạn cũng chỉ mỉm cười đáp lại chứ không biết cách ứng đối.

Chính vì thế mà tuy bạn xây dựng được những mối quan hệ bình ổn nhưng lại không trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, khó được mọi người quan tâm và yêu mến.

Xem cách 12 con giáp cải thiện nhân duyên, tuổi Mão muốn nhận được sự quan tâm, chú ý của bạn bè thì nên cởi mở hơn nữa, chủ động trò chuyện, giao lưu với mọi người, đừng sợ mình làm mất lòng người khác.

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất nghiêm túc trong công việc, bạn luôn đặt ra những mục tiêu rất cao cho chính bản thân mình và cả mọi người xung quanh.

Chính sự nghiêm túc ấy khiến bạn đạt được nhiều thành tích cao nhưng lại khiến mọi người xung quanh e dè, không dám tiếp xúc gần. Mọi người có thể nể phục bạn nhưng lại không thực sự yêu mến bạn.

Con giáp này muốn lấy lòng mọi người xung quanh thì nên hạ tiêu chuẩn của mình xuống, đặt mình vào vị thế của mọi người xung quanh nhiều hơn để có thể bao dung cho họ.

6. Tuổi Tị

Người tuổi Tị sống một cách khá lặng lẽ và khiêm tốn. Bạn luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng lại không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh. Dù bạn không có ý tách mình ra khỏi tập thể nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Muốn cải thiện nhân duyên của mình, lấy lòng người khác, bạn nên quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh nhiều hơn, nếu ai gặp khó khăn, bạn nên chủ động giúp đỡ trong phạm vi năng lực của mình. Giúp người khi này sẽ được người giúp lại khi khác, bạn đừng sợ mất công mất sức.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn là một con giáp rất nổi bật trong tập thể. Bạn nổi bật không phải vì có năng lực xuất chúng, luôn làm tốt nhiệm vụ được giao mà bởi tính cách hài hước, luôn biết khuấy động bầu không khí của mình.

Ngay khi mọi người đang ở trạng thái căng thẳng, lo lắng, bạn có thể nói những câu chuyện khiến mọi người thả lỏng, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đôi khi, bạn cũng có thể đưa ra những hướng giải quyết công việc mới mẻ, giúp tập thể tìm được hướng đi mới. Tiếp tục phát huy ưu thế của mình, bạn sẽ còn được lòng nhiều người hơn nữa.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không quá được lòng mọi người bởi bạn thường không biết cách ăn nói sao cho phù hợp. Đôi khi, bạn vô tình nói ra những lời gây mất lòng người khác mà không tự ý thức được.

Muốn cải thiện tình trạng này, bạn nên quan sát mọi người, mọi việc, những tình huống xảy ra xung quanh mình nhiều hơn để tự rút kinh nghiệm.

Mỗi cuối ngày, bạn cũng có thể dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình, xem mình đã làm được gì đúng và lỡ làm gì sai để từ đó rút kinh nghiệm, dần dần tìm ra cách đối nhân xử thế phù hợp, làm đẹp lòng mọi người xung quanh.

9. Tuổi Thân

Tính cách của người tuổi Thân vốn đã luôn được mọi người yêu mến, vì thế mà dù đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Con giáp này luôn tìm cách đem lại niềm vui cho mọi người bằng những câu chuyện hài hước hay những cách đối thoại thông minh của mình.

Lại thêm vài sự nhanh nhẹn, linh hoạt, dù rơi vào tình huống khó khăn, bạn cũng luôn tìm ra cách khắc phục, hóa nguy thành an, thậm chí biến khó khăn thành cơ hội khẳng định mình. Việc chinh phục lòng người chưa bao giờ là điều khó khăn với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn chăm chỉ, cần mẫn làm tốt nhiệm vụ mình được giao. Nhưng nếu chỉ như vậy thì bạn khó có thể được lòng nhiều người xung quanh. Lại thêm việc bạn có khả năng ăn nói khá sắc bén, dễ gây mất lòng người khác mà đặc biệt là kẻ tiểu nhân.

Để tránh những rắc rối không đáng có, cải thiện nhân duyên của mình, bạn nên suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi cất lời bình phẩm bất cứ việc gì.

Khi phê bình người khác, bạn càng phải chú ý cách ăn nói, nếu có thể nói giảm nói tránh thì nên nói giảm nói tránh để không làm tổn thương người nghe.

11. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn nghiêm túc với công việc, đặc biệt là trung thành với người làm lãnh đạo. Song nhiều khi, bạn trở nên cứng nhắc, không có cách cư xử linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau.

Tính cách đó nhiều khi đẩy chính bạn và mọi người xung quanh vào tình huống khó xử, thậm chí là mâu thuẫn, bất đồng ý kiến.

Muốn cải thiện nhân duyên, lấy lòng người khác, giúp mọi việc thuận lợi hơn, bạn nên học cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, từ đó tìm ra những hướng linh hoạt hơn để giải quyết mọi việc.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hòa nhã nên không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, tuy nhiên, bạn lại thường hay lười biếng, thiếu tập trung vào công việc của mình.Sự lơ là nhiều khi không chỉ đem lại rắc rối cho chính bản thân mình mà còn làm chậm tiến độ của cả tập thể.

Muốn nhận được nhiều sự yêu mến hơn trong môi trường làm việc, con giáp này cần thay đổi bản tính lười biếng của mình. Bạn hãy chú ý hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa việc mắc sai sót, có như vậy thì mọi người mới tin tưởng bạn, yêu mến bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.