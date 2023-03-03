Cát tinh xuất hiện bật mí cách giúp 12 con giáp rũ bỏ vận đen, thành công tới tấp trong tháng 3/2023

Trong chuyện tình cảm, nếu người độc thân đã nhận ra ai là người luôn quan tâm, cổ vũ mình và trái tim cũng đã rung động thì bạn nên cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu thêm về nhau. Rất có thể, người đó chính là người mà bạn đã mong ngóng từ lâu.

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh chớ nên nghe theo lời những kẻ nịnh hót mình. Bạn cần phải biết mình đang đứng ở đâu chứ đừng nghe theo lời tâng bốc.

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp tháng 3/2023 thấy rằng, người tuổi Tý phải hết sức cẩn thận trong việc kết giao. Đặc biệt, với những ai chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó, nếu bất cẩn, bạn rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ.

Người tuổi Sửu cần thay đổi thái độ lơ đãng, thiếu tập trung trong công việc, làm gì cũng chỉ để đối phó của mình, nếu không bạn sẽ rất dễ tạo nên lỗi sai, từ đó mất thêm thời gian và công sức để khắc phục, tự làm xấu đi hình ảnh của mình.

Còn nếu đã tìm được người phù hợp với mình, bạn nên nhắc nhở bản thân trân trọng đối phương. Hai người hãy cùng bao dung cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần quyết đoán hơn trong các quyết định để không chậm chân so với đối thủ. Nếu không dám nắm bắt các cơ hội thì việc gì bạn cũng sẽ chỉ thực hiện ở mức lưng chừng.

Hãy nhắc nhở mình năng động hơn, đừng ngại khó, ngại khổ. Có thể trong quá trình bôn ba, bạn sẽ gặp được quý nhân hoặc những đối tác, khách hàng triển vọng.

Trong chuyện tình cảm, quan hệ giữa vợ chồng bạn đang có dấu hiệu ngày một xa cách bởi cả hai đều quá bận rộn với công việc của bản thân. Nếu còn trân trọng đối phương, hai người cần nhanh chóng hàn gắn và hâm nóng mối quan hệ, đừng để mọi chuyện được đến đâu thì đến, kết cục cuối cùng sẽ khiến bạn hối hận đấy.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Nếu người tuổi Dần muốn khẳng định được bản thân và tìm được chỗ đứng phù hợp với mình trong tập thể, bạn cần biết đâu là thời cơ mà mình phải chớp lấy. Trong quá trình thực hiện công việc, bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm đáng quý cũng như xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao hữu ích.

Người làm kinh tế hãy chú ý phát triển các mối quan hệ, giúp kế hoạch mở rộng mạng lưới sản xuất, mở rộng thị trường trở nên suôn sẻ hơn. Hãy tập trung vào chất lượng sản phẩm tốt và mẫu mã để thu hút được sự chú ý của đối tác, khách hàng, người lao động…

Trong chuyện tình cảm, người còn độc thân nên cởi mở để có thể thử trò chuyện với mọi người. Rất có thể thông qua quá trình tiếp xúc, bạn sẽ nhận ra ai là người phù hợp với mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần tránh hành động “bắt cá hai tay” chỉ vì xung quanh mình đang có quá nhiều đối tượng để lựa chọn.

Với những ai đã có đôi có cặp, con giáp này nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không nên có mối quan hệ mập mờ với bất cứ ai, bởi hành động đó không chỉ gây tổn thương cho gia đình mà còn ảnh hưởng tới chính danh tiếng, công việc của bạn.

4. Tuổi Mão

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp tháng 3/2023, người tuổi Mão làm công ăn lương hãy luôn chăm chỉ, tích cực làm việc, ngay cả khi mọi người xung quanh đều chỉ muốn nghỉ ngơi, thoái thác trách nhiệm. Càng nhiệt tình làm việc, bạn càng được lòng cấp trên và học được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích.

Có điều, dù công việc đang tiến triển thuận lợi đi nữa, bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sắp xếp công việc cho hợp lý. Bạn không nên nhận nhiều công việc đến mức vượt quá sức của mình.

Người làm kinh tế muốn kiếm tiền về đầy túi cũng sẽ phải khá vất vả, bôn ba. Nếu có việc cần phải đi công tác xa, hãy luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tránh trục trặc giữa đường. Ngoài ra, cần cẩn thận khi tham gia giao thông, nếu không dễ xảy ra sự cố phải mất tiền khắc phục.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân hãy nhớ rằng quyết định đến với ai hay không hoàn toàn nằm ở bạn, tuy nhiên, hãy chú ý hơn trong cách hành xử, có từ chối thì cũng nên từ chối cho lịch sự, đừng làm tổn thương người vẫn luôn chân thành quan tâm đến mình.

5. Tuổi Thìn

Tháng này, người tuổi Thìn không nên đặt hoàn toàn lòng tin vào bất cứ ai, việc hợp tác lại càng cần phải đề phòng. Đứng trước lợi ích, có những kẻ sẽ sẵn sàng lợi dụng bạn để thu về cái lợi cho bản thân mình. Bạn cần tinh tường nhận ra trước những mối nguy, từ đó tìm ra cách ứng phó.

Nhiều khó khăn ập đến, song bản mệnh hãy cứ chăm chỉ làm việc, đừng nên oán trách người khác, bởi như vậy bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân. Đối phương xuất hiện có thể đưa ra cho bạn những giải pháp chính xác.

Người làm ăn cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ cũng như việc kí kết hợp đồng với đối tác. Những kẻ xấu bụng có thể lợi dụng sự lơ là của bạn để gây thiệt hại cho bạn.

Người độc thân chớ nên vội vàng đặt lòng tin vào ai, người càng giỏi nói lời ngon tiếng ngọt lại càng cần phải đề phòng. Người đã lập gia đình lại càng cần phải cẩn thận trước những đối tượng tiếp cận. Bạn cần phải vạch rõ giới hạn với người khác.

Khi các thành viên trong gia đình tranh cãi với nhau vì những quan điểm bất đồng, bạn cần bình tĩnh ngồi lại với mọi người, đặt mình vào vị trí của người khác để cân nhắc cách hành xử.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tuổi Tị

Người tuổi Tị cần phải tìm cách thay đổi điểm chưa tốt của bản thân, nếu không bạn sẽ dễ gây ra phiền phức cho bạn bè hoặc đồng nghiệp xung quanh mình.

Tháng này có hung tinh xuất hiện, bạn có thể vô tình gây hấn với kẻ tiểu nhân lúc nào không biết. Nếu không cẩn trọng, bạn có thể đẩy bản thân vướng vào tai tiếng, thị phi, thậm chí là tranh chấp, kiện tụng.

Tuy nhiên, xem cách đổi vận cho 12 con giáp tháng 3/2023, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng đối đầu với thách thức thì dần dần, bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho mình. Quá trình va vấp cũng sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều quý báu.

Muốn túi tiền rủng rỉnh hơn, điều cần thiết nhất bạn phải làm trong tháng này chính là xác định mục tiêu đúng đắn và cố gắng hết mình để thực hiện điều đó. Bạn càng nhanh nhẹn, chịu khó, chấp nhận bôn ba thì càng thu được những thành tích đáng mừng.

Người độc thân hãy nhắc nhở bản thân nghiêm túc trong các mối quan hệ, đừng đứng núi này trông núi nọ hoặc bắt cá hai tay. Chỉ khi bạn chân thành và nghiêm túc với người khác thì mới mong đối phương dành tình cảm tương tự cho mình.

7. Tuổi Ngọ

Thời điểm này, người tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá người khác, không nên tin theo lời kẻ nịnh nọt nói năng bùi tai. Đặc biệt, người giữ chức vụ càng cao thì càng phải tỉnh táo.

Người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, hạn chế lo việc bao đồng, hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp xung quanh.

Người làm kinh tế nên tiếp tục với các công việc dang dở của mình, hạn chế mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Việc hợp tác đầu tư cũng cần hết sức cẩn thận, bởi xung quanh bạn xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ lừa đảo có mục đích xấu.

Trong việc chi tiêu, bạn cũng cần hạn chế tiền bạc cho những món đồ không thực sự cần thiết. Hãy lấy tiết kiệm làm trọng, không nên chi tiêu tốn kém chạy theo xu thế thị trường.

Người độc thân nếu có thiện cảm với ai có thể chủ động trò chuyện và giữ liên hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành và kiên nhẫn thì đến một ngày nào đó, bạn sẽ khiến đối phương rung động.

Ảnh minh họa: Internet

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hãy nhớ rằng việc lập kế hoạch cần phải căn cứ vào thực tế nhiều hơn. Bạn chớ đặt ra những mục tiêu quá viển vông, vì như vậy chỉ tự tạo áp lực cho bản thân chứ không thể giúp bạn đạt được thành công như dự kiến.

Ngoài ra, hãy kiên trì trước những khó khăn và thách thức, đừng nên sợ vất vả. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết cho công việc thì thành quả bạn gặt hái được lại càng đáng mừng.

Nếu có ý định khởi nghiệp hoặc bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó thì bạn không nên quá vội vàng. Hãy cân nhắc cẩn thận các yếu tố tác động cũng như khả năng của chính mình để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Với người đã có đôi có cặp, vợ chồng bạn không tránh được những lúc mâu thuẫn ý kiến với nhau. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, có gì khó chịu thì nên bình tĩnh trao đổi với người ấy, có như vậy mới tìm được hướng giải quyết.

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần nhanh chóng thay đổi tính xấu “cả thèm chóng chán” của mình. Khi được lãnh đạo phân công công việc, bạn cần cố gắng hoàn thành cho tốt, đừng để hành động của mình gây phản cảm và phiền phức cho mọi người xung quanh.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nên quyết tâm và sẵn sàng thử thách bản thân, có thể một vài khó khăn bạn gặp phải trên con đường làm giàu sẽ giúp bạn nhận ra tiềm năng của bản thân.

Ngoài ra, bạn cũng nên nhiệt tình giúp đỡ người khác cũng như tạo dựng các mối quan hệ. Quan hệ rộng rãi sẽ giúp ích bạn nhiều trong các việc đầu tư, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất…

Tháng này, người độc thân sẽ nhận được khá nhiều lời mời làm quen đến từ người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở mình chân thành và nghiêm túc trong các mối quan hệ, tránh đẩy mình vào nhiều mối quan hệ rắc rối, phức tạp.

Với người đã lập gia đình, không ít đào hoa xấu xuất hiện sẽ đe dọa hạnh phúc mà bạn đang có. Con giáp này cần biết trân trọng gia đình mình, chủ động giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, đừng tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Tháng 3 này, người tuổi Dậu cần nhận thức được các khuyết điểm của mình để sửa chữa trước khi lên tiếng trách móc người khác. Thái độ cứng đầu cứng cổ khiến bạn không thể nào ý thức được sai lầm của bản thân để thay đổi kịp thời.

Khi mâu thuẫn, tranh cãi với khách hàng và đối tác nổ ra, bản mệnh cần phải có cách xử lý khéo léo các vấn đề phát sinh, nếu không vừa hao tiền tốn của lại vừa gây ảnh hưởng danh tiếng.

Bạn cũng sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đối thủ. Vì thế, bạn cần phải xác định được thế mạnh của mình để có thể phát triển theo định hướng đúng đắn. Đừng thấy đối thủ làm gì thì mình sẽ làm theo.

Trong gia đình, bạn chớ nên đổ những điều bất mãn, bức xúc ngoài xã hội lên đầu người ấy. Muốn nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia, điều bạn cần làm là bình tĩnh tâm sự với đối phương. Nếu bạn “đá thúng đụng nia”, bạn sẽ chỉ càng đẩy mình vào cảnh căng thẳng hơn mà thôi.

11. Tuổi Tuất

Tháng 3 là thời điểm người tuổi Tuất cần hết sức bình tĩnh, làm việc gì cũng cần suy nghĩ kĩ càng, một khi đã bắt tay vào công việc thì nên cố gắng đến cùng. Con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ dễ dàng, nếu không quyết tâm thì chẳng thể nào hoàn thành mục tiêu đã vạch ra.

Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề và tìm hướng khắc phục ngay, chớ nên làm cố rồi cuối cùng chuốc lấy thất bại.

Tháng này, bản mệnh cũng cần hạn chế tính nóng nảy, hành sự bất cẩn, gây thù chuốc oán với người khác. Nếu vướng vào các vụ tranh chấp, kiện tụng, bạn không chỉ mất công mà còn mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi, khiến các dự án phải tạm thời chững lại.

Trong chuyện tình cảm, bạn có vẻ thờ ơ vì chưa thấy quý trọng những gì mà mình đang có. Tuy nhiên, đến khi mất đi rồi, bạn sẽ cảm thấy rất hối tiếc đấy. Do đó, trước khi quá muộn, cả bạn và người ấy đều cần phải ngồi lại cùng nhau, tháo gỡ những khúc mắc đang tồn tại giữa hai người.

Ảnh minh họa: Internet

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị. Quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá.

Với những người tham gia thi cử hoặc tuyển dụng, muốn gặt hái được thành quả đáng mừng, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân để gây ấn tượng với giám khảo, người tuyển dụng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm để kí kết hợp đồng làm ăn với đối tác. Tháng này có nhiều thời cơ mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về tiền tài dư dả. Bạn cần đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp.

Người còn độc thân sẽ được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong tháng này. Đừng vội từ chối đối phương, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ, rất có thể bạn sẽ nhận ra người đó có nhiều điểm phù hợp với mình.

Còn nếu đã có tình cảm với ai, bạn nên mạnh dạn bày tỏ trong tháng này. Chỉ cần bạn có những cảm xúc chân thành, rất có khả năng bạn sẽ khiến đối phương cảm động.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.