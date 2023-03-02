Có thờ có thiêng, có kiêng có lành: 12h trưa và 12h đêm ĐẠI KỊ làm những việc này

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 20:00

Có những điều kiêng kỵ vào 12h trưa và 12h đêm mà từ xa xưa các cụ ta đã có lời truyền lại. Đó cũng là những điều kiêng kỵ phong thủy mà hiếm ai dám phạm phải.

1. Không nên làm gì vào 12h trưa

Theo quan niệm dân gian, nhặt tiền rơi vãi trên đường vào giữa trưa 12h là điều xui xẻo, bởi đó thường là tiền người ta dùng để cúng kiếng. Phạm phải điều này, bạn sẽ dễ bị tai họa đeo bám.

Nếu cắt tóc thì kiêng làm vào 12h trưa, và nhớ xem ngày kiêng cắt tóc bởi theo lời người xưa thì giờ này cắt tóc cũng là cắt lộc, suốt cả tháng làm ăn đen đủi, tiền bạc tiêu hao. 

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành: 12h trưa và 12h đêm ĐẠI KỊ làm những việc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn cơm trưa không cắm đũa vào bát cơm, vì đó là cách người ta làm cơm cúng. Cơm người trần ăn mà làm vậy thì giống như đang thắp hương mời vong vào nhà dùng bữa.

Tránh đưa trẻ con ra đường lúc 12h trưa, trẻ dễ bị “bắt vía”, đêm quấy khóc nhiều, khó ăn khó ngủ.

Khi ngủ trưa cũng phải xem vị trí ngủ. Nhớ đừng quay đầu ra cửa, vì đó là tư thế cho người chết. Cùng đừng quay chân vào bàn thờ, dễ bị quở vì bất kính với bề trên.

12h trưa là lúc dương khí cực thịnh, không nên mai táng vào thời điểm này, linh hồn người chết có thể bị đánh cho phiêu tán, khó bề hóa kiếp.

Chuyện phòng the nam nữ được coi là âm dương giao hợp, cần có linh khí thuần âm trợ lực, vì thế mà 12h trưa dương thịnh âm suy không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện này. Theo quan niệm dân gian, nếu biết điều kiêng kỵ vào 12h trưa này mà vẫn làm thì đứa trẻ sinh ra dễ bị ngốc nghếch. 

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành: 12h trưa và 12h đêm ĐẠI KỊ làm những việc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo kinh Phật, lễ bái thần Phật nên làm vào lúc sáng sớm, lúc trời đất còn thanh tịnh thì sẽ càng linh nghiệm. 12h trưa là giờ quan đi tuần, giờ Ngọ 3 khắc trong dân gian là thời khắc chuyển giao giữa sáng và chiều nên không hợp để lễ bái. Song lễ Phật quý ở lòng thành, bái Phật tùy duyên, nếu giữa trưa có duyên qua cửa Phật thì vẫn nên cúi đầu lễ bái để cầu bình an cho gia đình.

2. Kiêng kỵ không nên làm vào 12h đêm

12h đêm chớ nhìn ra cửa sổ hay soi gương. Nửa đêm là giờ thiêng, người ta kiêng vì e rằng có thể nhìn thấy điều gì đó không thuộc về thế giới người bình thường. Còn nếu lỡ nhìn thấy thứ gì đó lạ thường thì nhất định không được để ý đến nó mà phải lờ đi như không biết.
Soi gương vào nửa đêm cũng tiềm ẩn những nguy cơ tương tự bởi gương được quan niệm là con đường nối giữa thế giới âm và dương, là cánh cửa đưa người “khuất mặt” đến thế giới con người. 

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành: 12h trưa và 12h đêm ĐẠI KỊ làm những việc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm ra đường thấy người ta đang đốt vàng mã thì nhớ phải tránh xa, đừng vì tò mò mà lại gần. Vàng mã dành cho người âm, lại đốt vào giờ thiêng âm khí cực thịnh, khó tránh việc ma quỷ kéo lại gần hưởng lộc.

12h đêm ra đường chớ nhìn lại đằng sau. Nếu lỡ thấy gì thì coi như không thấy. Đi xe càng nên hạn chế bởi có thể sẽ bị giật mình, hoảng hốt, gây ra tai nạn nguy hiểm. Càng là ngày rằm, mùng 1 hàng tháng thì càng nên hạn chế ra đường giờ này, bởi đây là dịp xá tội vong nhân. Có ai gọi tên thì đừng vội thưa hay quay đầu nhìn bởi theo người xưa, đây có thể là trò đùa cợt của ma quỷ nhằm trêu ghẹo con người.

Theo lời xưa kể lại, có người nửa đêm nghe tiếng gõ cửa bèn thức dậy mở cửa, chẳng thấy ai ngoài một đôi găng tay. Tò mò nhặt lên đeo, người này từ đó hứng chịu đủ điều xui xẻo. Vì thế người ta kiêng mở cửa vào ban đêm, lỡ đã mở thì phải bình tĩnh, có đồ vật gì bên ngoài cũng không được nhặt lên.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành: 12h trưa và 12h đêm ĐẠI KỊ làm những việc này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ vào 12h trưa và 12h đêm còn rất nhiều, cũng chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào kiểm chứng song các cụ xưa vẫn truyền lại cho con cháu từ đời này sang đời khác, bởi “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, chuyện không được tốt đẹp gì cứ tránh đi là hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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