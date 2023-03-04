4 con giáp tài không đợi tuổi, biết nhìn xa trông rộng, thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay, ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 05:25

Mặc dù gặp phải không ít khó khăn trong công việc, cuộc sống nhưng 4 con giáp dưới đây luôn có cách ứng phó kịp thời để sự nghiệp thăng hoa, tiền tài thịnh phát.

Tuổi Sửu

Là người nổi tiếng với tính cách thật thà, thận trọng và vô cùng nghiêm túc khi làm việc, tuổi Sửu luôn là một trong những con giáp được mọi người tin tưởng. Mỗi khi bắt tay vào thực hiện một kế hoạch gì đó, dù lớn hay nhỏ thì con giáp này cũng luôn suy nghĩ cẩn thận, tính toán trước sau chứ không bao giờ đưa ra quyết định liều lĩnh.

Trong công việc, con giáp này luôn là người tính trước khó khăn, trắc trở hay thuận lợi mà bản thân có thể gặp phải để từ đó đưa ra quyết định kịp thời và hợp lý. Nhờ sự thận trọng của bản thân mà tuổi Sửu không bao giờ lâm vào cảnh “nước đến chân mới nhảy”.

4 con giáp tài không đợi tuổi, biết nhìn xa trông rộng, thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay, ai nhìn cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vì không muốn công việc mà mình phụ trách xảy ra sai sót mà tuổi Tỵ luôn làm việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Mặc dù sự kĩ tính và thói quen soi xét của họ khiến nhiều người khó chịu nhưng hầu hết mọi người đều hiểu lý do của việc này. Có lẽ vì thế mà hiếm ai có thể ghét và cố tính chọc phá người tuổi Tỵ.

Thậm chí, theo nhiều người thì tuổi Tỵ rất phù hợp để làm những công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ cao như ngân hàng, kế toán, kiểm toán… Bên cạnh đó, con giáp này cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng nên họ rất giỏi lập kế hoạch và lên phương án xử lý tình huống bất ngờ. Với năng lực của mình, con giáp này không khó để có cơ hội tăng lương thăng thức.

4 con giáp tài không đợi tuổi, biết nhìn xa trông rộng, thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay, ai nhìn cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Khác với suy nghĩ của nhiều người, người tuổi Tuất thường rất hay lo xa. Dù đang sống vô cùng bình yên, êm ấm thì con giáp này cũng sợ rằng công việc, cuộc sống của mình gặp phải biến cố, trục trắc. Cũng chính vì lí do này mà tuổi Tuất thường tạo cho bản thân một lối thoát an toàn để khi xảy ra bất trắc, họ vẫn có thể xoay xở kịp và đảm bảo cuộc sống không bị đảo lộn.

Tầm nhìn xa trông rộng này cũng giúp người tuổi Tuất nhanh chóng tìm được cho bản thân những cơ hội tốt để phát triển. Họ luôn biết cách phân biệt công việc nào thực sự phù hợp với bản thân và đâu là cơ hội xa tầm với. Nhờ thế mà con giáp này không bao giờ làm việc một cách vô ích. Mọi sự cố gắng của họ đều có lý do và được lên kế hoạch từ trước.

4 con giáp tài không đợi tuổi, biết nhìn xa trông rộng, thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay, ai nhìn cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đối với người tuổi Hợi mà nói, tương lai là một chuyện gì đó rất vô định mà không ai có thể đoán trước được. Cũng chính vì suy nghĩ ấy mà trước khi làm việc gì, con giáp này đều cân nhắc kỹ lưỡng. Không chỉ cố gắng suy nghĩ thấu đào, tuổi Hợi còn tham khảo thêm ý kiến của những người có kinh nghiệm xung quanh để tránh bản thân rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Nhiều người cho rằng tuổi Hợi là một trong những cung hoàng đạo “sinh ra đã có số hưởng” khi làm chuyện gì cũng bình tĩnh, thong dong. Thế nhưng để làm được điều này, bản thân họ đã phải nỗ lực không ít. Khả năng nhìn xa trông rộng, suy nghĩ cẩn thận giúp con giáp này lường trước được không ít tình huống bất ngờ.

4 con giáp tài không đợi tuổi, biết nhìn xa trông rộng, thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay, ai nhìn cũng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh xuất hiện bật mí cách giúp 12 con giáp rũ bỏ vận đen, thành công tới tấp trong tháng 3/2023

Cát tinh xuất hiện bật mí cách giúp 12 con giáp rũ bỏ vận đen, thành công tới tấp trong tháng 3/2023

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp tháng 3/2023, bạn sẽ biết cách ứng phó với những sự cố xảy đến, đồng thời luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi tu vi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 44 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng