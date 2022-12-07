Top 3 tuổi may mắn nhất Quý Mão 2023, lọt vào mắt xanh Thần tài, trong nhà ăn lộc Tổ Tiên, ra ngoài Quý Nhân nâng đỡ, tiền tận cửa, vàng ngập kho, của nả sài 3 đời không lo thiếu

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Tuất được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, sang năm mới 2023, tài vận của người tuổi Tuất bắt đầu khởi sắc.

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Tuổi Dần

Người tuổi Dần đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần. Họ có nhiều ưu điểm như sống độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định.

Người tuổi Dần có nhiều ước mơ, hoài bão và có ý chí mạnh mẽ. Trong công việc, Dần rất cần cù, chăm chỉ. Cho dù không phải người tài năng nhất nhưng con giáp này chắc chắn là người không bao giờ chịu bỏ cuộc.

Người khác có nói gì thì Dần vẫn là người bền bỉ nhất. Bản mệnh làm việc đều đặn, kiên nhẫn và chịu khó. Trong khó khăn, gian khổ vẫn âm thầm chịu đựng, không thích phàn nàn.

Bởi vậy mà người tuổi Dần dù xuất phát điểm là số 0 nhưng họ cũng có thể trở thành nhân tài và đạt được thành tựu nhất định. Năm mới, phần lớn Dần đều thành đạt, có của ăn của để chứ không phải sống nghèo khổ.

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Tuổi Dậu

Năm 2023, mọi việc của tuổi Dậu có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước.

Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan.

Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.