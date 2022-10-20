Top 3 con giáp xui xẻo, hung thần đeo bám quanh người trong năm 2023 sắp tới

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 11:25

Năm 2023, ba con giáp sau đây đen đủi, xui xẻo đeo bám nên cẩn trọng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhược điểm là tính đa nghi quá cao, đôi khi chỉ vì sự nghi ngờ mà bỏ lỡ không ít cơ hội có lợi. Năm 2023, vận khí của con giáp này đi xuống nhanh chóng. Trong năm này, người tuổi Tỵ sẽ gặp áp lực tinh thần tương đối lớn, cần chú ý đến nội tâm, cảm xúc bên trong, nếu không sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Ngoài ra do có hung tinh “Quả Thần” xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm rất dễ bị tổn thương. Đối với người đã có đôi có cặp hoặc đã kết hôn cần chú ý tránh để xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi quá gay gắt. Tiếp đến là công việc, người tuổi Tỵ cần chú ý, cẩn thận trong hành động, lời nói để tránh thị phi và cần nhẫn nại để giải quyết vấn đề phát sinh.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thuỷ, tuổi Thân trong năm nay là tuổi gặp nhiều khó khăn và vất vả. Tuổi Thân là tuổi gặp nhiều vất vả nhất trong năm 2023. Về phương diện công việc, luôn thay đổi theo chiều hướng xấu, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặp trở ngại, hao tiền tốn của.

Tuổi Thân cũng đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc bị tiểu nhân quấy phá khiến tiền mất tật mang. Gia đạo liên tục gặp chuyện trục trặc và tình cảm thiếu sự gắn kết bền chặt, nhiều chuyện phiền muộn chủ yếu cũng vì áp lực công việc và tài chính mà nên.

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Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi.

Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, khó tránh được các chứng bệnh thần kinh cũng như hệ tiêu hoá như đau đầu, đau dạ dày, giảm thị lực...

Tuổi Ngọ

Năm 2023, vấn đề cần chú ý nhất của người của tuổi Ngọ là hạn tiểu nhân và tai nạn ngoài ý muốn. Trong năm này cần tránh để bị cuốn vào những thị phi như nói xấu, đàm tiếu sau lưng người khác, điều này không có lợi cho sự phát triển của công việc.

Đồng thời cũng tránh tham gia vào việc dầu tư mao hiểm, cần suy nghĩ kỹ càng trước những vấn đề tài chính kẻo rơi vào cảnh phá sản. Năm 2023, người tuổi Dần cần đặc biệt chú ý tới các mối quan hệ với đồng nghiệp bởi nếu không khéo léo xử lý sẽ rất dễ rơi vào cảnh bị bài xích, cô lập.

Đồng thời cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để tránh gây khó chịu, làm tổn thương người khác mà ảnh hưởng xấu đến công việc, thu nhập và danh tiếng của bản thân.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

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