Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 27/12/2022: Phúc khí tràn đầy, làm giàu không khó, mua nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 04:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc khí tràn đầy, làm giàu không khó, mua nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay sau ngày 27/12/2022.

Tuổi Dần

Sau ngày 27/12, sự nghiệp người tuổi Dần sẽ diễn ra dễ dàng. Với tinh thần nhiệt huyết dâng trào cộng với được Quý Nhân nâng đỡ hết mình nên mọi kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều tiến triển suôn sẻ. Con giáp này nhanh chóng “làm dày” túi tiền của mình nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên khởi sắc và hòa thuận. Bản mệnh và người ấy có thời gian hòa thuận nên nhau. Hai bạn dành cho nhau sự quan tâm, dịu dàng nhất. Trong những lúc mệt mỏi, bạn có thể thoải mái chia sẻ với nhau để cảm thấy được an ủi hơn.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 27/12/2022: Phúc khí tràn đầy, làm giàu không khó, mua nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Sau ngày 27/12, sự nghiệp người tuổi Dần sẽ diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có dấu hiệu chuyển biến nếu người làm công ăn lương mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng gặp được nhiều điều lợi. Thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 27/12/2022: Phúc khí tràn đầy, làm giàu không khó, mua nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có dấu hiệu chuyển biến nếu người làm công ăn lương mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sau hôm nay sẽ diễn ra chẳng đáng lo. Công việc gặp một vài trở ngại nhưng nhìn chung thì mọi việc đều không gây ra hậu quả gì nặng nề do người tuổi này gặp được Quý Nhân phù trợ trong thời điểm này. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ăn nói khéo léo của mình để mang về những cơ hội đầu tư tiềm năng nên chuyện “cơm áo gạo tiền” không phải là vấn đề đáng lo của bản mệnh vào ngày này. 

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Người độc thân tìm thấy được tình yêu trong khoảng thời gian này nhưng bản mệnh cần chủ động hơn nữa mới có thể nắm chắc cơ hội yêu đương này. 

Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 27/12/2022: Phúc khí tràn đầy, làm giàu không khó, mua nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sau hôm nay sẽ diễn ra chẳng đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/12/2022, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/12/2022, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc mệnh đỏ rực, Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay vào đúng ngày 27/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 0 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân