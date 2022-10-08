Top 3 con giáp trúng sao quả tạ, xui xẻo bủa vây trong ngày 8/10/2022

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 08:37

Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tiết chế cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn với mọi người để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp sau này.

Tuổi Tý

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý chưa có nhiều biến động. Người độc thân chưa có đủ can đảm để bước chân vào một mối tình mới bởi cái bóng quá khứ vẫn còn ám ảnh.

 

Với người đã có đôi có cặp, bạn cảm thấy dường như mối quan hệ giữa đôi bên đang dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, hãy biết quý trọng những gì mình đang có và đừng tìm thú vui bên ngoài. Hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên nhé.

 

Trên phương diện công việc, con giáp xui xẻo ngày 8/10/2022 này trở nên quá đa nghi. Dường như bạn chẳng đặt lòng tin vào bất cứ ai, chỉ muốn một mình làm cho xong tất cả mọi chuyện, và việc ấy khiến cho bạn rất vất vả.

 

Tuổi Mão

Trong ngày đương đầu với cục diện Tương Xung, người tuổi Mão vấp phải không ít những điều không may mắn. Với tính cách bốc đồng, cực đoan, con giáp này có thể sẽ khiến chính bản thân mình gặp phải rắc rối trong các mối quan hệ, đặc biệt là tại môi trường công sở vốn đầy rẫy thị phi và trở ngại.

Bạn có thể vô tình làm người khác phật lòng vì những câu bông đùa vô ý. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tiết chế cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn với mọi người để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp sau này.

Top 3 con giáp trúng sao quả tạ, xui xẻo bủa vây trong ngày 8/10/2022 - Ảnh 1
Tình cảm cũng có điềm báo rạn nứt. Vợ chồng mâu thuẫn, lục đục ảnh hưởng khá nhiều đến không khí gia đình, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách hơn. Bản mệnh nên tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình hình càng sớm càng tốt. 

Tuổi Hợi

 

Người tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an trong ngày hôm nay. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người, chính vì vậy mà bạn chẳng dám phát biểu điều gì cả.

 

Trên thực tế, bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Con giáp này cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó, bạn sẽ thành công.

 

Trên phương diện tình cảm, con giáp xui xẻo ngày 8/10/2022 này nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của người ấy, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, người ấy sẽ cho rằng mình không được tôn trọng, khiến quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Con giáp nào may mắn ngút trời trong 14 ngày tới, tài chính ổn định?

Con giáp nào may mắn ngút trời trong 14 ngày tới, tài chính ổn định?

Và 2 tuần tới đây, lương thưởng cũng đủ bằng lương cơ bản mấy tháng gộp lại, thích gì mua đó, chiêu đãi gia đình và bạn bè ăn uống phủ phê.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý