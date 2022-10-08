Top 3 con giáp trúng sao quả tạ, xui xẻo bủa vây trong ngày 8/10/2022

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý chưa có nhiều biến động. Người độc thân chưa có đủ can đảm để bước chân vào một mối tình mới bởi cái bóng quá khứ vẫn còn ám ảnh.

Với người đã có đôi có cặp, bạn cảm thấy dường như mối quan hệ giữa đôi bên đang dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, hãy biết quý trọng những gì mình đang có và đừng tìm thú vui bên ngoài. Hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên nhé.

Trên phương diện công việc, con giáp xui xẻo ngày 8/10/2022 này trở nên quá đa nghi. Dường như bạn chẳng đặt lòng tin vào bất cứ ai, chỉ muốn một mình làm cho xong tất cả mọi chuyện, và việc ấy khiến cho bạn rất vất vả.

Tuổi Mão



Trong ngày đương đầu với cục diện Tương Xung, người tuổi Mão vấp phải không ít những điều không may mắn. Với tính cách bốc đồng, cực đoan, con giáp này có thể sẽ khiến chính bản thân mình gặp phải rắc rối trong các mối quan hệ, đặc biệt là tại môi trường công sở vốn đầy rẫy thị phi và trở ngại.

Bạn có thể vô tình làm người khác phật lòng vì những câu bông đùa vô ý. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tiết chế cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn với mọi người để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp sau này.

Tình cảm cũng có điềm báo rạn nứt. Vợ chồng mâu thuẫn, lục đục ảnh hưởng khá nhiều đến không khí gia đình, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách hơn. Bản mệnh nên tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình hình càng sớm càng tốt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an trong ngày hôm nay. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người, chính vì vậy mà bạn chẳng dám phát biểu điều gì cả.

Trên thực tế, bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Con giáp này cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó, bạn sẽ thành công.

Trên phương diện tình cảm, con giáp xui xẻo ngày 8/10/2022 này nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của người ấy, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, người ấy sẽ cho rằng mình không được tôn trọng, khiến quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

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