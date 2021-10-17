Top 3 con giáp trong 66 ngày tới PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 17/10/2021 15:00

Tử vi 66 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý đã có vận may từ nhỏ. Trời sinh tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Họ làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những người mệnh khác.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường có ý thức về tiền bạc từ thuở thiếu niên, vì vậy hầu hết những người tuổi Tý đều có nhiều của cải khi còn rất trẻ. Trong năm 2021, những người tuổi Tý lại được quý nhân chiếu cố nên tài vận càng tốt hơn.  

Tý có một công việc ổn định và có khả năng được thăng chức, tăng lương. Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể và có nhiều cơ hội để đầu tư. Đặc biệt, trong 66 ngày tới đây, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở, những người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt hơn so với khoảng thời gian trước, tiền sẽ chảy vào túi bạn ào ạt. 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh và có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Dự báo tử vi năm 2021, sự nghiệp của Tuất có nhiều chuyển biến tích cực và rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tuất thăng chức, tăng lương. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, Tuất còn được bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp và kinh doanh. Bạn đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, ngay cả những người làm việc để hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản,… cũng sẽ thấy số dư tài khoản của mình tăng lên. Nói chung, tiền bạc là vấn đề không phải lo nghĩ đối với Tuất trong 66 ngày tới này.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác. 

Bỏ lại một năm đầy thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có một năm tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trong nửa đầu năm 2021, Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. 66 ngày tới, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Lời tiên tri chỉ rõ trong 44 ngày tới, 3 con giáp đứng trên NÚI VÀNG, vận khí khởi sắc, vô ưu vô lo

Lời tiên tri chỉ rõ trong 44 ngày tới, 3 con giáp đứng trên NÚI VÀNG, vận khí khởi sắc, vô ưu vô lo

Xem may mắn của 3 con giáp sau đây để biết rằng có thời điểm bạn không chỉ gặp toàn những điều đen đủi. Vẫn còn những cơ hội chờ đợi người luôn cố gắng!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 21 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 21 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau