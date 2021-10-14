Bước sang giữa tháng 9 ÂL, 3 con giáp bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, bình bình yên yên hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 14/10/2021 07:00

Còn khoảng vài ngày nữa sẽ bước sang giữa tháng 9 âm lịch, mọi người đều mong gặp được nhiều điều tốt lành. Và 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống cuối năm có nhiều khởi sắc không ngờ.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2021 là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ, cơ hội vàng đang ở trước mắt, phải nỗ lực và dũng cảm bước về phía trước, cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào giữa tháng 9 âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng nửa đầu năm nay, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bất kể là những người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì thời điểm sắp tới là cơ hội vàng để nắm bắt thời cơ đổi đời. 

Tuổi Hợi

Cuối năm 2021 có thể không là gì đối với những con giáp khác, nhưng với tuổi Hợi lại là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may mỉm cười giúp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, kéo theo tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới, phấn khởi.  

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào giữa tháng 9 âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đang có những chuyển biến tích cực. Những tháng đầu năm khó khăn thế nào không biết, nhưng 3 tháng cuối năm tuổi Hợi càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, thần tài và quý nhân tề tựu giúp họ giải quyết khó khăn còn tồn đọng, và tạo điều kiện để thăng hoa vào những năm sau.

Tuổi Ngọ

Nửa cuối năm 2021 là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ sáng suốt và tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, giải tỏa mọi bí bách hiện tại.  

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào giữa tháng 9 âm lịch này, tuổi Ngọ không còn phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nữa, bên cạnh đó công việc, tình cảm lẫn tài vận đều đang dần khởi sắc. Thời gian tới, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, bất kể là làm công ăn lương hay kinh doanh tự phát, chỉ cần nỗ lực và không ngừng kiên trì thì cơ hội tốt sẽ xuất hiện. Cuối năm nay, có thể tuổi Ngọ sẽ phát tài trong một đêm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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