TOP 3 con giáp 'số hưởng' được Thần Tài điểm tên: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 phát tài phát lộc, tháng 11 cuộc sống vương giả

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 05:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 phát tài phát lộc, tháng 11 cuộc sống vương giả.

Tuổi Dần

Trong 3 tháng tới, người tuổi Dần sẽ có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình sẽ diễn ra tương đối tốt đẹp và suôn sẻ không ngờ. Công việc của bản mệnh cũng có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Bản mệnh có thể gặp được đối tác tốt, cùng chung lý tưởng, làm việc ăn ý nên nhanh chóng đạt thành tựu. Hai bên đều thu về lợi nhuận khả quan, túi tiền rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, nhờ có cát tinh che chở mà mối quan hệ giữa con giáp may mắn này với nửa kia luôn được ấm êm. Sau vô vàn sóng gió và hiểu lầm, con giáp này nhận ra tầm quan trọng của người ấy trong cuộc đời mình. Tình cảm giữa hai người trở nên mặn nồng, khăng khít theo thời gian. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ của mình.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' được Thần Tài điểm tên: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 phát tài phát lộc, tháng 11 cuộc sống vương giả - Ảnh 1
Trong 3 tháng tới, người tuổi Dần sẽ có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình sẽ diễn ra tương đối tốt đẹp và suôn sẻ không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thần Tài sẽ mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng cho những người cầm tinh con Trâu trong thời gian tới. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để phát huy năng lực cá nhân, giải quyết các khó khăn, bế tắc đang gặp phải, giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.

Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu cũng sẽ gặp nhiều may mắn vào 3 tháng tới. Các cặp đôi sớm tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhau. Người độc thân dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nên dễ dàng tìm được người phù hợp với mình.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' được Thần Tài điểm tên: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 phát tài phát lộc, tháng 11 cuộc sống vương giả - Ảnh 2
Thần Tài sẽ mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng cho những người cầm tinh con Trâu trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thay đổi khả quan. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể mở rộng mối quan hệ làm ăn, hợp tác. Bên cạnh đó, khả năng ăn nói khéo léo và cách cư xử khôn ngoan giúp bạn dễ dàng duy trì các mối quan hệ xã giao. Nhờ đó, bản mệnh sẽ kiếm được việc làm thêm hạt học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới để cải thiện tình hình thu nhập hiện tại.

Ngoài ra, vận trình tình cảm êm đềm dễ chịu. Người tuổi Mùi dành cho nửa kia sự quan tâm đúng mực và nhận được tình cảm chân thành từ họ. Không khó để tin người độc thân cũng chóng tìm được một nửa phù hợp.

TOP 3 con giáp 'số hưởng' được Thần Tài điểm tên: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 phát tài phát lộc, tháng 11 cuộc sống vương giả - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thay đổi khả quan. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể mở rộng mối quan hệ làm ăn, hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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