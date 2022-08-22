Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp gặp phải chuyện xui, sự nghiệp lao đao, tài lộc đứt đoạn, tiền của hao hụt

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 13:09

Thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp gặp phải chuyện xui, sự nghiệp lao đao, tài lộc đứt đoạn, tiền của hao hụt.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày mai sẽ diễn ra giải quyết rắc rối. Năng lực sẵn có giúp con giáp này mau chóng giải quyết được các rắc rối đang tồn tại. Ngoài ra, trực giá tốt còn giúp bản mệnh có cái nhìn tốt trong quá trình làm việc, tìm được cơ hội kiếm tiền mới.

Bên cạnh đó, tử vi dự báo con giáp xui xẻo này có thể đối diện với những vướng mắc không tên trong tình cảm. Áp lực mỗi ngày một lớn nhưng có vẻ như bạn vẫn không tìm được ai để sẻ chia.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp gặp phải chuyện xui, sự nghiệp lao đao, tài lộc đứt đoạn, tiền của hao hụt - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày mai sẽ diễn ra giải quyết rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân cũng sẽ diễn ra không như ý muốn. Tử vi dự báo con giáp này bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết nhưng lại bị tiểu nhân phá hoại hoặc ai đó cướp công. Do đó, con giáp này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bình tĩnh để ứng phó với mọi tình huống.

Vận trình tình cảm của con giáp này thiếu đi trọn vẹn. Ngũ hành tương xung tác động dự báo tình yêu thiếu trọn vẹn. Niềm vui không tròn, hiểu lầm chồng chất và sóng gió thì cứ liên tục tìm tới.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp gặp phải chuyện xui, sự nghiệp lao đao, tài lộc đứt đoạn, tiền của hao hụt - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân cũng sẽ diễn ra không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ nảy sinh mâu thuẫn vào đúng ngày mai. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này nên giữ bình tĩnh, công bằng nhìn nhận mọi thứ. Nếu cảm thấy bế tắc có thể tìm tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, không nên cố đối đầu với những người xung quanh.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cần bao dung hơn. Bản mệnh không chịu được sự lừa dối hay phản bội từ người mình yêu thương. Tuy nhiên, thay vì đòi hỏi sự hoàn hảo từ họ thì con giáp này nên vui vẻ chấp nhận thực tại.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp gặp phải chuyện xui, sự nghiệp lao đao, tài lộc đứt đoạn, tiền của hao hụt - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ nảy sinh mâu thuẫn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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