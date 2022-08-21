Đúng 9 giờ sáng ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp hết xung Thái Tuế tiền về như thác đổ, sự nghiệp thăng hoa khó ai bằng, sở hữu gia tài kếch xù

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 21:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hết xung Thái Tuế tiền về như thác đổ, sự nghiệp thăng hoa khó ai bằng, sở hữu gia tài kếch xù vào đúng 9 giờ sáng ngày 22/8/2022.

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của tuổi Sửu vượng phát vào đúng 9 giờ sáng ngày 22/8/2022. Người làm công ăn lương nếu chăm chỉ làm thêm bên ngoài cũng sẽ gia tăng được nguồn tài chính cho mình, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái. Người kinh doanh có thể mở rộng kinh doanh, tìm được đối tác tin cậy.

Vận tình tình cảm khá tốt đẹp, nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội tìm hiểu kĩ càng hơn về người mà mình đang rung động. Tình yêu đôi lứa cũng có bước tiến rõ rệt trong mối quan hệ giữa hai người. Bạn và người ấy cũng tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn và quan điểm trong cuộc sống với một nửa của mình.

Đúng 9 giờ sáng ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp hết xung Thái Tuế tiền về như thác đổ, sự nghiệp thăng hoa khó ai bằng, sở hữu gia tài kếch xù - Ảnh 1
Đường tài lộc của tuổi Sửu vượng phát vào đúng 9 giờ sáng ngày 22/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của tuổi Thìn khá tốt trong thời điểm tới. Thu nhập của con giáp này được ổn định nên hôm nay nỗi lo về tiền bạc bị đẩy lùi. Bản mệnh hoàn toàn có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải suy tính hay cân đo đong đếm quá nhiều nữa.

Vận trình tình duyên thuận lợi, rất tốt để ngỏ lời tỏ tình, cầu hôn, kết hôn, tính chuyện hỉ. Người độc thân cũng chẳng cần vội vì đào hoa đưa đẩy, đối tượng tốt để bạn lựa chọn đang tới rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần hăng hái lên nào.

Đúng 9 giờ sáng ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp hết xung Thái Tuế tiền về như thác đổ, sự nghiệp thăng hoa khó ai bằng, sở hữu gia tài kếch xù - Ảnh 2
Đường tài lộc của tuổi Thìn khá tốt trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 9 giờ ngày sáng ngày mai, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu ngày càng khởi sắc, bạn có tài kiếm tiền, những người làm kinh doanh buôn bán có lộc phú quý do Thiên Tài mang lại. Đây sẽ là một ngày bận rộn của bạn, từ sáng tới tối luôn chân luôn tay, chăm chỉ sẽ được đền đáp, bạn bỏ công tới lúc gặt hái rồi.

Vận tình tình cảm tiến triển êm đẹp, yên bình. Tuy không phải là một cá nhân hoàn hảo nhưng bản mệnh luôn tự tin mình có thể tìm được một nửa phù hợp với bản thân, không sợ phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp con giáp này tăng nhân duyên cho mình.

Đúng 9 giờ sáng ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp hết xung Thái Tuế tiền về như thác đổ, sự nghiệp thăng hoa khó ai bằng, sở hữu gia tài kếch xù - Ảnh 3
Người tuổi Dậu ngày càng khởi sắc, bạn có tài kiếm tiền, những người làm kinh doanh buôn bán có lộc phú quý do Thiên Tài mang lại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Lễ Trung Thu cận kề, Thần Tài lẫn quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc, trở thành 'tỷ phú tiền tỷ', vận đỏ hết phần thiên hạ

Lễ Trung Thu cận kề, Thần Tài lẫn quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc, trở thành 'tỷ phú tiền tỷ', vận đỏ hết phần thiên hạ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây trúng số độc đắc, trở thành 'tỷ phú tiền tỷ', vận đỏ hết phần thiên hạ cận kề lễ Trung Thu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 36 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi